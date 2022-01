Repensar la vida en común

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La ciudad de Santa Fe se sumará por primera vez como una de las sedes de La Noche de las Ideas. Disertarán Beatriz Sarlo, Alejandro Katz, Carlos Moreno y Pascal Amphoux, y habrá una propuesta artística al aire libre rematada por la actuación del pianista Silas Bassa y la banda Cinturón de Bonadeo. De todo esto habló El Litoral con Paulo Ricci, secretario de Educación y Cultura del municipio.

La ciudad de Santa Fe se sumará por primera vez como una de las sedes de la edición de La Noche de las Ideas 2022. Será el próximo 27 de enero, desde las 19, con una propuesta al aire libre muy diversa sobre el bulevar Gálvez.

La actividad central serán cuatro conferencias a cargo de Beatriz Sarlo, Alejandro Katz, Carlos Moreno y Pascal Amphoux, que invitarán a repensar la ciudad y los vínculos en la pospandemia. También habrá intervenciones artísticas vinculadas a la música, la danza, artes circenses y actividades turísticas. En caso de lluvia, las actividades principales se trasladarán al interior de la Estación Belgrano.

El Litoral dialogó con el secretario de Educación y Cultura del municipio, Paulo Ricci, para adentrarse en las motivaciones y la gestación de esta iniciativa organizada por el Institut Français d’Argentine – Embajada de Francia, Fundación Medifé, y la Municipalidad de Santa Fe, que cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Alianza Francesa de Santa Fe.

Recontrucción

-¿Cómo surgió esta movida?

-Cuando recibimos en octubre a la embajadora de Francia (Claude Scherer Effosse), que vino a firmar un convenio con con el intendente ahí en el teatro. Es una colaboración con el municipio de Poitiers: de hecho van a participar algunos artesanos de Poitiers que vienen en el marco de esa firma de convenio. Tuvimos una serie de reuniones paralelas o colaterales con Enrique Sánchez Albarracín que el responsable en Argentina del Instituto Francés; y ahí nos propuso varias líneas de colaboración más allá de ese convenio, cosas que se pueden hacer: ciclos de cine, actividades.

Pero fundamentalmente la intención de ellos era que Santa Fe se sume (porque se estaban sumando Ushuaia, Mendoza, Córdoba y Rosario) a una digamos apertura más federal de este evento, que en Buenos Aires y algunas ciudades balnearias (sobre todo Mar del Plata y Pinamar) ya se hizo varias veces. Sobre todo porque es el 27 de enero: ellos lo instalaron allá como un día, que todos los años se celebra la Noche de las Ideas; a veces es 27 y 28, pero siempre el 27. Como pasa con el Día de la Música que tienen los franceses, que también celebran en la calle.

-¿Hay alguna razón particular para la fecha?

-Que sepamos no. Es porque es una fecha muy de invierno, que siempre era una manera de motorizar actividades intelectuales y culturales en un momento de poca actividad por el frío. Acá es al revés, pero es un momento también de poca actividad académica, intelectual, entonces como una oportunidad para hacer una actividad distinta.

Tuvimos una primera reunión, nos pusimos a laburar en una propuesta más local. Como vuelta de tuerca lo que nos interesó es sacar las ideas a la calle: que la escena de conferencia, conversatorio, charla, de esta y estos intelectuales que se van a sumar a Santa Fe, sucedan en el espacio público.

-Aprovechando esa diferencia climática.

-Claro, estamos del otro lado del termómetro. Y también porque nos interesaba que el eje sea el tema de la puesta en valor o la reconstrucción del espacio público. El lema que ellos proponen es “(Re) construire ensemble”, que se puede traducir como “(re) construir lo común” o como “(re) construir juntos”, post pandemia. Nos parecía que hacer una actividad en el espacio público de la ciudad era una manera de poner en escena algunas ideas que tienen que ver con ese pensamiento sobre lo público.

