https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 17.01.2022 - Última actualización - 11:00

10:54

Ocurrió el viernes por la tarde en la zona del Paseo de la Laguna. Dos hermanos, de 22 y 33 años, debieron ser rescatados en el sector este, a unos 60 metros de la finalización del boyado. Piden a la gente que ingrese al agua con algún elemento de seguridad.

El viernes Guardavidas salvaron la vida de dos personas en la costanera este de Santa Fe Ocurrió el viernes por la tarde en la zona del Paseo de la Laguna. Dos hermanos, de 22 y 33 años, debieron ser rescatados en el sector este, a unos 60 metros de la finalización del boyado. Piden a la gente que ingrese al agua con algún elemento de seguridad. Ocurrió el viernes por la tarde en la zona del Paseo de la Laguna. Dos hermanos, de 22 y 33 años, debieron ser rescatados en el sector este, a unos 60 metros de la finalización del boyado. Piden a la gente que ingrese al agua con algún elemento de seguridad.

Viernes 14 de enero, más de 40 grados, el sol y el calor pegan fuerte en la capital de la provincia. Muchos santafesinos se acercan a la playa para intentar pasar el día sofocante. La fisonomía de la Laguna Setúbal no es la habitual, con una bajante del río Paraná que no se registra desde hace más de 75 años. Parece que no hay peligros. Pero los hay para quienes no conocen la playa ni sus recovecos.

Una situación de “peligro extremo” pero con un resultado “exitoso” se vivió el pasado viernes en la zona de la Costanera Este a la altura del Paseo de la Laguna cuando dos hermanos tuvieron que ser rescatados por los guardavidas que trabajan en el lugar a punto de ahogarse.

Eran cerca de las 17, Agustín Gasparroni se encontraba en el mangrullo vigilando la zona cuando ve una situación que le llama la atención. “Estaba en el puesto de trabajo y alcanzo a divisar que pasando los tubos de desagüe- a unos 300 metros del puesto de guardavidas- fuera del boyado, es decir, de los límites que nosotros marcamos, a dos muchachos que- como nosotros conocemos la playa, el agua, y sabemos dónde está el barranco, se empiezan a alejar del barranco flotando y cuando veo que quiere pegar la vuelta al querer pisar y no encontrar el suelo, se desespera”.

Los reflejos de Agustín fueron rápidos, enseguida se dio cuenta de lo que estaba pasando, dio la alerta a sus compañeros y corrieron al rescate. “Corrí tan rápido como pude, como nunca antes en mi vida”, le dijo a El Litoral.

“En ese momento vemos que el hermano lo quiere salvar, y de la desesperación casi lo ahoga, le terminó dando una patada para salir para arriba y este muchacho queda a un costado sin poder moverse, flotando. Se tira un tercer hombre y en eso yo estaba llegando, lo alcanzo a agarrar abajo del agua porque ya se estaba hundiendo, lo saqué hacia arriba, le aprieto su pecho contra mi torso y cuando él se quiere volver a mover- porque tenía actitudes de desesperación- lo levanto con la cadera hacia arriba y cuando logra sacar la cabeza le digo “tranquilizate que te estoy llevando a la costa”. En eso mismo llegaba mi compañero, agarró al hermano que estaba flotando sin poder moverse y los remolcamos en estado de shock total hasta la costa”.

Marcelo Madeo, Carlos Giandolfi, Leandro Canonico, Agustin Gasparroni, Jose Alba y Matias Miciullo se encontraban trabajando en el lugar el viernes. Foto: Gentileza

Una vez allí, se les tomó la presión y se constató que sus signos vitales eran normales. Permanecieron un rato en el lugar y luego se fueron.

“La tercera persona que se acercó va frecuentemente a la playa es conocido del equipo de guardavidas, quiso intervenir pero se dio cuenta que estaba en peligro al acercarse a una persona desesperada y dejó que el equipo trabaje”, agregó Gasparroni.

“Por suerte no pasó a mayores porque podríamos haber tenido 3 víctimas”, afirmó.

Recomendaciones

Consultado acerca de las recomendaciones que daría a las personas que se acercan a la playa, Agustín Gasparroni pidió que “tengan respeto al río” y que “antes de ingresar con sus familias, si no conocen el lugar que pregunten a los guardavidas que para eso estamos. Somos agentes de seguridad acuática. El río siempre es peligroso estamos en una temporada atípica, pero siempre hay que tener respeto al río. Más si no sabemos desenvolvernos en el ámbito acuático”.

Y remarcó que en la actualidad “la playa-paseo no es como las demás tiene una bajada de 3 metros a unos 5 pasos de la orilla. Ahora que esta tan bajo el río el barranco esta a pocos metros. Además, la playa no es recta tiene una característica de que en zonas haces pie y en otras tenes el barranco más pronunciado y la gente se confía deja sus hijos solos y en segundos te vas a bajo y en el río no se ve nada”.

En ese sentido sostuvo que “nosotros siempre estamos atentos y hacemos prevención, nuestro principal trabajo es prevenir. Aunque aveces la gente nos toma por insistente, sabemos que en segundos podemos estar en una situación de peligro extremo”.

Por último indicó que “hay una zona boyada donde está permitido que se ingrese al agua. Pero la gente está en toda la zona de la playa, nosotros recorremos y tratamos de prevenir. Tenemos una zona donde pueden ingresar un poco más seguros, lo que siempre se les pide es que tengan un elemento de seguridad: un flota, un torpedo, etc, así nos quedamos más tranquilos. La gente tendría que utilizarlos y tenerlos más en cuenta”.