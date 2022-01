https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 18.01.2022 - Última actualización - 15:44

15:43

Tras su breve paso por el Elche, el delantero aseguró públicamente que tendrá una nueva etapa en el Xeneize. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase", confesó.

Mercado de pases Darío Benedetto confirmó su vuelta a Boca: "Es el club que amo" Tras su breve paso por el Elche, el delantero aseguró públicamente que tendrá una nueva etapa en el Xeneize. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase", confesó. Tras su breve paso por el Elche, el delantero aseguró públicamente que tendrá una nueva etapa en el Xeneize. “Hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase", confesó.

Se terminó la novela para Boca. Tras la confirmación del 'Patrón' Bermúdez, Darío Benedetto habló públicamente y reconoció que tendrá una nueva etapa en el Xeneize. “Dije que volvería y cumplí, es el club que amo”, aseguró.



El delantero dijo que se va de España porque quiere volver a sentirse importante: “Quiero buscar los minutos que en el Elche no tenía. Seguiré apoyando a la entidad desde el lugar que ahora me toca. Me siento contento con este paso por el Elche, en el que he aprendido muchas cosas, y a la vez estoy contento por volver al club que amo”, contó.



Asimismo, manifestó que cumplirá su promesa: “Dije que volvería a Boca de una manera u otra y ya cumplí mi palabra: siempre seré hincha de ese club y ahora se me ha dado la oportunidad de regresar como jugador al club que amo”, afirmó el jugador que el lunes había sido confirmado como refuerzo por Jorge 'Patrón' Bermúdez y Raúl Cascini en la previa del partido ante Colo Colo.



Cuando se le consultó sobre la despedida del Elche, explicó que “hubiese estado bueno decir adiós desde el campo, pero andaba con unas molestias en el aductor y prefería no arriesgar porque ya estaba hecho el tema de mi pase. El técnico (Francisco) lo entendió así y por eso no me concentré. Hubiese estado bueno despedirme ante el Madrid, pero mañana ya estaré volando para argentina”.