Y también la búsqueda de personas que se sumen tuvo que ver con eso: teníamos mucho interés en que pueda venir Carlos Moreno, que es un urbanista radicado en Francia; es el promotor de la idea de “La ciudad de los 15 minutos”, la ciudad de proximidad.

Después el área de Desarrollo Urbano propuso la presencia de Pascal Amphoux, otro arquitecto que trabaja mucho la ciudad como tema, el vínculo de la ciudad con la naturaleza con el medio ambiente; varias temáticas que nos parecía interesante poner en situación.

Alejandro Katz es también una persona de bastante referencia de la gestión, con bastantes trabajos que venimos haciendo con él: se viene haciendo un ida y vuelta interesante. Y Beatriz Sarlo para pensar la cultura en la ciudad, el diálogo entre Francia y Argentina, la interacción entre distintas figuras del imaginario cultural desde su mirada particular.

La otra decisión original que quisimos darle fue no solamente ocupar el espacio público con las charlas puestas en escena en la plaza, en la calle, en el cantero central del Bulevar, sino también una serie de intervenciones artísticas, de feria: va a estar la Feria del Sol y la Luna acompañándonos; va a haber galerías de arte, locales comerciales que están en ese tramo de Bulevar que va a funcionar como corredor este entre las 20 del jueves hasta la medianoche, que va de la Plaza Pueyrredón a la Estación Belgrano.

Corredor de las Ideas

-Eso se corta al tránsito.

-Se corta. Y la idea es que en cada cuadra y cada 50 metros haya algo: o un puesto de concientización sobre el cambio climático o ambiente, o una muestra de arte al aire libre, o una intervención artística con una espectáculo de danza contemporánea, o una intervención musical. Se sumaron como coorganizadores la Alianza Francesa y la Universidad: esta última va a volver a montar una muestra de fotos que tuvo en el MAC, que va a estar abierto. La Casa de los Gobernadores va a estar abierta para ser visitada, para recorrer muestras y con alguna programación en los patios. Y todos los comercios instituciones que están en ese tramo fueron invitados a poner algo en escena, abriendo su espacio y si pueden sacándolo la calle, que es el lema.

Va a haber una serie de dispositivos propios de distintos programas de actividades: del Área de Producción, nosotros con Educación vamos a estar con las Veredas Para Jugar, que es un programa que está llevando adelante Huaira (Basaber) con todo el equipo de Infancias. Va a estar en la Plaza Pueyrredón haciendo en vivo un fanzine.

La idea es que en todo el recorrido cada 50, 70 metros tengas algo para para conocer, para sentarte a escuchar un dúo de música. Va a haber una marching band, distintas programaciones. Para cerrar en la Estación Belgrano. con el concierto doble de Silas Bassa haciendo una selección de obras para piano de autores franceses y argentinos, y Cinturón de Bonadeo con una intervención de luces en la fachada de la Estación, como cierre festivo a la medianoche.

-La sede de la Alianza queda afuera del corredor.

-Sí va a ser ahí el acto de apertura y la primera conferencia (Alejandro Katz). Nos quedaba realmente muy largo y grande llegar a cortar desde Belgrano para peatonalizar la puerta de la alianza; dijimos: “Bueno, hagamos la apertura en la Alianza y después todo el tramo entre Sarmiento y Dorrego es el Corredor de las Ideas en el que se transformaría Bulevar esa noche para poner las otras tres charlas, las actividades performáticas artísticas, las muestras en vivo y los distintos dispositivos”.

-¿A qué hora va a ser esa apertura?

-A las 19 en la Alianza Francesa, y a partir de las 20.30 cada una hora una conferencia: en la Plaza Pueyrredón, en la esquina de Lavalle y Bulevar, en distintos puntos.

En la esquina de la Estación va a estar la gente del Taller de Cerámica de La Guardia: como están en la Diseña van a estar en la calle con un stand. Se está invitando también a distintos emprendedores: la gente de Producción convocó a una feria de mujeres emprendedoras. También se habló con la red de instituciones y vecinales de Candioti Sur, con la que nos venimos laburando mucho: con ellos se hizo a fines del 2020 la primera de las varias ediciones de Barrio Abierto (un programa de programación cultural y de ferias artesanales en los barrios). Participa también la asociación de los comerciantes de Bulevar: tuvimos una reunión con ellos para invitarlos, ellos trasladaron la convocatoria a los comercios.

