Qué dijeron Roger Federer y Novak Djokovic tras la consagración de Rafael Nadal en el Australian Open

El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic felicitaron este domingo al español Rafael Nadal por su triunfo en la final del Abierto de Australia sobre el ruso Daniil Medvedev que le permitió obtener su histórico 21° título de Grand Slam.

"Felicitaciones a Rafael Nadal por su 21 Gran Slam. Un logro maravilloso", publicó Djokovic, quien no pudo participar del certamen por el conflicto sanitario con el Gobierno australiano a raíz de su negativa para vacunarse contra el coronavirus.

Congratulations to @RafaelNadal for 21st GS. Amazing achievement. Always impressive fighting spirit that prevailed another time. Enhorabuena 👏🏆👍 @Medwed33 gave it his all out there and played with the passion and determination we have come to expect from him. pic.twitter.com/DsOvK8idNc