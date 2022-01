Weiss Ackerley y Alvizo, apellidos confirmados en la "carrera" por la intendencia de Santo Tomé

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.01.2022

Ambos fueron candidatos a intendente en 2019. Los dos, a su vez, vieron consolidar en 2021 sus futuras aspiraciones proselitistas, al ser electos para un segundo mandato como concejal de la ciudad. El primero de ellos se inició en las lides electorales en 2013, en el seno del PRO, para luego formar parte de la coalición Cambiemos. El segundo, que tuvo su primera postulación en 2015, ya lleva un largo recorrido como militante justicialista.

Seguramente muchos opinarán que hablar de candidaturas para 2023 es un tanto apresurado y hasta fuera de contexto, con todos los problemas y las vicisitudes que ofrece la compleja realidad cotidiana, especialmente en estos impredecibles tiempos de pandemia y crisis económica casi crónica. Pero esto no pretende ser otra cosa que un simple ejercicio de análisis periodístico, habida cuenta que ya hay dos santotomesinos "anotados", por decirlo de alguna manera, en la imaginaria carrera hacia la intendencia de la ciudad de Santo Tomé.

Ellos son Miguel Ángel Weiss Ackerley y Rodrigo Emiliano Alvizo. O, si se quiere, Alvizo y Weiss Ackerley, como prefieran. El orden de los factores, por ahora, no altera el producto. Ambos son nombres propios que han surgido con indudable fuerza y marcado protagonismo en los últimos meses, condiciones que emanan del acompañamiento de los vecinos en las urnas y los resultados electorales conseguidos en las legislativas de 2021, de cara a las elecciones para intendente que tendrán lugar en poco menos de dos años. Weiss Ackerley alcanzó 14.219 votos en representación de Juntos por el Cambio, mientras que el "Tata" Alvizo consiguió 12.267 por el Frente de Todos.

Como no es la intención de este medio hacer futurología, ni se persigue alguna finalidad política (no es una nota sobre sus plataformas políticas o ejes de acción, por ejemplo), lo primero que hizo El Litoral fue consultar a los protagonistas, para saber si confirmaban sus intenciones de disputar la jefatura del municipio local en 2023, tal como lo hicieron en 2019, cuando fueron superados por la intendenta Daniela Qüesta, que aspiraba a la reelección. Aquella vez, la titular del Ejecutivo santotomesino logró ser reelecta con14.352 sufragios, contra 12.619 de Alvizo y 8.333 de Weiss Ackerley.

Ante la consulta puntual, tanto Alvizo como Weiss Ackerley confirmaron que sí, que tienen previsto volver a ser candidatos al máximo cargo político distrital (Qüesta, por su lado, prefirió no opinar al respecto). Además, dejaron en claro que dicha decisión responde a un anhelo personal muy fuerte, que va mucho más allá de lo que ocurrió en las elecciones de este año y de la responsabilidad que cada uno de ellos asumió el 10 de diciembre pasado, al jurar nuevamente como concejales de la ciudad (Miguel ya ocupó una banca entre 2015 y 2019, mientras que Rodrigo cumplió un primer periodo legislativo entre 2017 y 2021).

"Sin unidad, no es posible"

El "Tata" Alvizo aclaró que hace quince años, allá por 2006, cuando empezó a hacer política en Santo Tomé con sus compañeros de militancia del justicialismo -la misma gente que lo ha estado acompañando desde entonces-, lo primero que pensaron, como parte del proyecto de ciudad que tenían en mente, era poder competir algún día por la intendencia. Lo hicieron hace dos años, después de haber superado en las Paso 2019 a un reconocido dirigente peronista, como lo es Juan Manuel Pusineri - el actual ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe-, quien había perdido por estrecho margen la puja por la intendencia en 2015 con la propia Qüesta (14.625 votos a 13.880).

"Sabíamos que la posibilidad de pelear por la intendencia era un proceso que podía llevar su tiempo, pero que se iba a ir dando con el paso de los años y la conformación de equipos de trabajo, que es lo más importante, porque si se quieren hacer las cosas bien, no se puede llegar solo a ese cargo", expresó Alvizo, sin dejar de destacar que ya son más de cincuenta los profesionales que lo apoyan y "están pensando la ciudad posible" junto a él.