Silas Bassa, pianista santafesino radicado en Francia, interpretará en el cierre una selección de obras para piano de autores de ambos países.Foto: Gentileza Louis Teran

El piano a la calle

-Sarlo trabajó siempre la obra de Juan José Saer, de “Glosa” para acá tiene que ver con caminar la ciudad.

-La territorialidad de la obra.

-Sí, la ciudad puesta en uso.

-Ahí podría ser un tema la ciudad como personaje: no solamente como territorio recorrer por los personajes de una obra sino como un personaje activo que va modificándose, que también va teniendo distintos tipo de injerencia y de protagonismo a lo largo de la obra.

Pero también hay otro punto de diálogo entre la cultura en general argentina y francesa, y en particular santafesina y francesa. La de Saer es un caso absolutamente emblemático, pero por ejemplo también se da la oportunidad un poco azarosa de que esté Silas Bassa acá en Santa Fe, que después de dos años de no venir por la pandemia justo vino para las fiestas; y en vez de venir 20, 30 días (como venía habitualmente) se quedó dos meses. Se acercó para proponernos hacer algo con la Municipalidad en diciembre, ya estábamos armando esto y dijimos: “Che, es casi un pecado no sumarte a esta actividad, porque vos sos un santafesino radicado en Francia”.

Él iba a estar hasta febrero, nos propuso hacer un concierto de piano en un auditorio, y nosotros lo llevamos a esta idea original de tocar en el espacio público. Que va a ser (si bien él ha tocado al aire libre en un montón de lugares) toda una apuesta a montar un concierto de piano clásico en la explanada delantera de la Estación Belgrano, porque es tocar en la calle, literalmente.

Si la experiencia es positiva también se puede marcar un hito, en el sentido de un tipo de actividad que puede suceder, como pasa en muchas ciudades del mundo: grandes avenidas que se convierten en calles peatonales para recibir distintas programaciones culturales o comerciales. En este caso sería una relación más este entre académica, intelectual y cultural, pero con muchas otras propuestas que tienen que ver con poner en escena también muchos procesos que se vienen haciendo, como el tema de las redes de participación barrial.

-Sentar el precedente de que se puede.

-Ocupar la calle como espacio común. Cuando recibimos la propuesta del lema de “(re)construir lo común”. Una de las cosas comunes más importantes que tenemos es el espacio público, como aquello que nos pone en escena en igualdad de condiciones; y es lo que tenemos también en común como ciudadanos.

Una buena noticia

-En Europa es mucho más habitual sacar conciertos de música académica, clásica, al aire libre. Nosotros todavía tenemos esa cosa de la sala, del auditorio.

-La pandemia en ese sentido fue como una especie de abrepuertas importantísimo, de redescubrir un montón de lugares en donde hacer una intervención. Me acuerdo los últimos meses del 2020 cuando mucha gente de la lírica y de otras expresiones nos proponía si podíamos prestarles o autorizarles el espacio delantero de la Estación Belgrano, la explanada del Teatro Municipal, u otros espacios públicos como plazas y parques, para poder hacer actividades ahí.

Después eso atraviesa como mirada y como concepto también todo un programa como Barrio Abierto, que básicamente lo que hace ir a una plaza, a un parque o a una calle cortada de un barrio y convertirlo en un escenario posible: no solamente para que los artistas y los feriantes o emprendedores del barrio muestren lo que hacen, sino también para que el barrio reciba una programación artística que habitualmente no llega, o tiene que trasladarse la gente del barrio para ir a verla a los espacios públicos programables que tiene la ciudad; que en su gran mayoría están ubicados en el en el macrocentro.

