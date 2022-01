Sunderland y Al-Attiyah volvieron a la gloria en el Rally Dakar 2022

La 44º edición del Rally Dakar llegó este viernes a su fin y en sus dos principales categorías entregó dos campeones que ya conocían la gloria: el británico Sam Sunderland (GasGas KTM) en motos y el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota Gazoo Racing) en autos.

Sunderland, de 32 años, ganador en 2017 sobre los caminos de Argentina, Bolivia y Paraguay, heredó el trono del salteño Kevin Benavides (Red Bull KTM), que hoy se despidió con un undécimo puesto en la duodécima etapa que unió las ciudades árabes de Bisha y Jeddah.

El británico aseguró su segunda corona en la competencia motor más exigente del mundo con un octavo lugar en el último especial de 164 kilómetros, que completó con una diferencia de 3:25 respecto de su ganador, el chileno Pablo Quintanilla (Monster Energy Honda).

