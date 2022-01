https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.01.2022 - Última actualización - 13:44

11:42

Expresiones de preocupación, muestras de solidaridad y respaldo a la labor de un integrante del MPA de todo el arco político, tras las palabras de la viuda del "Pájaro" Cantero, madre de Luciano Uriel "Lucho" Cantero, que le advirtió al fiscal Matías Edery "esto no va a quedar así", cuando se les dictó la prisión preventiva por la tenencia de un arsenal.

Respaldo del gobierno provincial y de dirigentes opositores Contundentes muestras de apoyo al fiscal Edery ante amenazas mafiosas Expresiones de preocupación, muestras de solidaridad y respaldo a la labor de un integrante del MPA de todo el arco político, tras las palabras de la viuda del "Pájaro" Cantero, madre de Luciano Uriel "Lucho" Cantero, que le advirtió al fiscal Matías Edery "esto no va a quedar así", cuando se les dictó la prisión preventiva por la tenencia de un arsenal. Expresiones de preocupación, muestras de solidaridad y respaldo a la labor de un integrante del MPA de todo el arco político, tras las palabras de la viuda del "Pájaro" Cantero, madre de Luciano Uriel "Lucho" Cantero, que le advirtió al fiscal Matías Edery "esto no va a quedar así", cuando se les dictó la prisión preventiva por la tenencia de un arsenal.

Una ola de expresiones de respaldo a la labor del fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Matías Edery, en la causa por la tenencia de un arsenal contra Uriel Luciano Cantero, de 18 años, apodado "Lucho" y de su madre, Lorena Verdún, viuda del conocido líder delictivo "El Pájaro Cantero".

Entre otras manifestaciones, cabe destacar que el gobierno provincial en su cuenta oficial de twitter destacó que "a través del Ministerio de Seguridad pusimos a disposición del fiscal Matías Edery todo lo que requiere para su protección tras las amenazas recibidas. Seguiremos trabajando junto a la Justicia para cortar los vínculos con el delito"., mensaje que fue retuiteado por el gobernador Omar Perotti que antes había expresado en un texto similar la misma decisión, aunque con un tono menos institucional y más personal. El cambio de publicación en la cuenta del titular del Poder Ejecutivo Provincial no cambió el contenido ni el sentido de lo expresado sino que se optó porque sea el gobierno el emisor del tuit.

Desde el Gobierno de la Provincia, a través del @MinSegSF , pusimos a disposición del fiscal Matías Edery todo lo que requiere para su protección tras amenazas recibidas. Seguiremos trabajando junto a la Justicia para cortar los vínculos con el delito. — Gobierno de Santa Fe (@GobSantaFe) January 23, 2022

Horas antes, el presidente del bloque de senadores provinciales de la Unión Cívica Radical, Felipe Michlig, escribió en esa red: "Nuestro apoyo y total acompañamiento al fiscal Matías Edery por las amenazas vertidas por Lorena Verdún, viuda del pájaro Cantero".

Nuestro apoyo y total acompañamiento al fiscal @EderyMati por las amenazas vertida por Lorena Verdún, viuda del pájaro Canteros. +Info:https://t.co/QQU1Ja25PA — Felipe Michlig (@felipemichlig) January 23, 2022

Del mismo modo, el diputado provincial radical Maximiliano Pullaro indicó el 22 a la noche "Mi total respaldo al fiscal Matías Edery que con seriedad y valentía lleva adelante sus investigaciones. Cuando un fiscal acusa no es a título personal, es en nombre del Estado. Por lo tanto la amenaza recibida es contra los santafesinos en su conjunto y resulta inaceptable", expuso el el ex ministro de Seguridad del gobierno provincial anterior.

Mi total respaldo al fiscal @EderyMati que con seriedad y valentía lleva adelante sus investigaciones. Cuando un fiscal acusa no es a título personal, es en nombre del Estado. Por lo tanto la amenaza recibida es contra los santafesinos en su conjunto y resulta inaceptable. https://t.co/8hZij6iUO1 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) January 23, 2022

En tanto, el ex ministro de Gobierno y ex diputado provincial Santa Fe por el Partido Socialista, Ruben Galassi difundió su repudio ante "las amenazas contra el fiscal Matías Edery por parte de una integrante de un grupo delictivo. Como sociedad no podemos tolerar este intento de impedir el trabajo q se hace desde la Justicia para combatir el accionar de estas mafias. Mi solidaridad".

