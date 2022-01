Una vecinalista fue asaltada mientras participaba de una reunión contra la inseguridad en Santa Fe

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La víctima (una mujer de 65 años) se retiraba descompuesta de la reunión siendo acompañada por Jorge Henn. Al cruzar la calle varios motochorros la atacaron y la revolcaron por el suelo. Luego la policía realizó 4 detenciones.

¿Paradoja o burla del destino ? Una vecinalista de barrio Siete Jefes terminó herida tras ser asaltada por "motochorros" minutos después que la mujer se retiró de una reunión donde se trató el problema de la inseguridad. Testigo directo del incidente fue el Defensor del Pueblo, Jorge Henn, que acompañaba a la víctima cuando se produjo el atraco.

"Lo que a mí me pasó anoche es ilustrativo de lo que pasa en el barrio a todo momento. Lo padecen los vecinos, las maestras de la escuela Amenábar, las familias que le entran a sus casas, en fin... es una situación de locos", dijo hoy la mujer en diálogo con El Litoral.

"Anoche nos juntamos unas 50 personas en la vecinal Siete Jefes (Laprida y bv Muttis) para tratar el problema de la inseguridad. La presencia del Defensor del Pueblo fue porque ya estamos hartos de hacer gestiones que nunca llegan a buen puerto. Hemos presentado notas ante todas las autoridades, en la Policía, en la Municipalidad, en la Fiscalía, en el ministerio de Seguridad... hasta en la empresa Belgrano Cargas. Nada dio resultado", apuntó indignada.

"Es por eso que como última carta lo convocamos a Henn. Para ver si el puede concretar un trabajo integrado de todas las fuerzas. Para que coordine los diálogos. Hasta acá todos actuaron por separado y nunca se llegó a nada", agregó.

"Como una piraña"

"Yo estaba participando de la reunión de anoche pero en un momento me sentí descompuesta. Entonces decidí retirarme. Jorge Henn me acompañó hasta que empecé a cruzar la calle en dirección a mi automóvil. En eso veo que aparece una moto con dos tipos. Uno de ellos se bajó y se me prendió como una piraña a un bolso de tela que llevaba".

"Del empujón me hizo caer al suelo y comenzó a arrastrarme. Yo me aferré al bolso y gritaba pidiendo auxilio. Los vecinos empezaron a salir, al igual que la gente que estaba en la reunión. Entonces los tipos se escaparon".

"Al rato llegó la policía y pidieron una ambulancia porque quedé toda lastimada. Pero en eso que estábamos esperando los tipos vuelven a pasar. Entonces la gente se puso a gritar y la policía salió a correrlos. Finalmente creo que fueron arrestados".

Cuatro detenidos

Por su parte la policía informó sobre la detención de cuatro hombres, de 26 años; de 20 años, de 22 años y 23 años, sospechados de ser quienes perpetraron un violento asalto en la zona de Laprida 4800.

Tras una persecución los malvivientes fueron interceptados en Laprida y Córdoba donde fueron arrestados y trasladados hasta la seccional 3ra. en averiguación de los hechos.

"Los vecinos tienen razón"

Jorge Henn, el defensor del Pueblo, aseguró que "lo que pasó fue un vergüenza total. Fui a una reunión a escuchar y nos encontramos con esto. Los vecinos tienen toda la razón en estar indignados porque la situación no da para más. De inmediato tomé cartas en el asunto y ya mantuve reuniones con el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti; con autoridades del ministerio de Seguridad y con el municipio. No se puede más perder el tiempo. Hay que hacer un abordaje particular sobre el tema de los arrebatos. Es un delito que está muy esparcido en toda la ciudad. Desde la Defensoría del Pueblo vamos a convocar a todos los funcionarios. También se debe mejorar el sistema de control de las cámaras de seguridad".