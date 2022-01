Hallaron a un hombre muerto en su casa rodeado por más de 100 serpientes venenosas y de tenencia ilegal

David Riston, de 49 años, fue hallado sin vida en su casa en el estado de Maryland, Estados Unidos, rodeado de múltiples cajas que contenían 124 serpientes en total, entre ellas, se identificó a algunas especies extremadamente peligrosas.



Los oficiales no descartan la posibilidad de que el hombre fuera atacado por uno de los reptiles. Un médico forense determinará la causa de su muerte.



Un vecino notó que no había visto al hombre en aproximadamente un día, dijo la portavoz del condado, Jennifer Harris, se acercó a la puerta y pudo ver por una ventana que el hombre estaba caído y llamó al 911 para pedir ayuda.

Snakes are now being unloaded in containers from the Maryland home where a man was found dead last night. @SegravesNBC4 has the latest minutes away on @nbcwashington https://t.co/MbLLdHHnCO https://t.co/qnZaMAgzV4 pic.twitter.com/N9qlg1HCTv