Repudio las amenazas contra el fiscal @EderyMati por parte de una integrante de un grupo delictivo. Como sociedad no podemos tolerar este intento de impedir el trabajo q se hace desde la Justicia para combatir el accionar de estas mafias. Mi solidaridad — Ruben Galassi (@rubengalassi) January 23, 2022

También radical, pero en el Frente Progresista, el diputado Fabian Palo Oliver hizo pública su "absoluta solidaridad con el fiscal Matías Edery". Y opinó: "Es necesario y urgente que el gobernador Omar Perotti y el ministro de Seguridad Jorge Lagna dispongan de todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de un valiente fiscal y de su familia", durante el intervalo en el que el jefe del Estado provincial había borrado su tuit y todavía la Casa Gris no había publicado el suyo.

Absoluta solidaridad con el fiscal @EderyMati

Es necesario y urgente que el gobernador @omarperotti y el Ministro de Seguridad Jorge Lagna dispongan de todas las herramientas necesarias para garantizar la seguridad de un valiente fiscal y de su familia. — Fabian Palo Oliver 💚 (@PaloOliver) January 23, 2022

Luego, con el correr de las horas, más legisladores y dirigentes políticos hicieron saber su impresión frente al delicado asunto. Fabián Peralta del Partido GEN, ex diputado provincial, escribió: "Todos y todas tenemos que apoyar y solidarizarnos con Matías Ederyu, en su accionar va nuestra posibilidad de vivir en una sociedad sin impunidad".

Mensaje

"Fíjese lo que va hacer, este fiscal se la agarra con los Cantero", le dijo Lorena Verdún al juez de la audiencia, en un claro mensaje que no tardó en provocar muestras de apoyo al Dr. Edery.

La viuda del "Pájaro" Cantero también le dijo "esto no va a quedar así", al fiscal que la acusaba y quedó detenida este lunes. Un juez le ordenó prisión preventiva.

La madre de "Lucho" Cantero solicitó hablar en la audiencia en la que fue imputada de acopio ilegal de armas de fuego. Cuando el juez Alejandro Negroni la escuchó acusó a los fiscales de "agarrársela" con su familia.

Sostuvo que los investigadores del caso tienen un especial ensañamiento con su familia, afirmó que durante los allanamientos del lunes pasado hubo actos ilegales y terminó dirigiéndose al fiscal Matías Edery que la acusaba. "Con todo respeto le digo al fiscal que esto no va a quedar así". Pero también antes de finalizar su planteo tuvo unas palabras llamativas para el juez Negroni al que le señaló: "Fíjese lo que va a hacer, este fiscal se la agarra siempre con los Cantero".

Al final de casi cuatro horas de audiencia el juez Negroni resolvió la prisión preventiva por el máximo plazo que otorga la ley para Verdún. Para fundamentar la medida contra Verdún el magistrado mencionó la gravedad de los hechos, señaló que según los fiscales todas las armas secuestradas estuvieron en su casa y tomó en cuenta que tiene una condena a cinco años por comercio de drogas dictada en 2019 además de que será juzgada este año por lavado de dinero en los Tribunales Federales de Rosario.

En su resolución el juez Negroni dispuso que todos los dichos de Verdún en la audiencia se remitieran al Ministerio Público de la Acusación (MPA) para determinar si algo de su contenido había mérito para iniciar una investigación por delitos de acción pública. Cerca del magistrado indicaron que eso se refería también a planteos que Verdún hizo sobre irregularidades en las requisas realizadas el lunes pasado que implicaron la detención de las ocho personas que llegaron este sábado a la audiencia. Y que también de sus palabras podrá definirse si existió alguna acción intimidatoria. Asimismo señalaron que si lo requieren el juez se presentará a declarar.

Denuncia

En tanto, el fiscal Matías Edery decidió radicar una denuncia para que se establezca si los dichos de Verdún hacia él fueron una intimidación. En la misma audiencia no pareció dejar dudas de que así lo tomó. "Viniendo de una persona que está en un grupo al que se le secuestraron 24 armas lo tomo como una amenaza", dijo.