"Estamos preparados para gobernar la ciudad", dijo el "Tata", de 36 años, sin dejar de mencionar que en muchas de las elecciones pasadas "las divisiones internas" del justicialismo "favorecieron a que otros partidos ganen". "Sin unidad, no es posible", dijo, "porque si no estamos todos juntos no vamos a llegar".

"Nos sentimos cada vez más preparados, porque vamos adquiriendo la experiencia que se necesita para asumir este desafío que nos tiene en vilo, y que tiene que ver con la expectativa que tenemos desde que empezamos a militar en Santo Tomé", acotó. Y destacó que el mensaje unificador dentro del peronismo santotomesino "se está entendiendo". A la vez, sobre la consolidación de su liderazgo y de la búsqueda de la unidad como requisito para alcanzar la intendencia, dijo que también se están logrando "a fuerza de votos".

Después, cuando se le preguntó qué significaba "estar preparados para gobernar la ciudad", Rodrigo aclaró: "Significa no estar solo, haber conformado equipos de trabajo, con ingenieros, técnicos, contadores y demás profesionales que acompañen este proyecto". "Todos queremos lo mismo, que se revalorice Santo Tomé, que tenga otra impronta, otra perspectiva y otra mirada", redondeó.

Mucho más que una frase

Las intenciones políticas de Miguel Weiss Ackerley también están "a la vista". Y en tal sentido, el concejal recordó que supo expresar su determinación de ser candidato a intendente "cada vez que tuvo la posibilidad de hablar de ello con los vecinos", tanto en 2020 como en 2021. "He hablado de 2023 con cada vecino que conversé durante la campaña, para explicarle que queremos competir por la intendencia", resaltó.

"Quiero competir por la intendencia, me interesa gobernar la ciudad, me interesa transformar Santo Tomé", expresó con énfasis el edil, que tiene 34 años y tuvo su primera participación electoral en las primarias del PRO en 2013, pero sin alcanzar la ansiada concejalía, algo que lograría en 2015 tras superar en las internas a Fernando "Turco" Alí.

Lo que me motiva a mí, insistió Weiss Ackerley "es ver que la ciudad donde crecí, en lugar de estar prosperando y progresando, como otras localidades de la región, va para atrás en muchos aspectos, y la verdad es que no acepto la idea de saber que se puede transformar y no hacer nada al respecto".

"Estoy dispuesto a encabezar el proceso de transformación de Santo Tomé, poner la ciudad a la altura de los tiempos que corren y de las localidades que la rodean, que cada día están un poquito más lindas y crecen, mientras que nosotros vamos para atrás, nos estancamos", remarcó el edil, que en el debate televisado con los otros candidatos a concejales dijo que Santo Tomé "es la ciudad en peores condiciones en cien kilómetros a la redonda".

"Llamó la atención lo que dije, pero para mí es así, no lo dudo", dijo Miguel. Y es mucho más que una frase, insistió, "porque tenemos que tomar dimensión de qué Santo Tomé es la sexta ciudad más poblada de la provincia de Santa Fe". Son casi 100.000 habitantes, agregó, "que muy pronto van a ser muchos más, por los distintos proyectos inmobiliarios que se van a desarrollar, sobre todo en el norte de la localidad".

"Si se hiciera una planificación de construcción en altura, y se mejoraran los servicios y la infraestructura de la ciudad, vendría mucha más gente de Santa Fe a esta ciudad", amplió Weiss Ackerley, que está convencido de que una de las cosas que debe tenerse en cuenta para potenciar al distrito, abandonar el estancamiento, es proponer un cambio de paradigma respecto a lo que es Santo Tomé y cómo la ven los propios santotomesinos.

"Desde que soy chico escucho decir que Santo Tomé es una ciudad dormitorio, y creo que hubo una decisión política para que fuera así, porque varios gobiernos, quizás todos desde 1983 hasta acá, han planteado a nuestra ciudad como el lugar de descanso de la gente que hace su vida en Santa Fe", describió Miguel a continuación.

