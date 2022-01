Arrancó la Era Post Domínguez: ¡Colón presentó a Julio Falcioni!

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 05.01.2022

19:57

Además del nuevo DT, el "Vignattismo" apuesta a profesionalizar el área del fútbol principal de la institución, luego de conseguir la estrella. En el caso de Sciacqua tendrá facultades en todo el fútbol de Colón, ya se profesional como amateur.

Llegó el día impensado en el Mundo Colón: este 5 de enero de 2022 quedará marcado como el inicio de la Era Post Domínguez en la comarca sabalera. Al presentar oficialmente la entidad del Barrio Centenario al "Emperador" Julio César Falcioni, arranca formalmente la sucesión técnica más importante de la historia en el popular club del sur. La tarea, desde el vamos y con la Copa Conmebol Libertadores 2022, no será fácil: intentar que la ida del "Barba" sea en la cancha y en las tablas lo menos dolorosa posible.

Claro que, además de la figura del conocido entrenador (más de 600 planillas firmadas como DT), también nace un nuevo paradigma en el llamado "Vignattismo". Es que al mismo tiempo, Colón también presentó la figura del Director Deportivo y todos los celulares fueron para el lado de Marito Sciacqua.

A un mes de la primera concentración oficial de Falcioni como DT de Colón (el campeoato, con el VAR incluido, vuelve el 6 de febrero en Argentina), es mucho lo que queda por hacer: en el campo con pelota y en el mercado de verano con los fichajes para el nuevo modelo para armar en uno de los dos últimos campeones de Argentina.

Es que por ahora se desvincularon los colombianos Wilson Morelo y Yeiler Góez; se despidió Alexis Castro; el mismo camino corrió para Gonzalo Piovi, que volvió a Racing; Christian Ferreyra, que volvió a un River donde Marcelo Gallardo no lo tendrá en cuenta. Del mismo modo se fue Facundo Mura, prestado por Estudiantes de La Plata a Racing.

De los contratos "cortos", se logró extender el de Rafael Delgado, pero se sigue negociando con Aliendro, Lértora, Bernardi y Farías; un poco más lejos, el de Facundo Garcés. Es decir que, lo que queda por hacer, es bastante. Y lo que no sobra, precisamente, es tiempo.

A la hora señalada, en el Salón de Eventos Baviera, se armó el montaje para presentar a Marito Sciacqua como Director Deportivo y a Julio César Falcioni (segundo ciclo en Colón) como entrenador del plantel profesional.

En la cabecera, José Vignatti (presidente) y Horacio Darrás (vicepresidente); en el medio Julio César Falcioni y Mario Sciacqua. "Tenemos que revalidar el título, en esta oportunidad designamos al señor Falcioni, todos saben de la capacidad del técnico que contratamos. También Marito Sciacqua que se va a insertar con un montón de tareas que nos desbordaba a nosotros. Ellos con su capacidad nos van a proyectar a lo que nosotros queremos. Bienvenido Julio! Bienvenido Marito! Mucha suerte y gracias por aceptar", dijo Vignatti a la hora de la apertura formal.

"Muy contento de estar nuevamente en este club, acompañado por José en la presidencia, Darrás y Mario en lo deportivo. Esperamos dar lo mejor para tener un Colón importante y protagonista en el campo nacional e internacional", fueron las primeras palabras del nuevo DT de Colón.

A su turno, el vice Darrás pidió el micrófono: "Colón necesitaba un Director Deportivo, para el Colón que se viene Mario es una persona muy cercana a la casa, jugó acá y también dirigió al fútbol profesional. La oportunidad de tener nuevamente para Julio es por un Colón cada vez más grande. Sabemos qué dejaste vos en el fútbol rgentino, Julio. Necesitamos gente importante".

"Se me hace complicado hablar, me emociona esta presentación. El 1 de enero de este año fue uno de los días más felices de mi vida cuando me llamó José. Me había hecho esta propuesta hace dos años pero yo era entrenador. Ahora hago un impasse para todo lo que necesite Colón. Con Julio me une una gran relación. Lo que es el destino porque hablamos mucho en los últimos tiempos", fueron las palabras de un muy emocionado Marito Sciacqua como Director Deportivo.

"A Eduardo (Domínguez) lo conozco de chico, lo aprecio, lo pude dirigir en varios lados. Lo que él hizo acá es único. Hizo historia, él acá 116 años hizo historia, yo allá en Banfield eran 113. Eso no se olvida, nadie lo va olvidar. Podremos venir otros, pero yo no lo vengo a reemplazar. Yo vengo a hacer mi trabajo con honestidad y responsabilidad. Se los dije a los jugadores, no tengo compromisos con ninguno. Voy a buscar lo mejor para Colón", expresó "El Emperador" como nuevo DT de Colón.

