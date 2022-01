https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 6:48

6:45

Llevará el tema a la mesa de negociación UDA quiere que los docentes cobren por encima de la línea de la pobreza

"Hoy, en la Argentina, para no ser pobre se necesita un ingreso de 76 mil pesos. Y ningún docente de ninguna provincia que recién se inserte en el sistema tiene un salario de este tipo. Por eso, el objetivo que le hemos planteado al ministro Perczyk es que todos los docentes del país ganen por encima de la línea de pobreza. Si no lo puede hacer de una sola vez, pedimos que se inicie un programa que vaya sacando paulatinamente al educador de esta situación. Si esto no sucede, no vamos a firmar ningún acuerdo".

Contundentes fueron las definiciones de Sergio Romero, secretario general de UDA y secretario de Políticas Educativas de la CGT, ante la consulta de este medio sobre la postura del gremio ante la inminente convocatoria a paritarias docentes. En principio, la mesa nacional está fechada para el próximo 8 de febrero, aunque aún resta la confirmación. El llamado genera expectativas porque de lo que surja en esta instancia se obtiene el piso de negociación para cada jurisdicción. Sin embargo, algunas provincias ya se adelantaron y prefirieron no esperar esta resolución, como es el caso de la provincia de Buenos Aires que citó a los representantes sindicales para el próximo lunes 31 de enero.

"El Estado debe ser modelo a la hora de proponer una mejora salarial. Es lógico que el salario debe ganarle a la inflación. Nuestro objetivo no es sólo ganarle a la inflación, sino que se defina un programa anual para que los docentes tengan un salario superior al de la línea de la pobreza", remarcó Romero sobre la propuesta que UDA llevará a la paritaria nacional.

Por otra parte, adelantó la posición que el gremio tendrá sobre un eventual pase sanitario: "Consideramos que la vacunación es muy importante, pero no podemos obligar a los alumnos y las familias, el Estado no puede ser absoluto, tiene que ampliar el espectro y garantizar la escolaridad de todos los niños". Y señaló que, por el lado de los docentes, hay "un altísimo porcentaje de vacunación, cercano al 90% en muchas provincias".

También, explicó que el gremio viene trabajando junto al ministerio de Educación nacional en dos temas. Por un lado, un convenio colectivo de trabajo para docentes: "Hemos iniciado el trabajo en comisiones y esperamos que este año podamos tenerlo listo". Y un programa de formación para maestros, ya que "ninguna educación es de calidad si el educador no está bien capacitado", aseguró.

Presupuesto

Consultado sobre cuánto afecta la falta de presupuesto nacional y provincial para sentarse a discutir salarios, Romero dijo que "lo vemos como una dificultad". De todas maneras, confió en los resortes legales para apalancar los recursos necesarios.

Asimismo, demandó que se cumpla con el 6% de financiamiento educativo previsto por ley. "Año tras año vemos que se invierte menos de lo que dicta la norma y, cuando se alcanzó, el dinero es subejecutado y termina yendo a otras áreas de gobierno", apuntó.

En ese sentido, reclamó también contra la política implementada por la cartera de Economía santafesina. "El ministro de Economía ha hecho muy poco esfuerzo por los educadores, se sienta arriba de la caja sin administrar a favor de los santafesinos. Esperamos que en esta oportunidad tome dimensión de la mejora que se merecen los trabajadores de la educación".