https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 12:43

12:35

Fotógrafos y periodistas recordaron el brutal asesinato del trabajador de prensa y sostuvieron el reclamo de justicia. Las condiciones meteorológicas obligaron a realizar una conferencia de prensa en lugar del acostumbrado acto en la Plaza del Soldado.

Reclamo de justicia José Luis Cabezas fue recordado en Santa Fe a 25 años del crimen Fotógrafos y periodistas recordaron el brutal asesinato del trabajador de prensa y sostuvieron el reclamo de justicia. Las condiciones meteorológicas obligaron a realizar una conferencia de prensa en lugar del acostumbrado acto en la Plaza del Soldado. Fotógrafos y periodistas recordaron el brutal asesinato del trabajador de prensa y sostuvieron el reclamo de justicia. Las condiciones meteorológicas obligaron a realizar una conferencia de prensa en lugar del acostumbrado acto en la Plaza del Soldado.

La Asociación de Prensa de Santa Fe y la Asociación de Reporteros Gráficos recordaron en una conferencia de prensa a José Luis Cabezas, a 25 años de su brutal asesinato, bajo la consigna "No hay democracia sin justicia. No hay justicia sin verdad. No hay verdad sin memoria".

El fotógrafo "era un trabajador de prensa que fue asesinado por hacer periodismo, por su compromiso con nuestra tarea y con la verdad. Y vemos que sus asesinos hoy están libres. Por eso decimos que no hay justicia. Y que no hay verdadera democracia si no hay justicia", sostuvo Pablo Jiménez secretario general de la Apsf y secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.

En tanto, Carolina Niklison, integrante de Argra también recordó al reportero gráfico asesinado por cumplir con su trabajo y lo mismo hizo Hugo Pascucci, otro de los integrantes de la entidad. "Nuestro compañero fue asesinado por exponer el rostro de un gran empresario que formaba parte de un entramado mafioso con ramificaciones en la justicia, en los servicios de inteligencia y en parte del poder político. Hoy volvemos a ver a nivel nacional cómo desde el gobierno pasado se construyó un entramado con integrantes de la justicia, de los servicios de inteligencia y de altos funcionarios políticos para armar causas y perseguir, entre otros, a dirigentes de la clase trabajadora con el objetivo de destruir sus derechos", opinó Jiménez.

El acto se desarrolló en la sede de la Apsf ya que las condiciones climáticas no permitieron que se realizara en el monolito que lo recuerda en la plaza del Soldado. Participaron del acto un nutrido grupo de fotógrafos y periodistas de diversos medios. También estuvieron presentes el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, concejal Leandro González y el secretario adjunto de ATE Santa Fe, Marcelo Delfor.