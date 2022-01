https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.01.2022 - Última actualización - 21:13

21:11

"Auschwitz representa la barbarie y la depravación máxima en la que puede caer el ser humano", dijo el vicepresidente de Amia central.

En el Paseo de los Justos Santa Fe conmemoró el Día de las Víctimas del Holocausto "Auschwitz representa la barbarie y la depravación máxima en la que puede caer el ser humano", dijo el vicepresidente de Amia central. "Auschwitz representa la barbarie y la depravación máxima en la que puede caer el ser humano", dijo el vicepresidente de Amia central.

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas realizaron el acto conmemorativo en el Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. La ceremonia se efectuó en el Paseo de los Justos de la costanera santafesina, a 77 años del ingreso de las tropas del Ejército Rojo en Auschwitz, donde 2700 prisioneros judíos moribundos daban testimonio del horror que padecieron

Asistieron entre otros el gobernador Omar Perotti, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Celia Arena, el vicepresidente de Daia Central, Sergio Pikholtz; el titular de la entidad en Santa Fe, Horacio Roitman y el secretario de Gobierno de la municipalidad, Federico Crisalle, además de directivos académicos y representantes de cultos.

La Asamblea General de la ONU decidió en 2005 declarar este día, señalando que los Estados comparten la responsabilidad colectiva de abordar los traumas aún vivos, conmemorar los hechos, cuidar de los lugares históricos para guardar la memoria y promover la educación, documentación y la investigación, "para aportar dignidad y justicia a quienes vivieron aquella barbarie y a quienes murieron".

El video conmemorativo de Daia repasó la referencia numérica de la dimensión de la Shoá -persecusión y aniquilación sistemática- con 400 guetos, 1700 campos de trabajo forzado y de concentración, 1600 trenes transportando víctimas hacia la muerte, 7 campos de exterminio en toda Europa, 6 millones de judíos masacrados y 334.500 asesinados de otros colectivos (gitanos, discapacitados, homosexuales).

Foto: Manuel Fabatía

Horacio Roitman discrepó "con todo respeto" respecto del criterio de la ONU, que considera "liberación" la llegada soviética a Auschwitz. "Funcionó tres años, del '42 al '45; asesinaron entre 1,1 y 1,5 millón de personas; 7.600 fueron aproximadamente los sobrevivientes -muertos en vida- pero ni el ejército soviético ni ningún aliado hizo absolutamente nada para liberarlos. Las prioridades de los gobernadores en un universo deshumanizado eran otras".

Sin embargo el titular de la Daia Santa Fe rescató como positiva la resolución de la ONU y destacó la necesidad de conmemorar y difundir ante nuevas generaciones que en grandes proporciones -incluso en Israel- no conocen la historia del Holocausto.

Pikholtz, a su turno, agradeció la adopción por parte de la provincia de la definición de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto. Y advirtió que "Auschwitz representa la barbarie y la depravación máxima en la que puede caer el ser humano".

El vicepresidente segundo de Daia Central reseñó el padecimiento de Lucy Lipiner, sobreviviente polaca que vive en Nueva York y tiene 89 años. "Junto a quince miembros de su familia en 1939, cuando los alemanes invadieron Polonia, huyó hacia el Este.

Foto: Manuel Fabatía

"Perdieron sus bienes, escaparon de los Nazis, cayeron en manos del comunismo soviético y terminaron en un campo en Siberia. Pudieron emigrar; ella es activa militante en redes sociales contra el antisemitismo y todas las formas de odio que se manifiestan allí. Hace pocos días escribió un tuit en el que dice que ni las reglas sanitarias ni políticas son comparables al holocausto. Que no hay nada como ser perseguido, humillado, que las casas de oración sean quemadas, que los instrumentos rituales sean destruidos, que no hay nada como tener hambre y miedo de ser asesinado".

Omar Perotti dijo que la reiteración conmemorativa, año tras año, "no solamente nos compromete más sino que sentimos que es nuestro deber estar aquí. Multiplicar la conmemoración.

"Fueron muy claras las expresiones que hemos escuchado. Tienen valor para no olvidar, para seguir transmitiendo", advirtió el mandatario santafesino al referirse a quienes "vieron arrebatadas sus vidas y bienes con el horror, y no hace tantos años. Cuesta creer tanta maldad, que esa situación no haya despejado cualquier posibilidad de retorno.

"Es un deber de cada una de las instituciones, de cada uno de nosotros con responsabilidades públicas o institucionales, mantener viva esta conmemoración. Y frente a distintas expresiones de odio, violencia, el mejor antídoto es que mantengamos vivas esta conmemoración".