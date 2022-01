https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 11.01.2022 - Última actualización - 18:22

18:04

Hay más ocupación que en el tercer trimestre de 2017, pero el PBI está 3% por debajo. Menos asalariados privados, más empleados públicos, cuentapropismo e informalidad ante un complicado horizonte macroeconómico.

Con salarios reales en retroceso En la Argentina se trabaja más pero se produce menos Hay más ocupación que en el tercer trimestre de 2017, pero el PBI está 3% por debajo. Menos asalariados privados, más empleados públicos, cuentapropismo e informalidad ante un complicado horizonte macroeconómico. Hay más ocupación que en el tercer trimestre de 2017, pero el PBI está 3% por debajo. Menos asalariados privados, más empleados públicos, cuentapropismo e informalidad ante un complicado horizonte macroeconómico.

"La economía creció 9,8% en 2021, y posibilitó, con datos al tercer trimestre, la recuperación de 642 mil puestos de trabajo". Pero si bien los indicadores del mercado laboral mejoran los de 2017, "el producto aún está 3 puntos por debajo", por lo que "hay más trabajo para una producción inferior".

Un detallado informe de Analytica Consultora -que preside el economista Ricardo Delgado- señala que "en promedio, la gente trabaja menos horas, cayó su remuneración y se redujo la protección laboral" en una economía que tuvo estuvo en recesión durante cuatro de los últimos seis años.

En el tercer trimestre de 2021 hubo más gente trabajando y menos desocupados que en igual período de 2017, hasta aquí el pico de los últimos 5 años. Pero hay más gente buscando mejorar su ocupación (demandantes de trabajo); están los que desearían trabajar más horas (subocupados demandantes) y los que, aun no buscando, estarían disponibles ante una eventual oferta de trabajo.

Informalidad

"Desde hace varios años se observa un efecto sustitución entre empleo asalariado y en cuenta propia en fases de recuperación de puestos de trabajo", dice Analytica.

Explica que "el espectro de los trabajadores registrados la dinámica de los asalariados privados fue declinante hasta el comienzo de la pandemia, mientras que los cuentapropistas adheridos al monotributo crecieron considerablemente, evidenciando una modificación de la estructura de empleo dentro de los formales.

"A su vez -detalla- se observa cómo el sector público continúa ganando participación como empleador asalariado. La pandemia generó respuestas sumamente diferentes en el mercado de trabajo de las que se acostumbraba a ver dado el carácter transitorio que se esperaba tuviera la crisis, además de las medidas para contener el empleo registrado como, por ejemplo, la prohibición de despidos".

Para Analytica, el "colchón de empleo" (asalariados no registrados y por cuenta propia, principalmente no profesional) no funcionó en pandemia por su dificultad para "convertirlos al teletrabajo".

Y advierte: "el reemplazo de asalariados por cuentapropistas da lugar a un fenómeno de desprotección laboral importante. La tasa de asalariados registrados es 0,6 puntos inferior a la de 2017 mientras que la de los asalariados no registrados cayó 1,8 puntos".

Pérdidas

"Los trabajadores deben salir al mercado a compensar las pérdidas de poder adquisitivo por puesto, explicando el incremento en la creación de empleo". Para Analytica, los salarios reales "se encuentran en niveles de 2010, muy por debajo de 2017".

¿Y si no hay acuerdo con el FMI?

Los autores del informe advierten que si hay acuerdo con el FMI y reordenamiento macroeconómico, "el mercado de trabajo parte desde niveles elevados en cuanto a los indicadores tradicionales, pero de una situación delicada al interior de las relaciones laborales.

"Ante un shock negativo (una devaluación de shock, por ejemplo,) es esperable que el empleo caiga con más facilidad, afectando aún más las frágiles condiciones sociales imperantes".

Concluye Analytica exponiendo que "los puestos de trabajo en el sector privado formal están estancados desde hace más de 10 años, en línea con el producto per cápita. En este sentido, la estabilización macro es condición necesaria para la recuperación del mercado laboral".

Fuera de los convenios

Siempre sobre la base del tercer trimestre 2021 en referencia a igual período de 2017, Analytica señala que "los asalariados perdieron 2,5 puntos de participación sobre los ocupados totales. Significa que más de un millón de personas quedaron fuera de los convenios colectivos de trabajo y con menos chances de mantener el poder de compra en un contexto de inflación al 3,5% mensual en velocidad crucero. En consecuencia, creció la brecha entre los salarios del sector registrado y el resto de las categorías.

"En cambio -añade- los cuentaporpistas profesionales tienen ingresos horarios que son comparables a los empleados con descuento jubilatorio. Como la brecha entre los asalariados registrados y los no registrados es superior a la observada en 2017 (pasó del 94% al 101%), si los salarios registrados están un 17% por debajo de lo observado en III-17, los ingresos de los empleados no registrados se ubican un 25% por debajo de ese periodo".