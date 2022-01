https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 9:56

9:51

Lo confirmó la ministra Adriana Cantero

Santa Fe aspira a tener un año de presencialidad plena en las escuelas

Seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo en docentes y alumnos. Se mantendrán los protocolos que incluyen la toma de temperatura. No se exigirá el pase sanitario en niveles primario y secundario. Se promoverá la vacunación, incluso, de las patologías no Covid en la población infantil.

Crédito: Archivo El Litoral



Crédito: Archivo El Litoral

Lo confirmó la ministra Adriana Cantero Santa Fe aspira a tener un año de presencialidad plena en las escuelas Seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo en docentes y alumnos. Se mantendrán los protocolos que incluyen la toma de temperatura. No se exigirá el pase sanitario en niveles primario y secundario. Seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo en docentes y alumnos. Se mantendrán los protocolos que incluyen la toma de temperatura. No se exigirá el pase sanitario en niveles primario y secundario. Se promoverá la vacunación, incluso, de las patologías no Covid en la población infantil.

Por Ivana Fux SEGUIR Pese al incremento exponencial de casos durante el verano, la provincia aspira a iniciar el ciclo lectivo 2022 con presencialidad plena y se plantea el desafío de sostenerla durante todo el año. Así lo confirmó a El Litoral la ministra de Educación, Adriana Cantero. La funcionaria dijo que ello será posible a partir de los altos niveles de vacunación registrados en la comunidad educativa (96% de docentes y asistentes escolares con segunda dosis), y de la ratificación de los protocolos de "escuelas seguras" que se instrumentaron durante la pandemia, y que se mantendrán vigentes. - ¿Cómo prevén el inicio del ciclo lectivo 2022, teniendo en cuenta esta tercera ola en el marco de la pandemia? - Nosotros nos preparamos para un año de presencialidad plena. Como siempre decimos, hemos venido trabajando mucho para eso. Santa Fe priorizó el sector educativo, prácticamente con el sector de salud. Eso hace que al día de la fecha tengamos el 96% de educadores y asistentes escolares con esquema completo de vacunación, y de ellos, un 72% que ya recibió la tercera dosis o refuerzo. En este momento están siendo priorizados en los turnos aquellos que accedieron a la segunda dosis pero aún tienen pendiente la tercera. Con respecto a los chicos, también tenemos datos muy alentadores: de tres a once años, tenemos el 84% de los niños y niñas vacunados con esquema completo, y de 12 a 17, un 80%. Por lo tanto, en estos días vamos a incentivar la vacunación; vamos a invitar a todos a que acudan a esta protección que nos va a permitir, además, una convivencia social cuidada. Con esos indicadores altos de vacunación de los actores fundamentales que habitan la escuela, más los protocolos que se han aplicado bien y que no vamos a abandonar, sumado a las más de cien aulas que se están construyendo para poder ampliar los espacios escolares de los grupos más numerosos, estamos frente a la posibilidad de seguir hablando en Santa Fe del proyecto 'escuela segura'. Va a seguir habilitada la línea 0800 escuela, con un monitoreo permanente de cada curso. Estamos apostando todos con mucho optimismo a un año de presencialidad plena. - ¿Han recibido algún planteo de gremios docentes respecto de las condiciones de trabajo, teniendo en cuenta el aumento de casos? - No, hasta aquí. Pero estaremos atentos porque febrero es un mes de encuentros paritarios donde nos veremos y compartiremos estas evaluaciones que estamos anticipando por estos días sobre el estado de las escuelas. Todos tenemos que hacer un esfuerzo para poder asegurar un año de presencialidad plena y poder comenzar a remontar estos dos años tan difíciles que hemos tenido para el sistema educativo, con formatos tan inéditos y tan distintos. - ¿Mantendrán protocolos en las escuelas?¿Seguirá la toma de temperatura, el barbijo? - Estamos pensando que nuestro formato de escuela segura tiene dos pilares. Uno, es la vacunación masiva de todos los que integran la comunidad escolar y para eso seguiremos convocando en estos días no sólo a la vacunación por covid, sino para que las familias completen los esquemas del resto de las vacunas obligatorias de los chicos porque todo eso hace a construir ambientes seguros. El segundo pilar es el de contar con protocolos de escuelas seguras que ya se han afianzado, mirando los espacios escolares y monitoreando permanentemente la situación. Por ahora, seguirá siendo obligatorio el uso del barbijo, porque distanciamiento y barbijo, más control de temperatura y espacios aireados son condiciones fundamentales para el cuidado que todavía debemos sostener porque la pandemia no ha pasado. El protocolo lo vamos a mantener porque la escuela ya lo tiene incorporado a su rutina y lo han hecho muy bien, por lo tanto lo vamos a sostener. Si en algún momento las autoridades sanitarias indican alguna transformación en ese sentido, estaremos atentos y lo trasladaremos a las escuelas. - Ya se planteó a nivel nacional que no se exigirá pasaporte sanitario en las escuelas. ¿Pero qué pasará con el personal docente o no docente que no acepte vacunarse? - En Santa Fe tampoco estamos pensando en pase sanitario en las escuelas porque nuestro trabajo durante todo el año pasado y también este verano ha hecho que lleguemos a 2022 con porcentajes altísimos de vacunación. Esos porcentajes altos también actúan como una protección comunitaria de las escuelas; por eso no hablamos de pase sanitario, sino de dispositivos de escuelas seguras. No dejamos, igualmente, de invitar a todos a vacunarse porque es una cuestión de responsabilidad personal y social. - ¿Cómo imagina la discusión paritaria con el sector docente que se iniciará el mes próximo? - Creo que también será una discusión en el contexto en el que estamos. Que nuestra Legislatura nos haya dejado sin presupuesto en un tiempo tan complejo como el que nos toca vivir, es una cuestión cuanto menos interpelable. En este contexto haremos siempre los mejores esfuerzos posibles. Apostamos al diálogo y al trabajo conjunto; lo hemos sostenido aun en tiempos muy difíciles. Y lo intentaremos siempre. Febrero será el tiempo para empezar a conversar.

