https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 6:16

6:10

A un mes del inicio de clases, tres instituciones del nivel superior del país anunciaron que pedirán un comprobante con el esquema completo de vacunación para ingresar a sus aulas. En Santa Fe, no se contempla por el momento, aunque se evaluará la posibilidad más cerca del inicio de las clases y de acuerdo al contexto epidemiológico.

Los casos santafesinos Pase sanitario en Universidades: ¿un nuevo requisito para cursar? A un mes del inicio de clases, tres instituciones del nivel superior del país anunciaron que pedirán un comprobante con el esquema completo de vacunación para ingresar a sus aulas. En Santa Fe, no se contempla por el momento, aunque se evaluará la posibilidad más cerca del inicio de las clases y de acuerdo al contexto epidemiológico. A un mes del inicio de clases, tres instituciones del nivel superior del país anunciaron que pedirán un comprobante con el esquema completo de vacunación para ingresar a sus aulas. En Santa Fe, no se contempla por el momento, aunque se evaluará la posibilidad más cerca del inicio de las clases y de acuerdo al contexto epidemiológico.

Pese a que el Gobierno descartó el certificado de vacunación para las escuelas, dos universidades tomaron la decisión de pedir esquemas completos de dosis contra el Covid-19 o PCR negativo para ingresar a sus edificios. Las casas de estudio son las de La Matanza y La Plata, aunque también la Tecnológica Nacional y la de Buenos Aires admitieron que analizan pedir el pase sanitario a aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial.

A un mes del comienzo de cursado, las universidades públicas de Santa Fe aún no definieron si exigirán pase sanitario a sus estudiantes y docentes. De acuerdo a las consultas realizadas por este medio, las instituciones, haciendo uso de la autonomía con la que gozan, deliberarán durante las próximas semanas qué determinación tomar con respecto al certificado de vacunación, que entró en vigencia el 1 de enero a nivel nacional, con el objetivo de que las distintas actividades sean seguras e incentivar la vacunación contra el Covid-19.

En la Universidad Nacional del Litoral todavía no hay definiciones. El tema se tratará oportunamente en el ámbito correspondiente que es el Consejo Superior, que sesionará a mediados de marzo. Si bien en febrero comienzan los cursos de ingreso, estos serán virtuales, mientras que las mesas de exámenes serán presenciales pero con pocos estudiantes y con las medidas sanitarias tal como se venían dando las clases hasta el año pasado. En todo caso, la decisión se tomará en el ámbito del Consejo Superior a partir del análisis de la situación epidemiológica y sanitaria del momento, aclararon desde la institución.

Desde la Universidad Católica de Santa Fe informaron que por el momento no es una opción ya que no todavía no hay actividad plena. En estas semanas, solamente hay tareas administrativas por la mañana. Los cursos de ingreso se darán también de forma virtual. Y para las mesas de exámenes se determinó contemplar la modalidad mixta. De todos modos, este será uno de los temas que el Consejo Superior evaluará en febrero, considerando el cuadro epidemiológico que exista al momento de volver a clases.

En tanto, desde la UTN Regional Santa Fe aclararon a este medio que por el momento no se ha decidido pedir un pase sanitario, aunque aguardarán las resoluciones que tome el Consejo Superior, quien decidirá el próximo 18 de febrero las condiciones para el dictado de las clases presenciales durante este año. "Queremos ser coherentes , debemos tener líneas de Rectorado y ver la situación general", explicaron desde sede local de la institución, que también dictará sus cursos de ingreso en forma virtual.

Por su parte, la Universidad Nacional de Rosario definirá en los próximos días si exige o no el pase sanitario en las 12 facultades y 3 escuelas preuniversitarias que están bajo su órbita. "Lo estamos trabajando con todos los actores institucionales y a lo largo de ésta semana la UNR lo anunciará oficialmente", remarcó al diario La Capital el rector de la institución Franco Bartolacci.

El pase en el celular

Al ingresar a la app Cuidar, cada usuario deberá realizar un autodiagnóstico. En caso de no tener síntomas compatibles con el coronavirus, podrá acceder al menú principal. Una vez allí, de deberá ingresar a la sección "Información de Salud" aparecerán los datos que confirmarán está vacunado o no con el esquema completo. La última dosis debe haber sido aplicada hace más de 14 días para que el Ministerio de Salud considere completo el esquema de vacunación.

El caso de la UTN

La UTN de Tucumán y de Haedo fueron otras de las universidades que anunciaron al inicio de esta semana que solicitarán el pase sanitario a cada individuo como requisito para ingresar a las instalaciones de la unidad académica, según detallaron por medio de comunicados oficiales publicados en sus redes sociales oficiales.

En ese marco, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional, Rubén Soro, salió a aclarar el asunto ya que no es una decisión que se haya tomado pensando en las 30 sedes que funcionan en 12 provincias de todo el país. "No es que nuestra universidad tomó la decisión de pedir el pase sanitario. Nosotros tenemos una reunión con 30 decanos de nuestras facultades el 14 de febrero y el 18, el plenario del órgano máximo que es el Consejo Superior", aclaró el ingeniero en declaraciones al canal Todo Noticias.

De todas formas, el rector de la UTN anticipó que a título personal está en desacuerdo con exigir un pase sanitario a los integrantes de la comunidad educativa: "Me parece que no deberíamos pedir pase sanitario. Lo que sí tenemos que hacer es concientizar, apostar a una educación superior en universidad pública, y a una presencialidad porque la presencialidad debe ser la normalidad, no la virtualidad".

Asimismo, Soro aclaró que "en el caso de los no docentes, ellos hicieron con su gremio las paritarias y definieron que los empleados no docentes tengan que tener el plan de vacunación completo. Aquellos que no lo tengan o no quieran vacunarse tiene que presentar un estudio todas las semanas para que estén negativos y así entrar a trabajar".

Perczyk: "No es nuestra política"

Tras conocerse la decisión de estas tres universidades de aplicar el pase sanitario, el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, señaló que la estrategia adoptada por parte del gobierno nacional es "garantizar la presencialidad plena y el derecho a la vacunación".

"La política del gobierno nacional está expuesta en las declaraciones de la ministra de Salud (Carla Vizzotti), nosotros optamos por promover, persuadir, convocar e invitar a todas las personas a que se vacunen a partir de los 3 años en adelante", sostuvo Perczyk entrevistado por el canal Todo Noticias.

En ese sentido, el ministro aclaró que "hay tres universidades, que en el marco de su autonomía, han planteado un refuerzo de esa política pero que compete solo a esas universidades" e indicó que en esos casos, "las universidades deberán establecer un protocolo sobre cómo funcionará el pase sanitario" en relación a qué es lo que pedirán.

Respecto a si se sostendrán clases virtuales, el ministro señaló que "las universidades tienen planes de estudio aprobados para ser presenciales o para hacer a distancia, no es indistinto", y recordó que previo a la pandemia "las carreras podían tener un 30% de las cursadas virtuales y esto vuelve a esa modalidad, es decir que el 70% tiene que ser presencial".

Cobertura

Consultado específicamente sobre la cobertura de la vacunación en la población universitaria, Perczyk señaló que "de 18 años en adelante Argentina tiene el 78% de las personas con las dos dosis", por lo que "en la población adulta tenemos una cobertura importante". "A eso hay que agregar este mes, mes y medio que tenemos para dar los refuerzos a los docentes, y tenemos que trabajar en eso", sostuvo.