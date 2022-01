Gestionan el ripiado de 20 kilómetros de caminos rurales en Felicia

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 14.01.2022 - Última actualización - 10:29

10:26

El presidente comunal Félix Stettler confinó un encuentro con funcionarios provinciales para avanzar en la concreción del proyecto que beneficiará a 20 unidades productivas.

La posibilidad de mejorar la salida de la producción agropecuaria, principalmente de los tambos, es una de las prioridades más importantes en este 2022 para la actual gestión comunal.

Si bien ya se trabaja en un proyecto desde Nuevo Torino que unirá al distrito de Felicia, autoridades del Ejecutivo local gestionan ante el ministerio de la Producción la posibilidad de ingresar al programa Caminos de la Ruralidad y avanzar en el mejoramiento de la red vial rural del distrito.

Sobre este tema en diálogo con El Litoral el presidente comunal, Félix Stettler, confinó una reunión con autoridades de la cartera productiva, con el objetivo de para avanzar en la concreción del proyecto que beneficiará a 20 tambos.

“La semana que viene nos vamos a reunir con la gente del ministerio de la Producción para avanzar en la mejora de caminos rurales a través del programa Caminos de la Ruralidad. El objetivo es mejorar la conectividad de los distintos establecimientos productivos, principalmente de los tambos que necesitan a diario sacar su producción. Se va a avanzar con el ripiado de un sector que incluye unas 20 unidades productivas que a diario producen cerca de 70 mil litros de leche”.

Stettler señaló que del encuentro formarán parte el director Provincial de Coordinación y Articulación Territorial, Matías Giorgetti y Guillermo Tavernier, Director de Economía Social, Emprendedorismo y Agricultura Familiar.

“El objetivo de la reunión es ir marcando las trazas de esos 20 kilómetros para ver que posibilidades hay de que el gobierno santafesino se haga cargo de los aportes a través del programa Caminos de la Ruralidad. Se trata de una importante inversión que redundará en un beneficio muy importante para el sector productivo de Felicia”.

Vale destacar que el programa Caminos de la Ruralidad es un sistema de asistencia técnica y económica para la incorporación de infraestructura productiva con prioridad en el mejorado y mantenimiento de los caminos rurales de todo el territorio provincial.

El programa, creado por el Decreto Provincial Nº1300/20, se lleva a cabo conjuntamente entre la secretaría de Desarrollo Territorial y Arraigo y la secretaría de Agroalimentos. Las acciones que se desarrollan son el relevamiento de necesidades, la implementación de pruebas piloto para el mejoramiento de la infraestructura rural y la elaboración de un proyecto para conformar una Agencia Santafesina de Hábitat Rural.

En este sentido el presidente comunal explicó que se trata de un proyecto diferente al que actualmente se realiza en Nuevo Torino. “Este es un proyecto distinto. Estos caminos van a permitir además conectarnos con Grütly Norte y por el camino central que va hacia el oeste del pueblo con Lehmann y Rafaela. Allí hay una importante contratación de tambos que en días de lluvia se les dificulta sacar la producción”.

El plan de trabajos que se desarrolla desde Nuevo Torino incluye unos 12 kilómetros de caminos rurales que en un sector la unen a Felicia. Allí la obra incluye un aporte no reintegrable de $ 42.846.000.

Viviendas y luminarias

Por otra parte el titular del Ejecutivo local manifestó que se está gestionando y presentado un proyecto para contar con 16 nuevas unidades habitacionales. “Tenemos un terreno en un sector del pueblo que buscamos que se construya un plan de viviendas de barrio Fonavi. Estamos trabajando para hacer el traspaso de esos terrenos a la Dirección Provincial de Vivienda”.

Además Stettler sostuvo que se impulsa un fuerte recambio de luces led.

“Se necesitan cambiar unas 200 luminarias. Estamos presentando todos los papeles para la concreción de esa obra. Hoy la zona urbana de Felicia cuenta con algunas cuadras, que incluyen en total unas 60 luminarias, que ya cuenta con esta tecnología. La idea es ampliarlo a 250, suamndo las avenidas principales del pueblo y la salida de la Ruta Nº 10 hacia las localidades de Sarmiento y Nuevo Torino. Se trata de una propuesta que está avanzando en varios pueblos de la zona, y al cual Felicia debe sumarse”.

Resolviendo problemas

Por último el presidente comunal de Felicia confirmó que se han resulto los problemas que afectaron la distribución de agua potable y el funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

“Esta semana estuvimos llevando a cabo trabajos en la red de agua potable. Se tuvo que remplazar una bomba y el caño que conduce el agua a la red, dado que la mitad del agua que extraía iba a la red y la otra volvía a la napa. Las cinco bombas no cortaban, bombeaban las 24 horas lo que nos generaba un problema extra. La planta de ósmosis inversa también tuvo inconvenientes, se quemó la planta impulsora, pero en el día pudimos resolver el problema”.

Stettler añadió que también se resolvieron graves problemas en la red de desagües cloacales. “El canasto que está preparado para retener otras cosas y no trapos no estaba trabajando correctamente y pasaban a la bomba, la misma se trababa y dejaba de funcionar. Se tuvo que hacer un canasto nuevo, reduciendo las medidas, para que sólo pase el líquido y no los elementos que algunos arrojan a la red. Cambiando el canasto que va a la parte de impulsión se logró revertir un grave problema”.

Además el titular del Ejecutivo local sostuvo que el problema de herramientas también en parte fue solucionado.

“El camión de riego se rompió 4 veces en las últimas semanas. Estamos actualmente regando con un tanque de arrastre. Justamente la semana pasada compramos un tanque de 8 mil litros casi duplicando el que tenemos actualmente en funcionamiento. Por todos estos inconvenientes hemos invertido 3 millones de pesos”.