https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 23.01.2022 - Última actualización - 12:55

12:43

El jugador santafesino que visitó la camiseta de Sanjustino en el último campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol aceptó el ofrecimiento de un club de la cañadense y no dudó en estampar su firma. "Estoy feliz y agradecido a Williams Kemmis porque, más allá del crecimiento personal lo tengo a Ponzio como compañero de equipo ", manifestó el jugador de profesión peluquero.

El sueño del pibe Monito Fassi: "Ponzio, mi compañero de equipo" El jugador santafesino que visitó la camiseta de Sanjustino en el último campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol aceptó el ofrecimiento de un club de la cañadense y no dudó en estampar su firma. "Estoy feliz y agradecido a Williams Kemmis porque, más allá del crecimiento personal lo tengo a Ponzio como compañero de equipo ", manifestó el jugador de profesión peluquero. El jugador santafesino que visitó la camiseta de Sanjustino en el último campeonato de la Liga Santafesina de Fútbol aceptó el ofrecimiento de un club de la cañadense y no dudó en estampar su firma. "Estoy feliz y agradecido a Williams Kemmis porque, más allá del crecimiento personal lo tengo a Ponzio como compañero de equipo ", manifestó el jugador de profesión peluquero.

La vida te da sorpresa y así lo entendió Emanuel "Mono" Fassi, el ex "9" de Sanjustino, el que rompe las redes desde hace muchos años en cada uno de los clubes en los que le tocó participar. Eduardo Magnín no lo tuvo en cuenta y el santafesino, peluquero de profesión, analizó las propuestas de El Quillá, La Perla, Cosmos FC, Pucará, Gimnasia y Guadalupe, entre otros, sin saber que un llamado llegaría de un club de la Liga Cañadense. Williams Kemmis, que, un par de días antes había contratado a Leonardo Ponzio, el jugador que más títulos ganó en la historia de River Plate.

"Yo fui a Santiago del Estero para ver la final y más allá de la derrota de mi querido Colón, me emocioné con sus palabras de despedida. Ese día no podía creer que un grande como él hubiera ganado todo con River", anticipó el goleador.

-¿Cómo se dio tu llegada a Williams Kemmis de la ciudad de Las Rosas?

-La verdad fue que lo hice público en mis redes diciendo que ya no pertenecía más Sanjustino y al toque comenzaron a llamarme otros clubes de la Liga Santafesina. Me tomé unos días, y en eso soy un agradecido con cada uno de los que me quiso llevar, pero apareció un llamado de Pablo Franquelli, que ya me conocía para ofrecerme jugar en ese club que participa de la Liga Cañadense. No lo dudé, me fui para allá y cerramos las condiciones para ponerme la "9". Enseguida me enteré que estaban tratando de cerrar la incorporación de Leonardo Ponzio, el jugador que más títulos ganó con River. No lo podía creer. El miércoles llegué al club para práctica y me lo presentaron.

-¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento?

-No sé, no puedo explicarlo. Estaba contento y emocionado, el mismo tipo que jugó la final con River contra Colón sería mi compañero de equipo, es más el jugador que debe abastecer a los delanteros.

-Y como fue ese debut en el amistoso...

-El técnico armó el equipo y lo ganamos 2 a 1 con el segundo tanto marcado por mí. La verdad que me salió bien ese partido, me fui conforme y satisfecho.

-¿Y Leo, de qué jugó?

-Pablo (el DT), lo paró delante del 5 para que juegue más suelto y la verdad que los minutos que jugó fueron maravillosos. Se tiraba al piso, hablaba con el árbitro y nos alentaba todo el tiempo. Como en River, pero en Williams Kemmis.

-La previa, ¿Cómo fue ese momento?

-Nos cambiamos y Leo hablaba como uno más. Me decía Mono como si me conociera de toda la vida. Al final todos se sacaban fotos y a mi me daba no se que pedirle una. Por ahí le dije 'Leo podemos hacer una foto, y me respondió', "claro Mono, vení".

-Por lo que contas, es un grande de verdad...

-Sí, es un tipo maravilloso. Tiene un sentido de pertenencia con ese club (allí se inició futbolísticamente Ponzio) que no se puede creer.

-Anécdotas, ¿Contó o le preguntaron en el tercer tiempo?

-Sí, contó cosas muy lindas de su carrera y no preguntamos tanto porque esto recién empieza.

Un club de barrio

Williams Kemmis es un club de la ciudad de Las Rosas y como toda institución tiene su historia. Ganó tres torneos y en dos de ellos, el papá de Leonardo fue jugador por lo que la idea es conseguir un campeonato con Ponzio (h) como para que siga la cosecha de títulos con un integrante de la familia.

-¿Lo que viene?

-Ahora estamos en trabajos de pretemporada con algo de fútbol. La semana que viene jugamos un amistoso contra el equipo donde juegan otros dos grandes como Rodríguez y Scocco.

Presidente y vice

"Bienvenido a casa, León", escribió el club Williams Kemmis de Las Rosas, la ciudad natal de Leo, para anunciar la flamante incorporación del volante central, quien además es vicepresidente de la institución. Cabe destacar también, que su presidente es Agustín Ponzio, primo de Leonardo. En el mismo comunicado publicado en las redes sociales, el club detalló: "Leonardo Ponzio es nuevo refuerzo del verdinegro para la temporada 2022. El jugador que más títulos logró en la historia de River, viene a cumplirse y cumplirnos el sueño de verlo jugar en el club que lo vio nacer. Estamos muy felices y ansiosos por todo lo que se viene".

Ya es oficial y lo reconoció Fassi

"En Olé ya lo publicaron y el miércoles se habló de eso en la mesa. El 5 de febrero jugamos contra Maxi Rodríguez y Nacho Scocco", decía con orgullo el Mono Fassi. Leonardo Ponzio, Maxi Rodríguez e Ignacio Scocco, viejos conocidos de Newell's, volverán a compartir cancha, a poco de haber anunciado su retiro: se enfrentarán en un duelo amistoso entre Williams Kemmis y Hughes Football Club. El duelo entre el equipo de Las Rosas y el de Hughes será el próximo 5 de febrero, en el estadio de San Nicolás, según informó la institución donde Nacho Scocco es símbolo. Tanto la llegada de Nacho y Maxi a Hughes -que compite en la Liga Venadense- como la de Ponzio a Williams Kemmis -juega la Liga Cañadense- revolucionaron a los clubes. Rápidamente, la idea de un amistoso de pretemporada, con el reencuentro de viejos conocidos de la Lepra, empezó a tomar forma. "Hay un amistoso casi cerrado con Nacho y con Maxi, en San Nicolás", le había anticipado Pablo Franquelli, entrenador de Williams Kemmis, a TyCSports.com. Finalmente, se concretará: Ponzio, Rodríguez y Scocco volverán a compartir cancha, a poco de haber anunciado su retiro.

La apuesta entre Ponzio y Maxi Rodríguez en redes sociales no tardó en llegar a los simpatizantes: Leonardo Ponzio y Maxi Rodríguez se desafiaron a través de redes sociales. "Che, cuando quieran, tengo equipo para jugarles. Pongan día, hora y lugar... ¡El que pierde paga el asado!", expresó el ídolo de River. Por su parte, Maxi, símbolo de Newell's y actual futbolista de Hughes, no tardó en aceptar. "Qué lindo va a estar esto. Nacho, le jugamos por el asado a Ponzio. El Hughes ya está listo", le respondió.