"Hay que pensar distinto, al revés", reflexionó luego. "De Santa Fe lo que hay que observar es que en ella viven miles de potenciales clientes que pueden ser consumidores de cultura, gastronomía, entretenimiento y servicios de toda clase brindados en Santo Tomé, a través de una oferta que sea atractiva, interesante y duradera", analizó luego.

La prevención del delito, agenda común

Al analizar la posibilidad de concretar su arribo a la intendencia, el concejal Rodrigo Alvizo manifestó que una de las tareas que es necesario emprender en la Municipalidad de Santo Tomé es una reestructuración del organigrama municipal, principalmente para motivar al empleado y al obrero municipal, brindándole las herramientas y los incentivos que sirvan para desarrollarse como corresponde, capacitándolo y alentándolo a hacer carrera.

Dentro de esa labor, y pensando en los principales problemas de la ciudad, Rodrigo entiende que es vital hacer un reordenamiento territorial, planificar una ciudad a 20, 30, 50 años, convocando para ello a todas las fuerzas vivas de la ciudad.

Además, como parte de esa reestructuración del municipio, dijo Alvizo, "es importante darle jerarquía a la Dirección de Seguridad Ciudadana (DSC), convirtiéndola en una secretaría, con todo lo que ello significa". La DSC se jerarquizaría, remarcó, "porque se dedicaría específicamente a la prevención del delito". "Jerarquizándola podríamos llevar adelante políticas públicas que creemos necesarias para combatir el delito desde los gobiernos locales", agregó.

"Los gobiernos locales pueden trabajar, muchísimo en la prevención en materia de seguridad", insistió. "Lo han demostrado muchos municipios que se han dedicado al trabajo de prevención del delito, colaborando con las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales", amplió. "Quien mejor que un gobierno local para conocer 'el paño' de primera mano", agregó Alvizo, sin dejar de mencionar que junto a su bloque son autores del proyecto de Observatorio de Seguridad Ciudadana, el que todavía no ha sido aprobado y al que considera "una ordenanza necesaria".

Con el observatorio, aclaró, "se conformaría un mapa del delito concreto y realista, compuesto por cada atraco y cada asalto que se cometa en Santo Tomé", la hora y el lugar en el que se produjo, bajo qué la modalidad y en qué circunstancias. Para finalizar, Alvizo sostuvo que los municipios y comunas "ya no solo tienen el desafío del barrido y la limpieza como en el siglo pasado", sus mayores esfuerzos hoy tienen que ver con la educación, la salud, el transporte público y la seguridad.

Por su parte, Miguel Weiss Ackerley también resaltó que es necesario romper con un antiguo enfoque en materia de seguridad, "el principal problema que tenemos todos". "Al tema de la seguridad hay que encararlo, es primordial, pero existe una mirada como benevolente, por medio de la cual se intenta justificar la delincuencia, en virtud de distintos factores de la realidad nacional", analizó. "Claro, si seguimos justificando a los delincuentes, de alguna manera estamos apañando eso... y al delito, básicamente, hay que combatirlo", añadió.

"En uno de los últimos tiroteos ocurridos en calles del centro, los delincuentes eran de Santa Fe", describió Weiss Ackerley. "Lo vengo denunciando desde hace tiempo, un porcentaje importantísimo de los delitos que ocurren en Santo Tomé son cometidos por gente que viene de Santa Fe, todos los días, por lo general en motos sin patentes", subrayó.

Por eso es partidario de que el municipio tenga un rol activo, en este caso recurriendo a la Policía Municipal y tomando la decisión política de frenar toda moto sin patente que circule por la ciudad; detenerla y en colaboración con la policía de la Provincia investigar los antecedentes de la persona que la está conduciendo", completó Miguel, quien es partidario de sumar la colaboración de Gendarmería Nacional en la prevención del delito (en 2016 fue gestor junto a Patricia Bulrich de su arribo a la ciudad).