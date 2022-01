Troglio y Almirón ya están manos a la obra

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

San Lorenzo regresó a los entrenamientos con su nuevo DT y cuatro bajas por coronavirus. En Lanús, el sucesor de Zubeldía afirmó que regresó con la ilusión de "repetir lindos momentos".

San Lorenzo comenzó la pretemporada en la Ciudad Deportiva, con Pedro Troglio al frente del plantel, en el que cuatro jugadores dieron positivo en coronavirus en los testeos previos. Se trata de Nahuel Barrios, Nicolás Fernández Mercau, Agustín Martegani y Mateo Clemente.

Los tres primeros son asintomáticos mientras que el arquero Clemente tenía algunos síntomas compatibles con la enfermedad. Más allá de las particularidades de cada caso, todos permanecerán aislados, con seguimiento médico, hasta recibir el alta.

Todo el plantel, cuerpo técnico y auxiliares se sometieron a los testeos de rutina a la mañana y tras los resultados empezaron la primera práctica del año bajo las órdenes del flamante DT Troglio, quien había sido contacto estrecho del presidente Horacio Arreceygor pero no se contagió, junto con su ayudante Gustavo Reggi y el preparador físico Pablo Martin.

Sin refuerzos y ante la ausencia de Franco Di Santo, el grupo contó con los regresos de Alexis Castro y Gonzalo Berterame, quienes serán evaluados por el entrenador "azulgrana" en los próximos días.

Por el momento y a la espera de incorporaciones, Troglio arrancó con los arqueros Sebastián Torrico, Francisco Rivadeneira y Augusto Batalla; los defensores Gino Peruzzi, Alejandro Donatti, Andrés Herrera, Federico Gattoni, Francisco Flores, Gastón Hernández, Cristian Zapata, Gonzalo Luján, Gabriel Rojas y Bruno Pittón.

Los volantes Castro, Berterame, Yeison Gordillo, Siro Rosané, Jalil Elías, Néstor Ortigoza, Alexis Sabella, Luis Sequeira, Ezequiel Cerutti y Julián Palacios; y los delanteros Alexander Díaz, Eduardo García, Nicolás "Uvita" Fernández, Mariano Peralta Bauer, Agustín Hausch, y Francisco Galván.

Por su parte, Leandro "Pipi" Romagnoli dirigió su primer entrenamiento como técnico de la Reserva.

Jorge Almirón inició su segundo período como entrenador del "Granate". Foto: Gentileza

Vuelta esperada

El entrenador Jorge Almirón fue presentado como nuevo entrenador de Lanús, luego de la salida de Luis Zubeldía al final de la pasada Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"En Lanús me siento cómodo, me siento bien. Es importante la ilusión de la gente pero también es un compromiso enorme. A mí me gustan los compromisos. Esperemos repetir momentos lindos y que en cada partido esté la sensación de que vamos a ganar", comentó el DT en la conferencia de prensa.

Además, Almirón le abrió las puertas al posible regreso de Diego Valeri, que lleva nueve años en Portland Timbers de los Estados Unidos.

"Hablé con Diego Valeri y me gustó mucho su predisposición para volver al club", detalló Almirón sobre el diálogo con una de las figuras del título del Apertura 2007.

Lanús buscará en este mercado de pases a un mediocampista de juego, a un defensor central y un volante central.

Los primeros sondeos por Iván Marcone, actualmente en el Elche de España, no arrojaron buenos resultados y continuarán en el intento por sumarlo para el próximo campeonato.