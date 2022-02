Volvió el gusto salado al agua de la ciudad de Santa Fe y hay una explicación

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La empresa que presta el servicio dio las razones del gusto que afecta el paladar de los vecinos. Aseguran que "sólo se trata de un cambio de sabor". Y que es apta para el consumo.

Otra vez sale agua con gusto salado de la canilla. Esto ocurre en gran parte de la ciudad, a donde presta el servicio la empresa Aguas Santafesinas (ASSA). Ese gusto amargo o salado en el agua potable de red ya se había percibido hace varios meses, y ahora volvió a la ciudad. La empresa asegura que pese a ello el agua potable "es apta para el consumo" y "no afecta la salud".

Tampoco hace falta hervir el agua ni utilizar filtros para consumirla, es sólo un cambio de sabor. Sin embargo hay quienes ante este cambio optaron por consumir otro tipo de agua envasada. Algo que no es necesario si lo que se pretende es evitar inconvenientes en la salud.

El gusto salado del agua de red tiene una explicación. De acuerdo a lo que dicen desde ASSA, el misterio se devela con la ocurrencia de las últimas lluvias. ¿Cómo es esto? Durante la última semana cayó gran cantidad de lluvia en la región, luego de un extenso período de sequía.

Esta lluvia que cayó sobre todo en la zona ubicada más al norte de la ciudad de Santa Fe "lavó" la cuenca de los ríos Saladillo Amargo y Dulce (que estaban casi secos), los que traen agua más salada y desembocan sobre la laguna Setúbal (al noroeste de la misma).

¿Qué tiene que ver ello con el gusto del agua? Es que la laguna Setúbal se abastece de los Saladillos y del Paraná a través del arroyo Leyes. Luego la Setúbal desemboca en el río Santa Fe (aguas abajo del Puente Colgante), que es a donde se encuentra una de las dos tomas de agua de ASSA, la denominada Toma Hernández, junto al club de remo Azopardo (la otra está sobre el Colastiné).

Como el nivel del río Paraná es extremadamente bajo, los Saladillos cobran así mayor incidencia en el volumen de agua que llega a la Setúbal. En consecuencia, el agua extraída por ASSA para su potabilización llega hasta la toma con ese gusto un poco más salado que el habitual. Y tras las lluvias, ello se incrementó.

Un problema con historia

"El agua salada que bebemos no es una cuestión nueva para la ciudad de Santa Fe". Ese es el título de un artículo de opinión publicado por El Litoral el 7 de agosto de 2021. El mismo lleva la firma de la doctora en geografía Blanca Gioria. Y bajo el enunciado la especialista realiza un racconto histórico del problema, que es tan antiguo como la ciudad. Es que Santa Fe padeció en sus comienzos serios inconvenientes para abastecer de agua potable a la población. Y justamente la salinidad del agua de la laguna era el problema.

En dicha investigación, Gioria recordó como los sucesivos gobiernos lograron concretar las obras necesarias para, primero, canalizar un brazo del río Paraná hasta la ciudad y así abastecerla de agua dulce; y luego, explica cómo se terminó construyendo la toma de agua sobre el Colastiné, para asegurar a los vecinos el abastecimiento del vital elemento.

La respuesta de ASSA

Volviendo a la coyuntura actual del problema, desde ASSA se explicó que "a finales de la semana pasada se comenzó a notar un incremento de la conductividad en el agua que ingresó a la planta potabilizadora. En el último tiempo los Saladillos no estaban aportando agua y la lógica es que producto de las lluvias ahora comenzaron a hacerlo. Y ello conlleva una mayor presencia de sodio. Eso es lo que ha modificado las características del agua", dijo el vocero de ASSA, Germán Nessier.

"Ese gusto salado del agua no representa ningún riesgo para la salud de los consumidores", aseguró luego el vocero de la empresa, "pero sí es perceptible al gusto".

Y ese gusto salado del agua "podría ser más fuerte si Assa no tuviese en funcionamiento la toma sobre el río Colastiné", advirtió Nessier. Es que la planta potabilizadora de Assa que abastece a casi la totalidad de la ciudad de Santa Fe cuenta con dos tomas de agua de río. Una es la toma Hernández, sobre el río Santa Fe, y la otra es la ubicada sobre el Colastiné, a metros de su confluencia con el Ubajay, aguas abajo de la misma.

"El gusto salado puede llegar a persistir durante varios días y, si no llueve con intensidad al norte de la ciudad (en la cuenca de los Saladillos) puede llegar a desaparecer rápidamente", sostuvo el vocero. "Y si, en cambio, llueve, puede agudizarse".

-¿Cuando ocurren estas situaciones, ASSA modifica los valores de los tratamientos de sus aguas?

-En estos casos, no. Porque sólo se trata de un aporte extraordinario de minerales que producen una modificación en el gusto y el agua sigue siendo apta para el consumo. En una planta de tratamiento convencional como la que tiene ASSA no hay manera de modificarlo. Se necesitaría una mega planta de tratamiento por ósmosis inversa, y no se justifica. Sí se hace en otros casos, en los que se ve afectada la carga microbiológica del agua. Para ello está pensado el tratamiento de potabilización de agua proveniente de fuente superficial.

-¿Cuántos días más va a persistir el gusto salado en el agua de la canilla?

-Ello depende de las condiciones climáticas, de las precipitaciones en la cuenca de los Saladillos, y del crecimiento del nivel del río Paraná, algo que hasta el momento no está previsto, según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua. Porque hay que recordar que todo esto es consecuencia de la bajante histórica del río Paraná.

Servicio garantizado

Mientras tanto, ASSA viene realizando tareas de mantenimiento y cambio de filtros para garantizar el funcionamiento de la toma Hernández en el actual contexto de crisis hídrica.

Cabe recordar que ya se licitaron obras de ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable de la ciudad. Esas obras comenzarían en unos meses y demandarán desde entonces dos años de trabajos.

Por último, hay que mencionar además que en pos de garantizar el abastecimiento de agua de la ciudad, ASSA colocó cuatro bombas extractoras sumergibles en la toma de agua sobre el río Colastiné. Las mismas se encuentran funcionando a pleno. "Se está abasteciendo a la planta potabilizadora en su máxima capacidad de conducción del acueducto", mencionó Nessier. Y recordó que "eso atenúa el gusto salado, porque si no estuviese activa la toma del Colastiné, el sabor salado del agua de la canilla sería aun mayor". Esto es porque el agua que llega desde el Colastiné (que viene del Paraná) es más dulce que la de los Saladillos.