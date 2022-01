https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Circuito Internacional

Los Pumas 7's derrotaron a Jamaica y España en el inicio del seven de Málaga

El seleccionado argentino de rugby de esa modalidad ganaron los partidos correspondientes al grupo clasificatorio C. Este sábado se medirán con Estados Unidos.

Crédito: Twitter @lospumas7arg

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7’s, se impuso este viernes a Jamaica y España en la primera jornada del Seven de Málaga, tercera etapa del Circuito Internacional de esta modalidad. El equipo argentino, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio en agosto pasado y también medalla de bronce en las dos primeras etapas del circuito en Dubai, se impusieron a Jamaica por 31 a 7 (parcial 10-7) y a España por 40 a 12 (parcial 19-0), partidos correspondientes al grupo clasificatorio C. Este sábado, por la segunda y última jornada de la etapa clasificatoria, Los Pumas 7's se medirán con Estados Unidos. En la primera jornada, el seleccionado norteamericano venció a España por 19-14 y a Jamaica por 47-0. En la presentación ante el conjunto caribeño, la selección argentina se alistó con Germán Schulz, Joaquín de la Vega, Agustín Fraga, Franco Sábato, Santiago Vera Feld, Joaquín Lamas y Tomás Elizalde. Luego ingresaron Lautaro Bazán Vélez, Marcos Moneta, Felipe del Mestre (capitán), Luciano González y Tomás Elizalde. Los tries de Los Pumas 7’s los apoyaron Sábato (2), Schulz, Moneta y Bazán Vélez; con el pie sumaron Vera Feld (2 conversiones) y Del Mestre (una conversión). En su compromiso ante España los dirigidos por Santiago Gómez Cora formaron con: Rodrigo Isgró, Germán Schulz, Joaquín de la Vega, Lautaro Bázan Vélez, Tomás Elizalde, Felipe del Mestre (capitán) y Marcos Moneta. Después ingresaron Franco Sábato, Santiago Vera Feld, Joaquín Lamas, Luciano González y Agustín Fraga. Moneta apoyó dos de los seis tries y las demás conquistas fueron de Isgró, el salteño Elizalde, González y el novato Fraga. Del Mestre aportó 3 conversiones, y Bazán Vélez y Vera Feld, una cada uno. En la semana el representativo nacional sufrió las bajas del capitán Santiago Álvarez Fourcade y del dos veces olímpico Gastón Revol (ambos positivos de Covid),

