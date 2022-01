https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmó Salud

Covid-19: el próximo lunes comienza la vacunación sin turno previo a menores en Santa Fe

Será para niños de 3 a 11 años y adolescentes de 12 a 17 que aún no se inocularon o tienen esquemas incompletos. Según Martorano, en la primera franja el porcentaje de vacunación no es suficiente: "Debemos completar esquemas de un 20% que sólo tiene una dosis". Ya hay internaciones pediátricas.

Por Redacción EL SEGUIR Desde el próximo lunes 10, comenzará en toda la provincia la vacunación anti Covid "libre", es decir, sin turno previo, para chicos de entre 3 y 11 años y adolescentes de 12 a 17, según confirmaron fuentes de la cartera sanitaria santafesina a El Litoral. En la ciudad capital, padres y tutores podrán acercarlos de manera espontánea a los dos vacunatorios: La Esquina Encendida (Av. Facundo Zuviría y Estanislao Zeballos) y La Redonda (Salvador del Carril y Belgrano), de 8 a 15. Cabe recordar que para los chicos más pequeños se aplica Sinopharm, una vacuna con virus inactivado y muy segura; y para la franja adolescente, Pfizer. La estrategia es, evidentemente, avanzar en los esquemas completos en esta población pediátrica que se encuentra más expuesta a la tercera ola. En rigor, la ministra de Salud, Sonia Martorano, dio algunos porcentajes sobre la marcha de la inoculación pediátrica: "De 12 a 17 años, tenemos un 78% de esta población con esquema completo (dos dosis). Es un buen número", ponderó. Pero su preocupación pasa por la franja de 3 a 11 años, en la cual "apenas el 57% tiene el esquema completo, y hay un 20% que tiene primera dosis. Este 20% es lo que hay que cubrir: hay que llegar así al 77% de esta población con esquema completo", pidió. ¿Por qué insistió tanto Martorano en la necesidad de avanzar en esta población? "Estamos viendo que en esta curva de contagios, que es muy alta y el pico es muy alto, ya tenemos internaciones pediátricas. Son pocas, pero contamos con algunos niños tanto en terapia intensiva como en sala general", advirtió. Ante una consulta periodística sobre este tema, Martorano afirmó que hay internaciones pediátricas por Covid tanto en el sector público como el privado. "Son pocos los casos, pero nos llamó la atención porque es la primera vez durante toda la pandemia en que tenemos niños internados. Hay tres o cuatro en terapia y algunos más en sala general… No son casos graves, pero empezamos a notar esta tendencia que ya se vio a nivel mundial, en Francia y Reino Unido. Hay que vacunar a los niños", recalcó. La funcionaria adelantó que llegan 170 mil vacunas Sinopharm a la provincia. Gran parte de éstas serán destinadas a completar esquemas en los chicos de 3 a 11 años. Y con Pfizer, recordó que la logística es muy compleja (hay que mantener esas dosis a muy bajas temperaturas), pero que también se están distribuyendo en el territorio provincial. Serán para adolescentes y para completar terceras dosis. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

