https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.01.2022 - Última actualización - 11:27

8:38

Oscar Martínez Tarifas ajustadas a los salarios

El diputado provincial del Frente Renovador-PJ fue uno de los disertantes en la Audiencia Pública por el aumento de la tarifa de Aguas Santafesinas S.A, convocada por el ENRESS el miércoles pasado para discutir un incremento del 68 %.

En el comienzo de su alocución expresó que "lo que venimos planteando hace tiempo desde un criterio racional de la administración del Estado y de sus empresas es que los incrementos de las tarifas tengan una vinculación directa con los incrementos salariales de la clase trabajadora. En la Legislatura lo hemos planteado también para la Empresa Provincial de Energía."

Asimismo agregó que "me parece muy importante destacar que incluso en este momento, producto de las dificultades que se están dando respecto de la prestación de los servicios de energía eléctrica y de agua volvemos a la dicotomía de congelamiento o incremento de tarifas, yo creo hay que buscar un punto racional que contemple el sostenimiento del costo operativo de las empresas, las inversiones necesarias y también la atención de las circunstancias económicas y sociales por la que están pasando los usuarios, y la clase trabajadora en general".

Luego, hizo una revisión de la situación salarial de los últimos años y explicó que "no se puede obviar lo que sucedió en el periodo 2016-2019 en el cual la Argentina pasó de tener los niveles de ingresos más importantes de Latinoamérica con un promedio de 589 dólares en 2015 a tener a partir del año siguiente un promedio salarial de 221 dólares, lo cual hace que la capacidad adquisitiva de los usuarios se vea enormemente afectada."

En otro orden, Martínez señaló un aspecto del debate que no había sido tratado hasta el momento de su participación. "Me parece muy importante señalar que estamos discutiendo las tarifas de 15 localidades de la provincia, porque se hizo referencia anteriormente a la cuestión federal y la verdad es que en la provincia de Santa Fe hay 350 localidades que no son parte de este debate. Creo que una deuda pendiente no sólo de esta gestión sino de las gestiones anteriores es el sostenimiento de los sistemas que están vinculados con las Cooperativas y también con los Municipios y Comunas que son efectivamente prestadores del servicio y que lamentablemente por ausencia de federalismo dentro de nuestra provincia no reciben ningún tipo de asistencia o subsidio para sostener los costos operativos".

"Creo además -continuó- que el Estado provincial cometería un error si solamente resolviera el problema de los costos operativos a través del ajuste de las tarifas y no abordara los temas que se señalaron anteriormente , como lo es la necesidad de aumentar la micro medición . De hecho si no tengo mal la información las Cooperativas tienen un 98 por ciento de micro medición cuando el Estado provincial tiene solamente el 40 por ciento y me parece que ese es un gran desafío que tiene el gobierno de la provincia. También lo es la situación de pérdidas de agua a la que hizo referencia un disertante y el acceso a la información confiable respecto de los costos que es un gran desafío no sólo para la Empresa sino también para el organismo de control."