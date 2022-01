Falcioni: "Pulga, Brian y Farías son tres jugadores excelentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El entrenador sabalero espera pero no desespera por la llegada de refuerzos para el nuevo Colón 2022. Está casi cerrado lo de Joaquín Novillo, de Belgrano de Córdoba: un central zurdo como quiere el "Emperador". Colón hará de local en la cancha de Patronato.

En un mano con ADN Gol (96.7) y con El Litoral, Julio César Falcioni expresó sus sensaciones como entrenador de Colón y a menos de un mes del debut:

- Sosa Sánchez y Gabriel Ávalos: "Conversamos con los dos (Ávalos y Sosa Sánchez), pero también está la parte económica. Hablé con ellos, siempre llamo a los jugadores para invitarlos a venir, y contarles la idea de trabajo y las necesidades que tenemos. Pero todos los mercados están difíciles, y cada vez más, porque la posibilidad de ir a cualquier lugar de afuera del país seduce mucho más a los jugadores ya que tienen la alternativa de ganar en una moneda extranjera".

- El jugador actual. "A veces las diferencias son muy grandes, no sólo los futbolistas piensan en la parte deportiva sino en la económica, ya que los jugadores a los 35, 37 o 39 años dejan de ejercerla, con lo cual tienen que ordenar su futuro, es algo lógico. Uno respeta las opciones individuales y ve las mejores opciones para traer. Hay equipos que tienen mucho poderío y otros que llaman la atención por ser los más importantes del país: nosotros estamos entre ellos porque jugamos Copa Libertadores"

- El mercado sabalero. "Estamos buscando y viendo diferentes posibilidades, conversamos con algunos, pero está la parte económica que no es fácil. Por la cantidad de partidos que tiene Colón, ya que tenemos los tres torneos, necesitamos reforzar varios sectores y en todas las líneas, hay un camino largo, falta un mes para el inicio del torneo. La idea es tenerlos lo más pronto posible pero las negociaciones no son fáciles, estamos buscando las mejores opciones en el mercado".

- Dos temas: Aliendro y Lértora. "Le pedí al Presidente que no le corte la carrera a nadie, yo no soy de tomar esa decisión. Hablé con los jugadores (Lértora y Aliendro, que terminan en junio y tienen ofertas); no le voy a cortar la carrera a nadie, mientras el club se beneficie. Los jugadores a los que se les termina el contrato en junio están disponibles de las decisiones que puedo tomar. Pero por poquita moneda no se irá nadie, ya que no beneficia a nadie: ni al club, ni al jugador ni a nosotros por la parte deportiva".

- Brian Fernández y Facundo Farías: "Los estamos analizando, varié permanentemente la práctica de fútbol, para verlos a todos, en un equipo ágil, a partir de ahí tomaré decisiones, tengo que buscar las mejores opciones. En ellos dos tenemos dos excelentes jugadores, junto con el Pulga, buscaré una metodología para sacar lo mejor, pero que tenga un equilibrio importante".

- La relación con el Director Deportivo: "Hablamos mucho con Mario Sciacqua, vamos despacio pero seguros, tratando de priorizar las necesidades que tenemos y la posibilidad económica del club. Estamos buscando jugadores en puestos donde no hay recambios, hay que generar competencia, entre ello no tenemos un central zurdo".

- Los canteranos. "Me gusta ver, promocionar a jugadores jóvenes, uno los tiene que tener día a día, dándole lugar paulatinamente para no darles mayores responsabilidades, hay que rodearlos, tenemos que llevarlos de a poco, son jugadores interesantes".

- El "Pulga" Rodríguez. "Lo vi muy motivado, con muchas ganas, contento de estar de nuevo en Santa Fe, es un emblema de este equipo, está muy contento".

- El nuevo Colón, el clásico con Unión. "Tenemos que preparar un equipo, sólido, equilibrado, contundente, esperemos trabajar para hacerlo, debemos ir partido a partido, yo quiero ganar todos los partidos, y el primer partido que tenemos es en La Bombonera, queremos asumirlo de la mejor manera, con un resultado positivo. Iremos creciendo en la expectativa para llegar bien al clásico Santafesino, faltan dos meses, es difícil adelantarse, esperemos llegar bien. Hay que ganar el clásico, pero también hay que ganar todos los partidos. Esperemos llegar bien el 20 de marzo al partido con Unión, pero es difícil adelantarnos, falta mucho".

- La posición de Farías. "Le estamos dando libertad de movimientos en los entrenamientos, para ver dónde se siente más cómodo, la idea es que desde su comodidad podamos encontrar lo mejor para el equipo".

- El capitán del nuevo Colón. "Al capitán lo elige el grupo. Es el hombre que tiene el apoyo de la mayoría del plantel. Lo vamos a hablar en estos días previos al inicio del torneo. El Pulga es uno de los emblemas de este equipo".