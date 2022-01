https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 14:16

14:15

Luego del segundo puesto logrado en Málaga, lo conducidos por Santiago Gómez Cora afrontan la cuarta fecha del “World Rugby Sevens Series”.

Circuito Mundial Los Pumas 7’s ya se entrenan en Sevilla Luego del segundo puesto logrado en Málaga, lo conducidos por Santiago Gómez Cora afrontan la cuarta fecha del “World Rugby Sevens Series”. Luego del segundo puesto logrado en Málaga, lo conducidos por Santiago Gómez Cora afrontan la cuarta fecha del “World Rugby Sevens Series”.

No hubo mucho tiempo para relajarse, apenas un rato para descansar y aprovechar la calidez del mar antes de dejar Málaga, pero el plantel de Los Pumas 7’s ya está instalado en Sevilla, a la espera del próximo desafío en el World Rugby Sevens Series.

La mudanza en suelo andaluz entregó novedades, y una de ellas tiene que ver con la recuperación del capitán Santiago Álvarez Fourcade (ausente en el último torneo por el positivo de COVID), que ya entrena de manera normal junto al resto de sus compañeros.

El cordobés Gastón Revol, en tanto, este miércoles se realizaba un nuevo testeo que, de ser negativo, lo posibilitaría volver a unirse a la actividad del seleccionado.

Con respecto al estado de Tomás Elizalde, se comprobó que necesitará más tiempo para recuperarse de su lesión en el tobillo izquierdo. Por este motivo, fue convocado en su lugar Matteo Graziano. El back de Los Matreros ya está a disposición del entrenador Santiago Gómez Cora.

Tal com se informara este martes, los casos de COVID no dejan en paz a la delegación: el jugador que dio positivo en el arribo a Sevilla fue el cordobés Germán Schulz (su cuadro también es asintomático). De todas maneras, queda una luz de esperanza de que no se convierta en una baja para la competencia. Las normativas españolas cambiaron y ahora indican cinco días de aislamiento, razón por la cual, si el día viernes es evaluado y es negativo, Schulz no tendrá inconvenientes en ser parte de los compromisos de la segunda jornada en el Estadio La Cartuja de Sevilla.

La vuelta del capitán

Luego de retomar la rutina del plantel, Santiago Álvarez Fourcade manifestó lo siguiente: “Estoy muy contento de poder estar de nuevo con el grupo, de poder volver a trabajar con el equipo. Sinceramente, ver todo lo que pasó en estos días desde afuera resultó bastante difícil; especialmente durante el fin de semana, durante el cual los chicos jugaron un gran torneo, y me hubiera gustado ser parte de todo eso. Pero bueno, yo creo que siempre hay que ser positivo, y lo que me sirvió de esta situación inesperada fue la posibilidad de observar lo que somos, lo que transmitimos como equipo. Eso es muy lindo también, porque estando inmerso en la vorágine, muchas veces no se perciben esas cosas. Por suerte ya pasó todo, estoy recuperado y con muchas ganas de volver a jugar”, indicó el bahiense, uno de los jugadores más experimentados del seleccionado, con un total de 223 partidos en el WRSS

Fixture, datos, estadísticas

En el Seven de Sevilla, la Argentina integrará la Zona B, y en la etapa clasificatoria tendrá como rivales a Jamaica (28/01 a las 12.17), Alemania (29/01 a las 6.35) e Irlanda (también el 29/01 a las 12.03). Con el combinado irlandés es con el que más antecedentes tienen Los Pumas 7’s en el circuito mundial: un total de 10 enfrentamientos, en los que cosecharon 8 victorias y 2 derrotas. Con Jamaica y con Alemania solamente se enfrentaron en una oportunidad, y en ambos casos ganó el conjunto argentino.

Disputadas tres pruebas del calendario 2022, Los Pumas 7’s ocupan el segundo lugar del ranking, con 53 puntos. El líder es Sudáfrica (tricampeón hasta el momento), con 66 unidades, y el podio se completa con Australia, con 47 puntos. Irlanda se encuentra en el sexto casillero, con 31 puntos (terminó en el 10º lugar en el Seven de Málaga), mientras que Alemania y Jamaica están 15º y 16º, respectivamente.