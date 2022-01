Sale a la venta el diamante negro más grande del mundo que se cree viene del espacio

Se especula que el "enigma", como fue bautizado el raro diamante carbonado, se formó como consecuencia del impacto de un meteorito hace más de 2.600 millones de años.

El diamante negro tallado más grande del mundo fue exhibido públicamente por primera vez esta semana en Dubái, antes de su próxima subasta, en la que se espera alcance un precio de 5 millones de dólares (casi 4,4 millones de euros).

Se especula que el "enigma", como fue bautizado el raro diamante carbonado, se formó como consecuencia del impacto de un meteorito hace más de 2.600 millones de años, de acuerdo a la especialista en joyas de la casa de subastas Sotheby's, Sophie Stevens.

Una de las piedras preciosas más difíciles de tallar por su resistencia (está compuesto por infinidad de pequeños diamantes, grafito y carbono), este diamante de 555,55 quilates y 55 caras no ha sido mostrado por su anónimo dueño en los últimos 20 años.

