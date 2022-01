https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Secretario de Salud

Jorge Prieto: "Dos de cada tres personas que fallecen no están vacunadas"

“En estos dos meses fallecieron unas 1.800 personas. Dos de cada tres eran no vacunados. Si lo hubiesen hecho, habríamos salvado 1.200 vidas”, explicó el funcionario. Fue durante una rueda de prensa tras la apertura de un nuevo vacunatorio.

Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Redacción EL SEGUIR 1.200 vidas se hubiesen podido salvar, en el país, si quienes fallecieron por coronavirus se habrían vacunado. Ese duro número es el que tiró sobre la mesa este jueves por la mañana el secretario de Salud provincial, Jorge Prieto, durante una rueda de prensa ofrecida en la ciudad de Santa Fe, en oportunidad de la inauguración de un nuevo centro vacunatorio contra el Covid, que funciona desde hoy en la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), en Rivadavia 3325. La expresión del funcionario de Salud es impactante. Aunque se debe decir que existe una multiplicidad de factores que podrían haber incidido en la evolución de la salud de aquellas personas mencionadas. Lo cierto es que su expresión fue apelativa, fue para que muchas de las personas que todavía no se vacunaron, se decidan a hacerlo. Tenés que leer Con un nuevo centro vacunatorio, avanza la inoculación contra el covid en la ciudad de Santa Fe “Este tiene que ser un motivo para vacunarse”, dijo Prieto ante la prensa, luego de decir esto otro: “En esta segunda ola, estamos viviendo un crecimiento exponencial en el número de casos. Hay casi 2 millones 200 mil contagiados en dos meses. Es casi el 50 por ciento de lo que hemos alcanzado a lo largo de la pandemia. En estos dos meses fallecieron unas 1800 personas. Dos de cada tres eran no vacunados. Si se hubiesen vacunado, habríamos salvado 1.200 vidas. Entonces, tenemos una herramienta que no podemos desperdiciar. Las vacunas son seguras”. Antivacunas Tenés que leer El departamento San Martín ya llega al 37% de vacunados con tercera dosis



Más adelante, el funcionario explicó que “ésto no implica estar en contra de quien no acepta o no tenga la confianza en las vacunas”. Y agregó que “el movimiento anti vacunas en Argentina no es importante. Pero en otros países lo es. Creo que ello tiene que ver con la improvisación que hubo (en la rápida creación de vacunas) frente a una situación muy particular, que fue la pandemia. La aprobación de vacunas en forma condicionada ha demostrado que se trata de vacunas seguras y que dan inmunidad. Porque, sin dudas, hoy el número de hospitalizaciones ha descendido notablemente”. Los porcentajes de vacunación que tiene la provincia de Santa Fe superan la media nacional. “Tenemos el 91% de esquemas completos”, señaló Prieto. Y tenemos un 30% de terceras dosis colocadas, con un 27% en niños”. En niños de 3 a 11 años, la provincia de Santa Fe tiene completado el esquema de vacunación en un 90%. Y en la población de 12 a 17 años, en un 85%. “Teníamos un 20% de niños de 3 a 11 años que no habían completado el esquema de vacunación. Al día de la fecha pudimos vacunar sólo al 10% de esos niños”, explicó Prieto sobre la marcha del plan. Y machacó luego: “Debemos apelar a la concientización de la población sobre la importancia de las vacunas. Se trata de vacunas seguras. Y así lo entiende la Sociedad Argentina de Pediatría, y los pediatras”. Cómo sigue “La idea es completar en el menor tiempo posible el plan de vacunación de refuerzo para tener un otoño totalmente diferente”, dijo el funcionario. “Estamos viendo un lento descenso del número de casos, sostenido en el tiempo. Esto tiene que ver con la inmunidad adquirida y va a marcar el quiebre de la curva”. Por eso “queremos poder completar con estos refuerzos en enero y febrero”. Además, “estamos cerca del inicio del ciclo lectivo 2022. Queremos completar los esquemas de vacunación de la población de 3 a 17 años”.

“Así como el ascenso de casos fue rápido, hora esperamos un descenso abrupto. La variante Omicron ya está dominando en el mundo, con presencia en más de 140 países. La ventaja que tenemos respecto de la Delta es que toma una forma muy leve. Y estas características marcarán una diferencia importante en el transcurso de la pandemia”. “Tenemos muchas personas con esquemas de vacunación incompleto”, advirtió Prieto. Cabe recordar que los trabajadores esenciales reciben la segunda dosis luego de transcurridos cuatro meses, mientras que el resto de la población, en cinco. Los turnos se están otorgando “pero hay mucha gente de vacaciones, queremos que a su regreso se vacunen”, reclamó. Vacunatorio ATE El nuevo vacunatorio abierto en ATE será para los trabajadores esenciales: de Seguridad, de la EPE, y empleados de comercio. En el mismo se otorgarán 230 turnos diarios, 10 cada media hora, para aplicar vacunas contra el coronavirus en dos boxes, entre las 8 a 19 horas. Por último, Prieto agradeció al gremio por haber abierto las puertas de su sede. Y agradeció también que antes lo hicieron con el predio de la Costanera, a donde se realizan los hisopados. LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

