Lunes 17.01.2022 - Última actualización - 15:29

Política internacional

A un año de su arresto, Navalny no se arrepiente de haber vuelto a Rusia

"Lo hice y no me arrepiento ni un segundo", escribió el activista en redes sociales sobre su lucha contra el Kremlin y su retorno al país, donde corría el riesgo de ser arrestado, tras meses de convalecencia en Alemania.

Crédito: Imagen Ilustrativa

Antes de volver a Rusia, el crítico del Kremlin pasó meses en Alemania, donde se recuperaba de un envenenamiento. "No tengan miedo", les pidió a sus compatriotas. "Es nuestro país y no tenemos otro", agregó. El principal opositor ruso Alexéi Navalny aseguró este lunes que no lamenta haber regresado a Rusia, donde fue detenido hace un año, e instó a sus compatriotas a "no tener miedo". "Lo hice y no me arrepiento ni un segundo", escribió el activista en redes sociales sobre su lucha contra el Kremlin y su retorno al país, donde corría el riesgo de ser arrestado, tras meses de convalecencia en Alemania. Su arresto supuso el punto de partida de una ola de represión contra la oposición, la prensa y la sociedad civil, consideradas críticas con el presidente ruso Vladimir Putin. Tenés que leer Alexei Navalny, ganador del premio Sájarov 2021 a la libertad de conciencia Navalny, antes muy activo en manifestaciones y redes sociales, se expresa ahora solo con mensajes escritos en línea que divulgan sus abogados. "Tras un año en prisión, les digo (...) lo que ya dije ante el tribunal: no tengan miedo", expresó este lunes. "Es nuestro país y no tenemos otro", agregó. El líder de la oposición rusa fue víctima de un envenenamiento en agosto de 2020, del que acusó al Kremlin. Fue detenido apenas regresó a Rusia el 17 de enero de 2021, tras meses de hospitalización y convalecencia en Alemania.

