Comienza la restauración del viejo hospital Iturraspe para sumar consultorios y oficinas

Las tareas son impulsadas por el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe y se ejecutan por organizaciones sociales. Se prevé abrir oficinas de esta cartera provincial. También se pondrán en condiciones otros sectores en desuso para consultorios externos.

En el viejo hospital Iturraspe se lleva adelante una puesta en valor de sus instalaciones para acondicionar los espacios que actualmente están desocupados. Una parte del edificio recuperará su vida hospitalaria y en otro sector habrá espacios de multiusos, entre los que se abrirán oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, para la generación de primeros empleos.

"Se están vinculando los programas y planes sociales tanto de Nación como Provincia con la vinculación formal del trabajo. Tras hablar con el gobernador Omar Perotti y la ministra de Salud, Sonia Martorano, uno de los lugares elegidos fue este hospital tan importante para la provincia, que está enclavado en un lugar clave de la ciudad de Santa Fe", comentó Danilo Capitani, ministro de Desarrollo Social de la Provincia, en diálogo con El Litoral.

En este histórico edificio funciona parte del Ministerio de Salud y se recuperará otro espacio destinadas a oficinas del Ministerio de Desarrollo Social. Estos trabajos de recuperación son llevados adelante por organizaciones sociales de la capital provincial. "El primer paso es la limpieza, luego se involucrarán las cooperativas especializadas y voluntarios que colaboran con la CCC (Corriente clasista y combativa)", comentó Capitani.

Una vez que la limpieza esté completa se harán trabajos de albañilería y pintura, labor que quedará a cargo de las cooperativas. Ignacio Martínez Kerz, secretario de Prácticas Socio Comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, resaltó a este medio que "se comenzó un proceso que llevará su tiempo y que está pensado para el mediano y largo plazo".

El doctor Osvaldo Marelli, director Viejo Iturraspe, expresó que en esta puesta en valor está contemplada la habilitación de consultorios externos y de diagnósticos por imagen. "Son áreas que debemos preparar para la pospandemia, hoy estamos al 100% con la pandemia con un alto porcentaje de ocupación de camas".

Situación actual de internaciones

En el hospital para reforzar la atención durante la pandemia se realizó un importante acondicionamiento. El director Marelli indicó que "en una primera etapa para atender el Covid pusimos 20 camas de terapia intensiva, 40 camas clínica general y 36 camas de clínica Covid. Esas 96 camas nos permitieron dar soporte durante la pandemia".

Actualmente en el Viejo Iturraspe no hay camas de terapia intensiva disponibles, hay un 100 % de ocupación. "Que no haya camas en terapia no quiere decir que el sistema esté colapsado, porque se trata de un trabajo en red con los otros hospitales. En clínica médica general hay solo dos camas libres y en clínica general de Covid hay disponibles 23 camas", informó Marelli.

Según los datos epidemiológicos, la cantidad de contagios de la tercera ola comenzaron a descender y en consecuencia las atenciones en los hospitales también. Al respecto, el director del Viejo Iturraspe sostuvo que "vienen en disminución y eso se ve en la clínica general Covid. Hace dos semanas hablábamos de una ocupación del 100% y hoy es del 65%".