"En este último torneo, salvo River, todos fuimos irregulares. Todos pusieron jóvenes, pero cuando volvió el público, los chicos se vieron afectados, porque no estaban acostumbrados, porque es una presión extra. Con 18 años salen de una secundaria y nosotros los exigimos con el fútbol", dijo "Pelusa" Falcioni cuando fue consultado por la caída del equipo luego del campeonato en San Juan.

"Tenemos que ser protagonistas en todos lados donde juguemos. La ilusión primera es tener un equipó competitivo como tuvo Colón hace pocos meses cuando salió campeón. Es una ilusión, porque uno como jugador y técnico quiere dar lo mejor, pelear por todo. Trataré de equivocarme lo menos posible", detalló Falcioni.

Luego, el mismo Sciacqua contó que "José me llamó a las siete de la mañana y terminé hablando con Julio a las once de la noche. La idea es que el cuerpo técnico tenga todos los elementos: refuerzos, renovaciones, reserva de AFA. Pero lo estoy disfrutando, porque esperaba volver a Colón".

"Cuando hablé con Eduardo, no sabía que yo iba a estar acá sentado frente a ustedes. Está haciendo una carrera muy importante y me llena de orgullo. Nos sentimos parte de éso, más allá que estemos alejados porque en algún momento ayudamos en algo", dijo Falcioni cuando lo consultaron por Eduardo Domínguez.

En el final, el presidente Vignatti le entregó a Falcioni la camiseta oficial de Colón y le dijo: "Esto es un gran compromiso. Se trata de trabajo, la suerte es relativo".

El nuevo DT: Brian Fernández y Facundo Farías

Brian Fernández: "Lo vi, lo saludé...está trabajando con el resto de los muchachos. Hablé en líneas generales y con él hablé por separado. Le fui claro: si se deja ayudar, yo lo voy a ayudar, pero depende de él. Si el jugador quiere, uno lo ayuda. Me ha tratado esto en varias oportunidades. Me gusta, con los años, abrazarme con un jugador que dirigí".

Facundo Farías: "Tanto Farías como el resto de los jugadores son importantes. Se que hay contratos que terminan pronto. Lo importante es que ellos nos ayudaran a jugar la Copa Libertadores, porque es una vidriera enorme. Trataremos de ir hablando con cada uno y conocer sus necesidades. A partir de ahí, tomar mejores decisiones. Hoy el plantel es corto, donde se fueron jugadores y hay muchos juveniles. Tenemos que buscar las mejores posibilidades".

"Hablaré con Farías y buscaremos lo mejor para él. Un jugador con 18 / 19 años y le hablan de cifras extraordinarias, le pintan los mejores colores. Se mantuvo en una línea correcta y creo que se tiene que quedar para pelear esta Copa Libertadores con Colón. Yo soy jugadorista y cuando llegan las ofertas, hay que acompañar y llevar la valija, porque son oportunidades únicas. Me gustaría contar con él. Lo escuché hablar muy correctamente", dijo Falcioni cuando le preguntaron por "La Joya". Lo comparó, en edad, con James Rodríguez y el "Kun" Aguero, a quienes dirigió.

"Del tema Lértora no tengo ninguna novedad, no recibí nada oficial" José Vignatti Presidente de Colón al ser consultado por un supuesto interés de la Universidad de Chile para fichar al "5" de Colón

"Cualquier otro club que me hubiera propuesto ser mánager no lo hubiese aceptado. Dije sí porque es Colón" Mario Sciacqua Director Deportivo de Colón

Burián se sumará más tarde

Como ocurre habitualmente, por tener a su familia (esposa e hijos) en la República Oriental del Uruguay, el arquero Leonardo Fabián Burián cuenta con una autorización de la directiva, ahora del Director Deportivo (Mario Sciacqua) y del flamante entrenador Julio César Falcioni para quedarse algunos días más en Montevideo descansando.

En cada corte, Eduardo Domínguez le concedía a "Cachorro" ese permiso especial y luego se sumaba al resto de los jugadores profesionales sabaleros. Por lo tanto, a diferencia del grupo principal, el golero uruguayo estará llegando a Santa Fe recién la semana que viene.

Arrancó con 28 jugadores

Arqueros: Ignacio Chicco, Joaquín Haas y Facundo Masuero.

Defensores: Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Bruno Bianchi, Rafael Delgado, Gian Nardelli, Leandro Quiroz, Nahuel Gallardo y Elías Fugas.

Todocampistas: Rodrigo Aliendro, Federico Lértora, Tomás Moschión, Christian Bernardi, Santiago Pierotti, Mauro Formica, Brian Farioli, Danilo Gómez y Guillermo Gozálvez.

Atacantes: Facundo Farías, Lucas Beltrán, Nicolás Leguizamón, Brian Fernández, Tomás Chancalay, Juan Cruz Zurbriggen y Franco Déboli.