Las novedades para Julio César Falcioni

Colón: llegó Sánchez Miño, se fue Chanca y "se perdió" Sosa Sánchez viniendo

El interesante zurdo ex Boca, Independiente y Estudiantes es el segundo refuerzo del "Emperador". En el caso de Tomás Chancalay, abandonó la concentración y finalmente jugará en Racing, que compra la mitad de a ficha. El ex "9" de Patronato, Sosa Sánchez, había dado el sí acá pero ahora se fue a Vélez.

Juan Sánchez Miño, Chancalay y Sosa Sánchez, protagonistas en el mercado de pases sabalero.

Por Dario Pignata SEGUIR Uno de alta (Sánchez Miño), uno de baja (Chancalay) y uno perdido en el camino pero sin retorno (Sosa Sánchez al final eligió Vélez) son las novedades de la segunda semana de pretemporada del nuevo Colón de Julio César Falcioni, que en los próximos días verá rodaje pensando en el nuevo esquema para volver a la Copa Libertadores 2022. "Colón-Atlético Rafaela miércoles 19, a las 8.30 en el Predio; Colón- Rosario Central, sábado 22, a las 9 en el Predio; los dos a puertas cerradas para la prensa y los socios", informó la entidad del Barrio Centenario, con la gran atracción que genera la vuelta del "Pulga" Luis Miguel Rodríguez. - Juan Sánchez Miño. Viene de jugar con Zielinski en Estudiantes en esa posición nueva que le gusta, distinta de la que lo usó Julio César Falcioni en Boca. Ya no es más "3" solamente, sino que escala como uno de los (dos o tres) volantes internos, con muy buen primer pase, pegada de media distancia y llegada al gol. Llegó a Santa Fe, pasó la revisión médica, firmó el contrato, se hisopó y ya arranca a disposición total del cuerpo técnico. Tenés que leer Vignatti, enojado porque lo "puentearon": le pegó a la "U" - Tomás Chancalay. Era una opción que le gustaba y mucho a Falcioni, pero no se pudo hacer nada para retenerlo. Si bien arrancó la pretemporada, en las últimas horas abandonó la concentración de Colón para viajar a Buenos Aires y firmar los detalles finales con Racing, club que finalmente habría acordado con los sabaleros la compra de la mitad de la ficha en 1.000.000 de dólares "limpios" para las arcas sabaleras. - Sebastián Sosa Sánchez. Coqueteó con los dos clubes de Santa Fe (dijo primero que le gustaría Unión porque lo conoce a Gustavo Munúa), había dado la palabra que venía para Santa Fe pero se metió Vélez Sarsfield en el camino para quedarse con el ex "9" de Patronato. "El salario era mejor en Colón pero Vélez pone más dinero porque le compra una parte del pase", dicen en el entorno del delantero charrúa. "Bajo los colores de Patronato, el centro-delantero ha disputado 34 partidos y convirtió un total de 10 goles, lo que lo deja con un promedio de un tanto cada tres encuentros aproximadamente. En la Liga Profesional fue clave para que el Patrón no quedase en el fondo de la tabla: acumuló un total de 25 puntos en 25 fechas disputadas y además alcanzó los cuartos de final de la Copa Argentina, donde cayó por penales contra Boca. En ese encuentro, el uruguayo (autor del primer penal de la serie) envió su tiro desde los doce pasos por encima del travesaño y finalmente el Xeneize accedió a semifinales", repasa hoy TyC Sports, titulando: "Sosa Sánchez tenía todo listo para ir a Colón, pero finalmente jugará en Vélez". Tenés que leer Racing le depositó a Colón y Chancalay continuará en Avellaneda - Gonzalo Piovi. Muchos pensaban que el acuerdo de Racing con Colón para llevarse a Tomás Chancalay podía incluir algún tipo de "negociación múltiple" para incluir el recupero de Gonzalo Piovi, lateral campeón con el Colón de Eduardo Rodrigo Domínguez y que volvió a Avellaneda. Por lo que trascendió, la operación de salida de Tomás Chancalay no contempla lo de Piovi. "A lo mejor, después Vignatti charla con Blanco lo de Gonzalo, pero no hay canje ni combo ni nada por el estilo". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