Entonces es un eje que nos viene preocupando, interesando desde hace tiempo, y que le venimos buscando la vuelta no solamente por la pandemia, sino también porque nos parece que se pude abrir digamos a un montón de públicos nuevos las propuestas que no llegan tan fácilmente al territorio.

Por otro lado coincido en que hay como una gimnasia mucho más desarrollada en muchos países, sobre todo europeos, de que vos podés encontrarte con una orquesta sinfónica tocando en la plaza en frente de un teatro, haciendo un ensayo a cielo abierto; o un aria de una ópera con un coro, que después se viraliza el video.

Es provocar un poco eso: mostrar que podemos ocupar también por un trabajo que también se viene haciendo, impulsado por la Secretaría General de tener muchos reuniones de trabajo con todos los vecinos de Siete Jefes, Candioti Sur y Candioti Norte; generar también nuevos acuerdos de convivencia para que la ocupación del espacio público por parte del Estado, de los comercios y de los emprendedores o de los programadores culturales sea bien recibido, como una buena noticia; y no se convierta en un problema para los vecinos y vecinas. Ordenar eso en un sentido virtuoso para decir: “Che, está buenísimo que en mi barrio, mi cuadra, mi calle haya un trío de jazz, un grupo de música o un bar con programación; y que eso no se convierta para mi vida íntima familiar en un problema sonoro, porque no puedo mirar una película tranquilo”.

Ese es un trabajo que venimos haciendo, y nos parece que desde un ordenamiento y una propuesta centralizada por parte de la Municipalidad con las otras instituciones también se puede sentar un precedente positivo: la ocupación del espacio público es una buena noticia, porque genera un montón de cosas positivas; genera también sensación de convivencia, de seguridad, de recuperación de ese espacio público que se pone en valor también para poder garantizar la equidad. Así que va en ese sentido, que es para nosotros súper importante: un horizonte de trabajo.

Programación en detalle

Charlas y conferencias:

19.30: apertura con autoridades locales. En la sede de la Alianza Francesa de Santa Fe.

20: conferencia apertura: “Pueblos urbanos: repensando las lógicas del espacio público”, Alejandro Katz. En la sede de la Alianza Francesa de Santa Fe.

21: conferencia “La ciudad de los 15 minutos”, Carlos Moreno. En la Plaza Pueyrredón.

22: conferencia “Cultura y política en las ciudades”, Beatriz Sarlo. En Lavalle esquina bulevar Gálvez.

22.30: conversatorio “La naturaleza de las ciudades”, Pascal Amphoux. En la Plaza Pueyrredón.

23: cierre con el concierto del pianista Silas Bassa y del grupo de música electrónica Cinturón de Bonadeo. Será en la explanada Estación Belgrano.

Intervenciones artísticas:

Danza:

Danza contemporánea: de 21.45 a 22.45, en Bulevar y Mitre.

Tango: clases al paso, de 20 a 22, en Bulevar y Güemes.

Artes urbanas y circo:

Intervenciones en diversos puntos a lo largo del Bulevar, de 20 a 23.

Música:

Cool Jazz Quartet: a las 20.30, en el Patio de la Alianza Francesa.

Dixieband: a las 21.45 horas en la Plaza Pueyrredón, hacia Lavalle; y 22.45 horas, de Lavalle hasta Avellaneda.

Dúo Musical: a las 22, en Plaza Pueyrredón, Alberdi y Bulevar.

Postas fijas (de 20 a 24):

Feria de Galerías de Arte: calzada norte de bulevar Gálvez al 1200.

Feria del Sol y la Luna: bulevar Gálvez al 1600.

Muestra “Técnicas de Restauración de Arquitectura Francesa”. Glorieta central de bulevar Gálvez al 1100.

Exposición fotográfica “Ciencia con fotos”. Bulevar Gálvez 1578.

Exposición cerámicas artesanales de La Guardia. Bulevar Gálvez y Avellaneda.

Dispositivo municipal de concientización sobre Ambiente y Cambio Climático. Bulevar Gálvez al 1400.