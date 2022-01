Colectivos: en Buenos Aires reciben 110 pesos de subsidio por boleto y en Santa Fe, 40

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es por eso que allá la tarifa es un 50% más barata, o más. La inequidad ocurre con el transporte de todo el interior del país. La semana que viene aumenta el servicio en la ciudad.

La distribución de subsidios del Estado nacional para sostener el servicio de colectivos es absolutamente desigual entre el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior del país. Mientras el AMBA recibe $ 110 de subsidio por cada pasajero, que permite tener un boleto promedio de $ 13 (contemplando todos los descuentos que reciben algunos grupos); a Santa Fe llegan $ 40. Esto lleva la tarifa promedio a $ 29, un valor que va a cambiar la semana que viene, cuando el 1 de febrero aumente el boleto de $ 42,35 a $ 59,35.

En una entrevista en el programa radial porteño “Ahora quién podrá ayudarnos” (Radio Con Vos), José Troilo, presidente de la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (Ceap), brindó algunas cifras de la realidad bonaerense que explica por qué los santafesinos pagan mucho más caro el colectivo.

“El promedio del valor del boleto de colectivos es de $ 13, el menor cuesta 18 y el mayor $ 23 (cubre hasta 50 km.). Pero si tenemos en cuenta la cantidad de boletos con atributos sociales (es el que pagan jubilados, amas de casas y quienes cobran AUH y otras asignaciones estatales) que tienen un descuento del 55%, (además el segundo pasaje dentro de las dos horas paga un 50% y un tercer pasaje, un 25%), el promedio es de $ 13”, dijo.

¿Cuánto debería costar ese boleto si lo pagara todo el pasajero, es decir, sin subsidios del Estado? “En el orden de $ 150”, aseguró Troilo, quien reconoció que “es una fórmula de distribución de subsidios compleja, pero el Estado nos está dando en el orden de $ 110 y $ 13 es lo que aporta el pasajero”.

La realidad santafesina

Desde hace años, Santa Fe y todos los municipios del interior del país son discriminados por el Estado nacional a la hora de repartir el dinero de los subsidios. Y la consecuencia de esta política desigual impacta directamente en el bolsillo de los ciudadanos, que pagan un boleto más caro.

Víctor Zavagna, Gerente Operativo de Autobuses Santa Fe SRL y Empresa Recreo SRL, contó que reciben $ 40 de aporte por cada pasajero, entre subsidios de Nación ($ 26) y de provincia ($ 14). El resto debería ser aportado por los pasajeros, hasta llegar a los mismos $ 150 que costaría hoy el boleto sin ningún tipo de subsidio.

El costo de poner a rodar el servicio es similar, acá o allá. “Es el mismo convenio, mismos coches, neumáticos y repuestos, y valor del combustible. Pero allá, un coche recauda por mes aproximadamente $ 1.100.000, y en el interior no se llega a los $ 650.000/ $ 700.000”, agregó Zavagna.

Es decir, el costo es el mismo, pero lo que cubre el Estado del servicio público de transporte es muy diferente.

Restricción de servicio

A pesar de esta abismal diferencia, allá hay problemas con el servicio por estas horas. Desde el sábado pasado, entre las 22 y las 6, las empresas que operan en el conurbano dejaron de funcionar. Troilo explicó que la medida “no es un reclamo gremial” sino que obedece a una “demora en el cobro de los subsidios que lleva a las empresas a no contar con los insumos básicos: el combustible es el más importante y si no se paga de antemano, las petroleras no lo proveen”.

Por este motivo, y “dependiendo de la condición de cada empresa, están reduciendo los servicios durante todo el día entre un 30 y un 40%”, aseguró.

Mientras tanto, la brecha se ampliará aún más la semana próxima, cuando en Santa Fe el boleto suba $ 17 (de $ 42,35 a $ 59,35), lejos de los $ 100 que aseguran debería costar sin ningún subsidio. En Buenos Aires aún ni está en discusión.