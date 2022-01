https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 16.01.2022 - Última actualización - 9:40

Entretelones de la política provincial El subsidio de la discordia

Un decreto de fines del año pasado, con un subsidio para el club Sportivo Norte de Rafaela, fue revelado por la diputada socialista Lionella Cattalini quien se sorprendió además por la rapidez del trámite. La réplica política llegó de otro rafaelino, el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach.

"El criterio por el que darle un subsidio a X no sirve porque no se lo estoy dando a Y es insostenible. Es imposible gestionar si todo lo que hacemos está mal porque no lo hacemos en otro lugar y así cada vez. Es una lógica perversa", escribió el rafaelino en Twitter. "La inversión en el Sportivo Norte es antes que nada proporcional a la necesidad del barrio y a todo lo bueno que el club brinda a las miles de familias que hacen uso de sus instalaciones. Nosotros somos del hacer y creemos que esto es por sumatoria y no por competencia. Queremos llegar a todos, y cada vez que llegamos con obras y subsidios a un lugar no podemos sentir otra cosa que satisfacción y eso nos lleva a redoblar esfuerzos para llegar a más y más lugares", acotó. Por último aclaró que "por supuesto que el primer subsidio a este club fue rendido, pero qué importa el dato si lo que buscan es crear sospechas y sacar su tajada política. Esta es la oposición que tenemos: la que siempre elige trabar y cuestionar las obras, los subsidios, el avance de la provincia".

Cattalini había manifestado su sorpresa por un expediente que se inició el 28 de diciembre de 2021 y que tuvo resolución dos días después. "En un trámite exprés, el gobernador firmó el 30 de diciembre un decreto que otorga un nuevo subsidio de 23 millones de pesos, y que se suma al otorgado el año pasado en la misma fecha -de 80 millones- para la construcción de un estadio", dijo la joven socialista. "Nos llama poderosamente la atención cómo este club logra algo que nadie consigue, a través de un expediente rápido y con fluidez para resolverse. La totalidad del dinero otorgado a esta institución es un monto exorbitante, discrecional e inequitativo si además se lo compara con lo que reciben los otros clubes", agregó para recordar que "el año pasado el Consejo Provincial del Deporte otorgó a cada institución deportiva de la provincia 243 mil pesos"