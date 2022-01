Unión generó situaciones pero sólo ganó por un gol

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Todavía sin Machuca, esperando por Roldán, la puesta a punto de las incorporaciones y con un gol de Matías Gallegos, el Tate jugó su segundo amistoso. El sábado, ante Central, será el tercero.

En la jornada de amistosos en la desapacible mañana santafesina, Unión ganó el partido principal que jugó ante Atlético de Rafaela (1 a 0 con gol de Matías Gallegos) y luego empató 3 a 3 en el encuentro que afrontaron los suplentes, en el marco de la preparación del plantel de Munúa con vistas al inicio de la Copa de la Liga Profesional. El sábado, Unión enfrentará a Rosario Central en Santa Fe, mientras que está previsto que el sábado de la semana que viene visite a Newell's en Rosario. De confirmarse, sería el último partido previo al debut ante River en la avenida López y Planes.

Unión marcó una superioridad en el trámite, creó varias situaciones de gol y el marcador pudo haber sido más ventajoso a su favor. Como ocurrió en el torneo pasado -en varios de los partidos- el equipo tuvo mucha consistencia a la hora de generar situaciones de peligro pero le faltó definición. El gol fue logrado por Matías Gallegos, que venía de una inactividad importante luego de su paso por Chacarita, pero que aprovechó estos dos partidos en los que Munúa lo utilizó como titular para mostrar sus condiciones.

Alvez llegó el lunes a Santa Fe y Ramos podría sumar algunos minutos de fútbol el sábado ante Rosario Central, así que mientras tanto está Gallegos como alternativa para ocupar el puesto de centro atacante, tras la salida de varios jugadores aptos para jugar en esa posición (García, que arreglaría en Newells; Márquez, que lo hizo en Ferro; Cordero e Insaurralde).

Otra vez volvió a ser interesante el trabajo de Luna Diale tirándose atrás para jugar detrás del "9", en tanto que también fue bueno el desempeño de Nardoni, quien también está aprovechando estos partidos para ganarse la confianza del técnico, más allá de que Munúa lo utilizó en algunos partidos del torneo pasado.

Moyano; Vera, Franco Calderón, Brítez y Corvalán; Daniel Juárez, Nardoni, Portillo, Gastón González; Luna Diale y Gallegos, fueron los 11 elegidos por Munúa para jugar el partido principal, ya con el retorno de Brítez a la titularidad y formando la defensa que terminó jugando en el torneo anterior.

Por su parte, Atlético alistó a Salvá; Galetto, Milan, Fleita, Aguirre, Funes, Romero, Cardozo, Castillón, Bieler y Borgnino, recordando que el único gol de este primer partido -el principal- fue logrado por Matías Gallegos.

El segundo encuentro terminó 3 a 3. Durante buena parte, fue superior Unión -que ganaba 3 a 1- pero en la parte final repuntó Atlético e hizo los méritos y los goles para empatar el encuentro. Unión formó con Santiago Mele, Valentino Werro, Dylan Gissi, Pablo Calderón, Nicolás Peñailillo, Mateo Del Blanco, Tobías Macies, Gastón Comas, Kevin Zenón, Javier Hussein y Tobías Seguro.

Por su parte, el equipo de Forestello formó con Nahuel Pezzini; Facundo Nadalin, Tomás Androetto, Gabriel Gramaglia (a prueba), Roque Ramírez, Ayrton Portillo, Facundo Soloa, Mateo Castellano, Matias Valdivia , Darío Rostagno, Gino Albertengo. Los goles de Unión fueron marcados por Hussein, Del Blanco y Gastón Comas.

Si no surgen inconvenientes, la idea es jugar el sábado ante Rosario Central en Santa Fe y el sábado de la semana que viene ante Newell's en Rosario. Durante la semana entrante, Munúa pretendería que el plantel concentre en alguna ciudad cercana. La idea sería realizar una especie de "burbuja" teniendo en cuenta el momento especial en que se vive, además de fortalecer el aspecto grupal. Si bien por la cabeza del DT ronda la idea de salir de la ciudad, no es fácil conseguir un lugar con comodidades para un plantel importante en cuanto al número y con lugares de entrenamiento aptos. La pregunta es: ¿por qué no hacerlo en Casasol?

Respecto al rubro incorporaciones, se busca un volante por derecha. La idea es traer un jugador con características parecidas a Machuca, más allá de que el "Pajarito" Juárez tiene esas condiciones y puede ser una alternativa por si falta el pibe surgido de las inferiores de Unión y que terminó rindiendo en gran forma en varios partidos del torneo pasado.

Diego Polenta sigue realizando un trabajo de acondicionamiento físico con el objetivo de llegar de la mejor manera al inicio del torneo. A diferencia de Ramos -que podría tener algunos minutos de fútbol el sábado ante Central- el defensor uruguayo recién podría sumar minutos si se hace el partido con Newell's. Mele ya atajó, en tanto que se evaluará en estos días la condición física de Alvez y la de Jaurena para ver si se lo tiene en cuenta para el sábado.

La venta de González

"Se están revisando los contratos y sólo faltan detalles", se dice en Unión para que se selle la transferencia de Gastón González a la MLS de Estados Unidos.

Unión, como ya se informó, cederá el 70 por ciento de los derechos económicos (el club se reserva el 30 por ciento) y el jugador se quedará para vestir la rojiblanca hasta el mes de mayo, es decir por toda la disputa de la Copa de la Liga Profesional.

Cuando se informe oficialmente la cifra definitiva de la transferencia, seguramente se convertirá en una de las ventas más importantes que ha realizado la institución. Se habla de un ingreso de 3,2 millones de dólares y un contrato de cuatro años para el jugador.