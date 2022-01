https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 04.01.2022 - Última actualización - 05.01.2022 - 3:02

21:06

El ministerio de Educación presentó el nuevo mecanismo que deja de lado la escala con un máximo de días que un maestro tenía permitido ausentarse por cada enfermedad. Las solicitudes se podrán hacer digitalmente y el control incluirá a la telemedicina.

La salud laboral escolar dependerá nuevamente de la cartera provincial Docentes santafesinos podrán solicitar licencias médicas en formato "online" El ministerio de Educación presentó el nuevo mecanismo que deja de lado la escala con un máximo de días que un maestro tenía permitido ausentarse por cada enfermedad. Las solicitudes se podrán hacer digitalmente y el control incluirá a la telemedicina. El ministerio de Educación presentó el nuevo mecanismo que deja de lado la escala con un máximo de días que un maestro tenía permitido ausentarse por cada enfermedad. Las solicitudes se podrán hacer digitalmente y el control incluirá a la telemedicina.

El ministerio de Educación de Santa Fe oficializó la derogación de la "tablita" por la que cada docente tenía preestablecido la cantidad de días de licencia debía tomarse por enfermedad. "En tiempos de pandemia es un paso adelante importante que contemos con un sistema de salud laboral escolar más ágil, más moderno y más eficiente", destacó la titular de la cartera, Adriana Cantero, al anunciar el nuevo mecanismo que funcionará en su reemplazo.

Paso a paso, cómo gestionar la licencia online

El anterior sistema de licencias médicas se originó en el 2016, por medio de un acuerdo la cartera educativa -conducida por entonces por Tenés que leer



" rel="nofollow" target="_blank">Claudia Balagué- y el Área de Salud y Trabajo de la Universidad Nacional de Rosario. A fines de 2019, el contrato venció y la nueva gestión decidió no renovarlo. "Hemos recuperado una tarea que se encontraba tercerizada y que resultaba onerosa para la provincia. Este nuevo sistema no pretende ser solo un control sobre el ausentismo sino velar por el cuidado de la salud de los agentes educativos de forma moderna", enfatizó Cantero este martes en conferencia de prensa.

La funcionara explicó que el mecanismo se realizará a través del apartado Mi Legajo del portal de gestión educativa de la provincia. "El soporte digital permitirá acelerar los procedimientos. El sistema anterior demandaba muchos días de gestión para los agentes educativos, mientras que ahora podrán visualizar en el acto por la pantalla del celular o la computadora cómo impacta la licencia y el estado del certificado médico", remarcó.

Indicó también que el mecanismo será el mismo las escuelas privadas y a las de gestión estatal. Y que contará con una casilla de reclamos online, para que las personas no tengan que trasladarse para efectuar consultas o reclamos.

Sin tope y con Juntas "in situ"

La "tablita" no consideraba enfermedades crónicas o graves de larga duración sino solamente los padecimientos de corto plazo. Sí estipulaba, por ejemplo, 3 días de ausencia para faringitis, sinusitis o bronquitis aguda, 2 para hipertensión y 10 días para casos de influenza por "virus no identificado".

"La restricción se aplicaba administrativamente, motivando una doble gestión en el caso de tener que prolongarlas. Ahora, la licencia se otorgará de acuerdo a lo que certifique el médico tratante, con el que tendremos una consulta permanente para realizar el seguimiento", aseguró Cantero.

A diferencia del sistema anterior, aclaró que las juntas médicas se trasladarán a las regionales: "Para que ya no más los actores educativos tengan que ir enfermos hasta las delegaciones de Santa Fe y Rosario, las examinaciones se harán en cada región. Los equipos médicos otorgarán en el mismo día el informe, dictamen y las recomendaciones de cuidado y seguimiento".

En ese sentido, aclaró que fueron actualizadas las matrículas de los profesionales de la salud de los dos colegios de la provincia. "De esta forma, también tendremos un control sobre quiénes firman y determinan los procesos de licencia", dijo.

Telemedicina y reemplazantes

"No solamente nos enfocamos en generar vínculos educativos sino también en generar espacios saludables para los trabajadores de la educación", sostuvo, por su parte, Germán González, coordinador del departamento de Salud Laboral del ministerio de Educación de Santa Fe.

El funcionario del área que ahora estará a cargo del control de las licencias médicas brindó detalles técnicos del nuevo sistema: "El seguimiento médico de los agentes que estén atravesando dolencias de larga duración se realizará de forma presencial en los centros destinados a las atenciones y también mediante telemedicina, por videollamadas".

Además, destacó los beneficios que traerá la agilidad del nuevo mecanismo para la solicitud de días por enfermedad: "El agente, cuando solicite su ausencia, subirá el certificado médico al sistema y quedará disponible instantáneamente para el establecimiento educativo. Esto hace que no haya demoras en el pago a los reemplazantes que son los que harán efectiva la prestación del servicio".

AUSENTISMO

"A la fecha, no registramos incrementos en los porcentajes de ausentismo por enfermedad. Estamos expectantes de que la rapidez en la respuesta y el seguimiento del nuevo sistema nos ayude a que el índice no sea tan alto, dijo la ministra consultada por las cifras en la provincia. Y agregó: "Antes había 60 juntas por mes para licencias de larga duración y ahora que no tenemos tope llevamos hechas casi 400 examinaciones en las distintas regionales en menos de 5 meses".