Falleció "Pancho", el líder de La Sonora Colorada

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 06.01.2022 - 1:26

18:41

Este martes murió el artista tropical que se hizo conocido con "Cachete, pechito y ombligo". Hacía años que se había radicado en Villa Giardino, Córdoba, y hace seis meses había sido diagnosticado esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El músico y cantante Francisco Serra, más conocido como "Pancho" en los tiempos en que lideraba el grupo de música tropical Pancho y La Sonora Colorada, falleció este martes en la provincia de Córdoba, a sus 61 años. Serra había sido diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) hace seis meses. Desde hace algún tiempo, el músico se había establecido en la localidad de Villa Giardino, en la provincia mediterránea.

Formado de niño en la música folclórica, y luego de intentar una aventura porteña al frente del grupo Desliz (un trío al estilo The Police), Serra se lanzó a intentar una carrera en la música tropical, más allá de alguna reticencia artística inicial. Pasó de la guitarra a la voz líder, adaptó su apodo de la infancia (Panchi), agregó lo de "Sonora" que aparentemente estaba muy de moda en México y salió a meter "chingui chingui" por los bailes. "Era un sacrificio tremendo tener que salir a tocar porque no era mi onda", insistía. "Por supuesto que los temas que a mí me gustaban no vendieron nada y ‘Cachete, pechito y ombligo’ fue un furor que cambió mi vida y cambió la música en la Argentina, porque en los boliches bailables empezó a entrar la cumbia gracias a él".

De todas maneras el cantante se anotó un poroto en la grabación: propuso cambiar el verso original que decía "y qué tal si juntamos todo lo demás" por el más ATP "y qué tal si salimos todos a bailar". Le parecía que el otro quedaba "guaso, medio ordinario" y que la arenga a llenar la pista sería la salvación de los disc jockeys. Y dicho y hecho: "Hasta hoy se me acercan y me dicen ‘gracias Pancho, cuando los bailes se me vienen abajo pongo el tema y la gente sale de nuevo. Me salvaste muchas noches de trabajo’". Tuvo otro hit un poco menor en el 96 con "La colita" ("mira como mueve, la colita pero mira como mueve"), y durante un par de años la cosa siguió en piloto automático hasta que lo alcanzaron las generales de la ley. "Yo me di cuenta de que todo se iba apagando y de que los tiempos iban cambiando", afirmó, más allá de que siguió reviviendo ese proyecto para fiestas y eventos en años posteriores, si daba la ocasión.. En 2000 se radicó en Villa Giardino, Córdoba, donde atravesó la cuarentena obligatoria y las distintas fases de la pandemia.

"En el año 2006 presentó adelantos de su nuevo trabajo, que incluyó temas inéditos como “El Baile del Revés”, “Que esta Noche no se Acabe” y nuevas versiones de sus clásicas canciones".