Francisco Cerúndolo se consagró en el Challenger de Santa Cruz de la Sierra

Francisco Cerúndolo derrotó a Camilo Ugo Carabelli, en dos sets, y se quedó con el título del Challenger de tenis de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en certamen jugado bajo polvo de ladrillo y que repartió premios por 53.120 dólares.



En duelo entre tenistas nacidos en la ciudad de Buenos Aires, Cerúndolo (hermano mayor de Juan Manuel y ubicado en la posición 127 del ranking mundial ATP), prevaleció sobre Ugo Carabelli (215), con parciales de 6-4 y 6-3, para sumar su primera conquista en la temporada 2022.



De este modo, el finalista de la edición 2021 del Argentina Open (perdió en la definición con Diego Schwartzman) incrementó su ventaja en el historial sobre Ugo Carabelli por 3-1.



Francisco Cerúndolo participará desde el lunes en el Abierto ATP 250 de Córdoba, que se llevará a cabo en el complejo armado en el estadio Mario Alberto Kempes. Enfrentará en la primera ronda a un rival surgido de la clasificación.



El pilarense Santiago Rodríguez Taverna (264) obtuvo el título del primer Challenger del año, disputado en el Náutico Hacoaj de Tigre, al derrotar en la final al porteño Facundo Díaz Acosta (338), por 6-4 y 6-2.

🏆 x 5⃣@FranCerundolo is the champion in Santa Cruz de la Sierra! 💪🎉



The 🇦🇷 claims his fifth #ATPChallenger title and first of 2022, continuing his push towards the Top 100. pic.twitter.com/Cjy6pCn9TA