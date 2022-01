La revelación del danés Christian Eriksen: "Estuve cinco minutos muerto"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El exfutbolista de Inter de Milán se desplomó solo durante el partido contra Finlandia de la Eurocopa en Copenhague, y días después se le implantó un desfibrilador. "Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar", aseguró.

El exfutbolista de Inter de Milán Christian Eriksen contó este martes que estuvo "cinco minutos muerto" cuando sufrió un infarto en pleno partido de su seleccionado, Dinamarca, ante Finlandia por la Eurocopa del 2021, y adelantó que quiere estar en el Mundial de Qatar.

"La gente lo vio y lloró en sus casas o donde sea que lo vieron, y lo vivió completamente. A pesar de todo soy afortunado por estar aquí hoy y decirles 'gracias por las lágrimas. Pero que sigo aquí. Estuve cinco minutos muerto", comentó Eriksen en una entrevista con la televisión pública danesa DR.

Además, el futbolista se mostró agradecido por el cariño popular: "Fue tan agradable, y me han ayudado tantos buenos deseos que me han llegado en este tiempo. Incluso ahora hay gente que me sigue escribiendo".

Eriksen, de 29 años, se desplomó solo durante el partido contra Finlandia de la Eurocopa en Copenhague, y días después se le implantó un desfibrilador, dispositivo contraindicado para la práctica del fútbol profesional en Italia, lo que provocó que rescindiera su contrato con el Inter hace unas semanas.

"Mi objetivo es ir al Mundial de Qatar", aseguró Eriksen, que espera por nuevas ofertas para incorporarse a algún club.