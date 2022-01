Hospitales públicos santafesinos vuelven a focalizar su atención en pacientes Covid

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 17.01.2022 - Última actualización - 11:46

11:21

La medida rige para el centro-norte provincial por el aumento de casos. El comité de crisis se reunía este mediodía para evaluar la situación.

Autoridades de los hospitales de la ciudad de Santa Fe se reúnen este mediodía en la sede local del Ministerio de Salud de la provincia para definir estrategias que permitan afrontar el aumento de contagios por Covid-19 y, en particular, la ocupación, lenta pero sostenida de las camas de terapia intensiva. La primera de esas medidas, que ya rige desde este lunes, fue suspender las cirugías programadas

El encuentro convoca a directores y directoras de los hospitales Cullen, los dos Iturraspe, Protomédico y Vera Candioti junto con autoridades sanitarias de la región centro-orte de la provincia que es donde rige esta medida.

En diálogo con El Litoral, el director de Tercer Nivel Rodrigo Mediavilla confirmó que “se conversó con autoridades hospitalarias de Reconquista y Rafaela para adoptar medidas similares, de posponer las cirugías programadas a fin de tener más camas disponibles”.

Es un plan de contingencia,similar al que se adoptó en la primera y segunda ola: ampliación de camas primero, suspensión de cirugías luego. Sin embargo esta tercera ola tiene la particularidad de un aumento exponencial de contagios: “Eso nos obliga a disparar de a dos o tres fases del plan de contingencia”, que se traduce en ampliación de camas, regionalización de pacientes, la utilización de los quirófanos y la suspensión de cirugías”.

Otra particularidad de esta tercera ola es que llega con “otras patologías que requieren atención”, y se suman a las atenciones de urgencia por hechos de violencia y accidentes de tránsito. “Pero el Covid está generando internaciones, si bien son menos”. “El Hospital Cullen está a más del 90 % de demanda (por todas las patologías, incluido coronavirus)”, sostuvo Mediavilla a modo de ejemplo.

Otro de los temas que está previsto definir en las próximas horas es si vuelve a instalarse frente al Hospital Cullen el hospital de campaña que había cedido el Ministerio de Defensa de la Nación. “Es una posibilidad, una de las fases del plan de contingencia pero todavía no hay ninguna definición tomada.

“Sin vacunas, Ómicron es tan fuerte como Delta”

Otro dato surge del relevamiento que se realiza entre los hospitales de la región: “De las internaciones por Covid (tanto en terapia como en salas comunes, la mayoría son pacientes que decidieron no vacunarse”, advirtió Mediavilla. “En su momento se corrió el rumor de que la variante Ómicron es más débil y no hay que preocuparse. No es que Ómicron es más débil: es que quienes estamos vacunados estamos más fuertes. Para quienes no están vacunados o tienen factores de riesgo, es tan fuerte como Manaos o Delta”, concluyó.