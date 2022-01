América comenzó el 2022 con temperaturas récord y en el sur se espera "la madre de todas las olas de calor"

Ahora corre el viento y llegaron las lluvias —o la nieve— en América, pero en los primeros días de 2022 los pobladores de varios países del continente se cocinaron a fuego lento con temperaturas que superaron los 45 grados Celsius.

Las altas temperaturas son usuales en el verano austral, pero esta vez marcaron récords y generaron alertas por peligrosas olas de calor. La empresa brasileña de meteorología Metsul confirmó temperaturas semejantes a Medio Oriente en varias regiones del Cono Sur.

Pero los sudamericanos no fueron los únicos extrañados por el clima. En el sur de EEUU se registró una temperatura de 37 ºC, en el centro de México el 1 de enero marcó 41,7 ºC, la cifra más alta jamás registrada en América del Norte en este mes; en el norte de España el termómetro marcó 26 ºC, en Francia 26,4 ºC y números similares en otras partes del Hemisferio Norte... que están en invierno.

"Europa, América del Norte y América del Sur se enfrentaron a temperaturas muy inusuales con cientos de récords de temperatura máxima de todos los tiempos. Nunca se había visto en Meteorología un primer día del año tan inusual como en el año que comienza", dijo Metsul en uno de sus reportes diarios.

El primer día del año vio una temperatura de 45,6 ºC en la localidad paraguaya de Sombrero Hoby, en el departamento Presidente Hayes (centro-oeste), dos días después de que el termómetro marcara 45,3 ºC en otra zona de ese país sudamericano.

Según el sitio Extreme Temps, en Argentina muchas ciudades tuvieron máximas por encima de los 40 ºC abriendo el 2022, con 46,5 ºC en Rivadavia y 45,6 ºC en Santiago del Estero. Brasil también tuvo un récord el 1 de enero en Porto Alegre (Rio Grande do Sul, suroeste), al menos desde 1984 que empezaron las mediciones, con 38,6 ºC, dijo el Metsul.

