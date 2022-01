https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Con una marcha

Denuncian que "las acciones del Estado no son suficientes ni eficientes para evitar los femicidios"

La protesta llevada a cabo este viernes terminó frente a Casa de Gobierno. “La violencia y los femicidios no se toman vacaciones”, expresaron las manifestantes. A los cinco femicidios y un travesticidio ocurridos en enero se suma un caso reciente que es investigado.

Manifestantes. Con pancartas y reclamos “urgentes” solicitan a la Provincia un “mayor compromiso”. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Por Redacción EL SEGUIR Aproximadamente medio centenar de mujeres marchó este viernes por las calles de la ciudad para reclamar un mayor compromiso del Estado para evitar los femicidios. La manifestación fue convocada por la Colectiva Feminista de Santa Fe, que está integrada por distintas organizaciones como la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, Mumalá y la Red de Mujeres y Disidencias, todas ellas muy preocupadas y en alerta por la cantidad de femicidios ocurridos en el ámbito provincial durante el mes de enero. La columna de manifestantes se concentró primero frente al Ministerio de Género, Igualdad y Diversidad, ubicado en calle Corrientes 2879 y luego marchó hasta la Casa de Gobierno. Durante un contacto con la prensa, las representantes de la Colectiva advirtieron que en la actualidad "las acciones del Estado no son suficientes, ni eficientes, ni llegan a tiempo para evitar los femicidios". “Todas estas víctimas habían acudido antes a la Justicia, tenían medias de restricción de acercamiento para los agresores, pero no se cumplen en absoluto. Y esto ocurre también en otros casos que no terminan en femicidios”, advirtió Majo Sochi, de Mumalá. Luego de marchar, las manifestantes presentaron un escrito a la ministra de Género, Florencia Marinaro, en el que expresaron su preocupación ante los hechos del mes de enero, “que a la fecha da cuenta de un travesticidio, dos muertes violentas de mujeres en contextos asociados a la narcocriminalidad en Rosario, y tres femicidios, los dos últimos en un lapso de 48 horas”, enumeraron. No para Además, “ayer nos enteramos también de una mujer internada en el hospital J.M. Cullen con grandes quemaduras en su cuerpo luego de una disputa con su pareja, caso que está investigándose como un intento de femicidio”, agregó Claudia Catalín, integrante de la Mesa Ni Una Menos de Santa Fe. Es por esos motivos que las organizaciones de mujeres y disidencias de la provincia dicen que "la violencia y los femicidios no se toman vacaciones". Y anticiparon: “Seguiremos en las calles hasta que logremos respuestas que efectivamente den solución a este grave flagelo”. Tenés que leer Ya van tres femicidios y un travesticidio en 2022: marchan al Ministerio de Igualdad Sin respuestas Si bien se apela a la responsabilidad del Estado provincial, las exigencias no terminan allí. “La gravedad de la situación nos alerta a redoblar las exigencias a los responsables -dicen-: al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad y al Ministerio de Seguridad que no dan respuestas, o peor aún, los propios policías son los femicidas; al Poder Judicial, porque responde siempre a destiempo de las urgencias y porque el servicio de justicia es prácticamente inaccesible para muchas mujeres; al Poder Legislativo, porque la legislación debe servir para prevenir las violencias, para superar las brechas de género y para reparar a las víctimas; a los gobiernos locales, que siguen sin actuar con la responsabilidad y los recursos que la legislación les asigna", enumeraron. “Mientras no logremos pasar del discurso a la acción concreta y efectiva, con la articulación necesaria entre las jurisdicciones y el cumplimiento de protocolos, seguiremos siendo las mujeres de las organizaciones y todas aquellas que se ven en la urgencia de dar acompañamiento y sostén a amigas, hermanas, madres, hijas y vecinas, las que demos respuestas que nunca podrán ser soluciones verdaderas al problema de la violencia y los femicidios”, expresaron. Más adelante, Catalín dijo que los 9 femicidios ocurridos el año pasado en Santa Fe “parecían un número alentador (por la baja, respecto de años anteriores), pero en este mes de enero ya tenemos 5 femicidios y un travesticidio”, insistió, “con dos muertes violentas producto del narcotráfico, dos mujeres acuchilladas, una muerta a balazos por su pareja policía con su arma reglamentaria, y el caso de la mujer de ayer internada en el Cullen”, se lamentó. Pedido de audiencia Por último, Sochi pidió “con carácter de urgencia, saber cuál es el presupuesto para las políticas públicas en materia de género, y cuánto está destinado para el fortalecimiento de las áreas locales -dijo-, porque necesitamos que los municipios y comunas tengan esas áreas fortalecidas, ya que allí es a donde llegan las mujeres víctimas”. En tal sentido, Sochi recordó que hace un mes fueron recibidas por la flamante ministra de Igualdad, Género y Diversidad, Florencia Marinaro, “pero nosotras queríamos hablar con la ex ministra”, señaló. “Porque nos tuvieron 45 minutos explicando la transformación de la secretaría al actual rango ministerial que tiene. Pero la violencia de género no es cuántas macetas plantamos en una plaza. Nosotras celebramos esa transformación pero no tenemos nada para el acompañamiento de las víctimas”. Según sus palabras, “lo que llega hoy en materia de recursos viene de la Nación, pero no contamos con recursos de la provincia de Santa Fe”, dijo Sochi. -¿El Estado se quedó a medio camino en su esfuerzo para tratar de evitar los casos de violencia de género? -Sí. Creemos que hay cuestiones urgentes que se deben implementar, como por ejemplo los protocolos, los fondos para municipios y comunas, y los monitoreos para la ley Micaela -finalizó Sochi. 