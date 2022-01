https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Por Raúl S. Vinokurov Recalculando No cambió la clásica pelea que alimenta la grieta en un terreno judicial cada vez menos creíble. Tampoco cambió la discusión con el FMI, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el pésimo resultado de las pruebas PISA.

Cuando a mitad del 2021 programaron el GPS en función de las elecciones no esperaban la situación actual. Tampoco esperaban una derrota electoral tan generalizada a pesar de que puertas adentro eran conscientes de la enorme cantidad de errores cometidos y las no pocas sospechas de corrupción, inmoralidad y negocios paralelos que generó la pandemia.

Julio 2021 terminó con menos de 13.000 casos diarios y continuó en baja en agosto. Volvieron los eventos masivos, se eliminó el primitivo aforo, las escuelas mágicamente dejaron de ser un foco de contagio, se incrementó el ritmo de vacunación, infirieron que las plazas no contagian y pudimos pensar en las próximas vacaciones como una realidad. Fueron varias las actividades que retomamos mientras desde el mensaje oficial nos hacían ver que gracias a una brillante gestión estábamos derrotando al virus. Planes de pre-viaje, subsidios, más precios cuidados, más emisión para equiparar la creciente inflación, multitudinarios actos públicos, el barbijo dejó de ser necesario en espacios abiertos y... a medida que nos metíamos en el verano y nos acercábamos a las elecciones, todo mejoraba, éramos casi felices.

En el verano 2021 el mensaje fue que el Corona no llegaría. Estamos muy lejos, nos dijeron. ¿Error? ¿Mentira? ¿Mensaje interesado? El virus llegó y nos golpeó mucho. Cuando todo hacía suponer que la pesadilla terminaba, apareció en Sudáfrica la famosa variante Ómicron. Y otra vez, repetimos algunas cosas. Demorará en llegar, disfrutemos el verano, basta de restricciones, todos a disfrutar... pero puertas adentro reconocían que los argentinos no tolerarían más encierros, que el clima social no era el más adecuado y que la derrota electoral todavía pesaba mucho.

Otra vez mal programado el GPS. Otra vez errores, mentiras, relatos interesados, incapacidad, improvisación y tantas cosas más. Afortunadamente la nueva ola de contagios parece más benigna, con menor necesidad de hospitalizaciones y camas de terapia ocupadas. Pero eso no evita que el personal de salud pública otra vez esté en tensión, con una presión que va en aumentando. A lo que se le agrega una situación gravísima: las agresiones a médicos y enfermeras. Fue escaso el incremento de la infraestructura de atención y de los 2.000 casos diarios de agosto 2021 pasamos a más de 100.00 en la primera semana de enero, a pesar del déficit crónico en los testeos y en la búsqueda de más positivos para aislarlos y detectar los contactos estrechos.

Un párrafo merecen los anti-vacunas, o los que no quieren vacunarse sin tener grandes argumentos, o los que siguen alimentando la grieta, colaborando así en la extensión del contagio. Cuando desde el gobierno nacional mantienen el discurso de no restricciones, no impedimentos, el gobernador del Chaco emitió un Decreto este 5 de enero cerrando la provincia al solicitar PCR y/o test negativos para ingresar al Chaco. La vigencia del Decreto duró 48 horas. Jorge Capitanich quedó más solo que Ginés González García el día que le pidieron la renuncia y tuvo que recalcular. Gobernadores, intendentes e incluso desde algún ministerio nacional se cansaron de decir que todo seguía igual y nadie pediría nada más que el carnet de vacunas (y no todos ni siempre). Con un agregado o varios: las clases comienzan en marzo, el fútbol en febrero, las vacaciones continúan con sus viajes fundamentalmente dentro del país. Mientras tanto vamos viendo qué pasa, nos dicen. Vamos viendo...

Lo que no cambió nada fue la clásica pelea que alimenta la grieta en un terreno judicial cada vez menos creíble. Tampoco cambió la discusión con el FMI, la pobreza, el desempleo, la exclusión social y el pésimo resultado de las pruebas PISA en el campo de la educación. Para estas cuestiones no hay planes ni programas. Solo medidas aisladas, improvisadas y muchas de ellas reiteradas a pesar de los malos resultados obtenidos.

¿Cuándo llegará el momento de recalcular? ¿Cuándo comenzará a cambiar el país para un mejor vivir de nosotros, sus habitantes? Tal vez, alguien se de cuenta de que ya llegó el momento de recalcular. De pensar y ejecutar soluciones definitivas. Y no plantear reelecciones para quienes ya demostraron su fracaso.

