https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 20.01.2022 - Última actualización - 18:32

12:26

Son 21 los pacientes internados con coronavirus. Preocupa la afectación del personal por cuadros de Covid y la derivación de pacientes febriles desde efectores privados.

Llegó al nosocomio por otra patología El primer caso de "flurona" en Argentina se registró en el Hospital Alassia de Santa Fe Son 21 los pacientes internados con coronavirus. Preocupa la afectación del personal por cuadros de Covid y la derivación de pacientes febriles desde efectores privados. Son 21 los pacientes internados con coronavirus. Preocupa la afectación del personal por cuadros de Covid y la derivación de pacientes febriles desde efectores privados.

Un niño de 3 años fue ingresado días atrás con un cuadro de convulsiones al Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe y, al momento de realizarse las pruebas previas a su ingreso a Terapia Intensiva para ser conectado a un respirador se encontró que portaba el virus que produce Covid-19 y también el de influenza. La presencia de este primer caso de "flurona" como se denomina la coincidencia de ambos cuadros -que fue descripta antes en Israel y detectada en Brasil- generó preocupación y una rápida aclaración de las autoridades sanitarias.

En primer lugar, se dejó en claro que el paciente ingresó al efector por un cuadro crónico (epilepsia) y un episodio de convulsiones y que en el testeo previo a su ingreso a la terapia (panel viral) se encontró que tenía coronavirus más influenza.

El director del Hospital, Osvaldo González Carrillo, ofreció este jueves por la mañana una conferencia de prensa junto con la subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud, Romina Carrizo, para explicar la situación en la que se encuentra el paciente que ya recibió el alta en Terapia Intensiva y se encontraba por esas horas en Terapia Intermedia.

En ese marco, el médico explicó que el invierno pasado ya se registró la presencia de dos virus en pacientes pediátricos: coronavirus más sincicial o con adenovirus. Pero no con influenza.

Además, reportó que el paciente -que cuenta con las dos dosis de Sinopharm pero no la de Influenza- tiene buena evolución y sigue su tratamiento por el cuadro que motivó su ingreso al efector de salud.

¿Con Covid o por Covid?

En este punto hizo una distinción que se escucha con insistencia en los últimos días: "La mayoría de los chicos internados en sala general son pacientes con Covid y la mayoría en Terapia son por Covid".

En total hay 21 pacientes internados, de los cuales 6 están en área de cuidados intensivos, y de ellos tres están en Terapia Pediátrica y tres en Neonatología.

El resto de los pacientes están en sala general, la mayoría tiene comorbilidades y son cuadros "con Covid".

Del 70 % son pacientes menores de 3 años (que aún no están comprendidos en el esquema de vacunación Covid). Además, hay 5 pacientes mayores de 3 años, de los cuales 3 no están vacunados.

Mientras tanto, la ocupación de camas en el hospital es "alta". "En Terapia nos quedan dos camas pero es un área que tiene una rotación importante. Y en estos días se suspendieron las cirugías programadas por lo que esas camas se incorporaron para casos leves que están en salas generales. Eso nos da un pulmón de entre 8 y 12 camas más", explicó González Carrillo.

A todo esto se suma que "hay mucho personal del hospital que está aislado por Covid positivo y eso genera un gran problema en las áreas críticas como neonatología, oncología y terapia, donde se hace difícil el reemplazo porque es una tarea específica".

Personal afectado

También en la atención de la guardia se presentan dificultades. Al respecto aludió a videos que se hicieron públicos el domingo por esa situación: "Es cierto, porque a veces de cinco médicos hay tres, no porque no se pongan reemplazos sino porque no se consiguen".

Por último apuntó otra situación que se produjo ese mismo día domingo, cuando "de los sanatorios privados nos derivaron los pacientes febriles y eso es un problema porque nos satura las guardias". ¿Falta de solidaridad?, quiso saber un colega. "Es más temor, la gente tiene miedo y es infundado porque lo que uno necesita es protección", concluyó.

Tercera ola: Positividad del 85 %

La subsecretaria de Equidad del Ministerio de Salud de la provincia, Romina Carrizo, sostuvo que los testeos realizados este miércoles arrojarn un resultado positivo del 85 %, el mayor registrado hasta ahora.

En una conferencia de prensa que se realizó este jueves en el Hospital de Niños Orlando Alassia, donde se ofrecieron detalles sobre el primer caso de “flurona” (combinación del coronavirus con influenza) en un paciente que ingresó por otra patología, la funcionara evaluó que “estamos cerca de que se ameseten” los casos de Covid-19.

“Creo que estamos atravesando el pico”, sostuvo Carrizo para aclarar luego que la presunción que comparten en la cartera sanitaria se relaciona con lo que ocurrió en Sudáfrica, donde se detectó por primera vez la variante Ómicron, que es la que predomina en nuestro país.

“Allá se extendió por 50 días la fase de pico y amesetamiento. Nosotros comenzamos el 20 de diciembre así que estaríamos transitando la última etapa”, confió.