Lanzaron una campaña para plantar más de 100 árboles en la ciudad de Santa Fe

Para contrarrestar las pérdidas que generan los incendios, emprendedores ecológicos convocan a los santafesinos a colocar especies nativas. Este miércoles presentarán la propuesta al municipio y buscarán definir qué zonas urbanas precisan forestarse.

Con el fin de contrarrestar los incendios de pastizales y bosques que afectaron durante gran parte del 2020 y el 2021 a esta región del país, los jóvenes Joaquín Aranda y Yasmin Benseñor lanzaron una campaña de forestación para plantar diferentes especies de árboles en veredas y espacios verdes de la ciudad de Santa Fe.

La iniciativa denominada "Planta Fe" es impulsada a través de las redes sociales del emprendimiento ecológico "Eco Store" y en menos de un día ya contaba con más de 150 inscriptos interesados en ser parte de la campaña. En diálogo con El Litoral, Aranda comentó cómo surgió esta idea y cómo pretenden llevarla adelante.

-¿Cómo está organizada la campaña?

-Se va a dividir en dos. Por un lado uno puede comprar su árbol, para lo cual se armó una lista con árboles nativos; y el otro, la persona puede destinar dinero para que nosotros nos encarguemos de la compra de los árboles, a través de diferentes viveros. La persona que se inscribe también va a poder elegir si plantar el árbol en su vereda, que sea permitido para esos espacios (ver detalle), o si prefiere plantarlo en la zona a intervenir, áreas que tenemos que definir con la Municipalidad.

-¿Cuándo tienen prevista hacer la forestación?

-La idea es hacerlo durante un día, a mediados de marzo. Pero si llegamos a lograr juntar dinero para plantar 200 árboles, a esa cantidad no sé si la podremos hacer en un día, y ahí se partiría en dos días.

Contrarrestar los incendios

Las quemas registradas, sobre todo, en los últimos dos años, hicieron que se pierda gran cantidad de especies vegetales, provocando así: la disminución de los niveles de infiltración y retención de agua en el suelo; la pérdida del carbono almacenado en la vegetación; y del carbono y nitrógeno en las capas superficiales del suelo.

-¿Las quemas fueron el puntapié para impulsar la iniciativa?

-Veníamos hace tiempo con la idea de forestación. Pero los incendios que se generaron durante las últimas semanas destrozaron muchos árboles nativos en las afueras de la ciudad, y por eso nos interesa compensar esa huella de carbono que estos incendios generaron.

Árboles nativos

En el listado publicado en el formulario de inscripción se detalla cada árbol nativo y se indica cuáles no son aptos para las veredas. Entre las especies se encuentran: Palo Vibora; Ceibo; Espinillo o Aromito; Algarrobo (apto para veredas muy anchas); Curupí; Canelón; Ingá; Timbó; Aliso de Río; Pezuña de Vaca; Sangre de Drago; Sauce Criollo (no apto para veredas); Ñangapirí; Cina Cina; Tala; Palo Borracho Rosado/Blanco (no apto para veredas); Tipa (no apto para veredas); Ibirá Pitá (apto para veredas muy anchas); Timbo Blanco (apto para veredas muy anchas); Chañar; y Ubajay.

-¿Cómo fue la selección y definición de las especies nativas?

-El listado fue realizado por el biólogo Agustín Bassó y las biólogas Caro Moro, Paula Reyes y Jimena Goggi.

-¿Qué beneficios tiene plantar estos árboles?

-Los especialistas nos mencionaron que los árboles nativos tienen diferentes especificidades, por ejemplo, sirven como alimento o refugio para la fauna local; son especies que están adaptadas al clima y al suelo de la zona, por lo que precisan menos cuidados; ayudan a conservar la biodiversidad nativa. Además dan sombra, embellecen la ciudad, generan oxígeno, evitan inundaciones al absorber el agua y fijan el dióxido de carbono.

-¿Hay algún consejo para quienes planten un árbol?

-Sí, es muy importante que la gente pueda regarlos y cuidarlos, sobre todo las dos primeras semanas que son fundamentales para el árbol. Se tiene que regar hasta una vez cada dos días o una por día, luego ya es una vez por semana. Los primeros tres años son claves para el árbol y no quisiéramos plantar árboles para que se sequen al mes.

Expectativas

-¿Cuántos árboles esperan plantar?

-Por la cantidad de gente que nos está escribiendo esperamos plantar más de 100 árboles.

-¿Qué objetivo se plantearon alcanzar?

-Un árbol absorbe entre 10 y 30 kilos de dióxido de carbono por año. Si nosotros plantamos 100 árboles vamos a tener una tonelada de dióxido de carbono que vamos a estar absorbiendo por año. Nuestro objetivo es poder reducir/compensar una tonelada de dióxido de carbono por año.

Presentación al municipio

Para poder establecer las áreas de la ciudad que precisan mayor forestación, este miércoles Franco Ponce de León, secretario de Ambiente y Cambio Climático del municipio, recibirá a los organizadores de la campaña para evaluar si es viable poder concretar esta forestación de arbolado público. El Municipio tiene su propio plan de forestación desde el 2014 y dispone de un vivero propio; el proyecto que impulsan estos vecinos deberá ser compatible.

Una vez que se definan las zonas a intervenir, los organizadores las publicarán en las redes sociales de Eco Store para que los vecinos puedan elegir dónde plantar su especie nativa.

Inscripción

Los interesados en sumarse a la campaña "Planta Fe" podrán inscribirse completando un formulario de Google, que se encuentra en las redes sociales de Eco Store. Según informó Aranda en los próximos días, luego de realizar un relevamiento y conocer el precio de los ejemplares nativos se crearán links para que los inscriptos puedan pagar su árbol. "Vamos a armar varios links de pagos con diferentes opciones, así la gente puede comprar uno, dos o tres árboles", explicó el joven. Al mismo tiempo mencionó que con el dinero que recauden de las donaciones se comprarán palas, tierra y demás elementos para llevar adelante la campaña y concretar la forestación.

Día de la educación ambiental

Este miércoles 26 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Educación Ambiental, instaurado en 1972, año en el que se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en la ciudad de Estocolmo, Suecia. Con el objetivo de fomentar valores, comportamientos y actitudes en pos de un ambiente equilibrado la Municipalidad organiza dos actividades pensadas para toda la familia.

"Yo reciclo en bici" es un recorrido por la ruta del reciclado, que pasará por los 5 Eco Puntos de la ciudad. Se llevará adelante este miércoles, a partir de las 17.30 horas, desde el Eco Punto ubicado en la Plazoleta Alemania (9 de Julio e Illia, frente al Parque Sur) y continuará por el del Parque Alberdi, la Estación Belgrano y el Centro de Deportes en la Costanera Oeste, para finalizar en el Parque Federal.

Se invita a quienes participen, a llevar residuos reciclables para dejar en alguna de las postas de este recorrido a cambio de semillas, chips o plantines. También se pondrá a disposición agua potable para recargar botellas y frutas para merendar. La invitación está destinada a asociaciones, organizaciones y todos aquellos vecinos y vecinas que deseen sumarse.

El sábado 29, a partir de las 10 horas, se realizará un taller de Huertas Urbanas en el Jardín Botánico, pensado para aprender a planificar y diseñar tu propia huerta. Se trata de una experiencia para conocer y experimentar el cultivo de nuestra tierra.