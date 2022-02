Asoem proyecta un edificio de 10 pisos que concentre todas las áreas del gremio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 01.02.2022

Juan Medina asumió su tercer mandado consecutivo como secretario General del gremio municipal. “Este es el corolario de un proceso que se inició hace 17 años”, expresó.

Este lunes por la tarde se llevó a cabo el acto en el que la Junta Electoral puso en funciones a la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas de la ASOEM que fuera electa el 21 de diciembre de 2021 con 2328 votos. En la oportunidad, Juan Medina asumió su tercer mandato consecutivo al frente del gremio municipal.

“Es el corolario de un proceso que se inició hace 17 años. Es un proyecto político que hemos definido los trabajadores que estamos en Asoem. Hemos enarbolado una manera diferente de hacer sindicalismo porque creemos que además de ser ‘reclamadores’, tenemos que llevar adelante la idea de construir ciudadanía”, afirmó el flamante secretario General.

En esa línea detalló que la perspectiva de trabajo para el período que se inicia “tiene que ver con la consecución de lo que venimos haciendo. Es el refuerzo de las políticas de Estado, sindicales y sociales”.

Y detalló que “hemos presentado el proyecto 2021-2030 para realizar una torre de 10 pisos para concentre la parte cultural, de salud, recreación y administrativa, cocheras y la farmacia mutual en un solo lugar”.

A su turno, Pablo Casale - Secretario Adjunto, afirmó que “hemos trabajado mucho en la capacitación que es una política sindical porque tiene que ver con el viejo modelo de capacitación para adquirir nuevas herramientas paraascender pero también para rescatar el trabajo del Estado, que sea competitivo con el trabajo privado”.

Nueva comisión

La presidenta de la Junta Electoral, Nadia Álvarez Oporto, entregó los diplomas en compañía de los vocales Mario Giménez, Leandro Gudiño, Darío Canónico y Natalí Rigotti. En forma progresiva, se acercaron Delegados Congresales a FESTRAM, Comisión Revisora de Cuentas, Vocales y Comisión Directiva para el período 2022-2026.

Cabe destacar que, la Comisión Directiva se encuentra conformada por: secretario General, Juan R. Medina; secretario Adjunto, Pablo Casale; secretaria Gremial, Luisina Acevedo; secretario de Finanzas, Orlando Giménez; secretario de Actas, Santiago Graells, secretario Administrativo, Mauricio Cuscueta; secretaria de Acción Social, Maira Gorria; secretario de Organización, Danilo Burgener; secretario de Relaciones Laborales, Raúl Sánchez; secretario de Relaciones Sindicales, Carlos Goitía; secretaria de Previsión Social y la Mujer, Dalila Fabellotti; secretario de Cultura y Vivienda, Diego Schmidt; secretaria de Deportes y Turismo, María Eugenia Montenegro; y secretaria de Prensa y Propaganda, Marina Trevisan.

El acto contó con la presencia de autoridades y funcionarios de Santa Fe, Recreo, Monte Vera y San José del Rincón, así como también, referentes sindicales y funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Provincia de Santa Fe.

Reconocimiento

Antes de la toma de posesión de los nuevos cargos, se agradeció la labor de los y las compañeras que condujeron diferentes secretarías en la última gestión y que ahora acompañarán desde otros lugares: María Luisa Villanueva, Daniela López, Jorge Camps y María del Carmen Santina Raspanti.

Seguidamente, se efectuó un reconocimiento especial a María Luisa Villanueva puesto que este año emprende el camino de la jubilación después de 18 años de ardua labor por y para los trabajadores; convirtiéndose así en un pilar fundamental de las diferentes gestiones de la Lista Amarilla al frente de la ASOEM.

Nuevo sindicalismo

La construcción de un nuevo sindicalismo y el fortalecimiento de las instituciones que contienen a los trabajadores fueron los conceptos predominantes durante el discurso del secretario General Juan R. Medina.

“Desde el año 2003, hemos entendido que las sociedades han ido cambiando y es necesario que el sindicalismo deje de ser sólo reclamante para ser un constructor de la sociedad”. En ese sentido, instó a concebir el sindicalismo de una manera diferente: “dejar de ser sólo un sindicalismo que quema cubierta, que genera manifestaciones, que rompe vidrios o que hace paros sin ton ni son. Hemos comprendido que la construcción de la sociedad se hace de manera articulada” entre el sector de los empleados estatales y el sector político porque “si estamos enfrentados, en realidad, terminan jodiéndose los que nos votaron”, enfatizó en alusión a los trabajadores y a la ciudadanía en general.

Medina también se refirió a los desafíos que afronta la conducción sindical en el marco de una democracia fosilizada que se rige con normas anacrónicas. Por un lado, y a modo de ejemplo, expresó que las Paritarias Provinciales “fueron buenas en el año 1987 pero hoy tenemos que entender que la lógica es diferente y que no podemos discutir sólo salarios”. Por otro lado, enfatizó la importancia de fortalecer a las instituciones que contienen a las y los trabajadores: Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones -que cuenta con 51 municipios y comunas adheridas-, Obra Social, Sindicato y Mutual.

Y concluyó: “cuando entendemos esta idea de hacer sindicalismo es cuando decimos que somos un sindicato autárquico, autónomo y hegemónico en el Área Metropolitana de Santa Fe; guste o no guste. Y eso lo vamos a redefinir a la brevedad cuando hagamos la próxima asamblea extraordinaria para irnos de FESTRAM. Las y los municipales de Santa Fe, Recreo, Rincón, Arroyo Leyes y Monte Vera no necesitamos padrinos, nos valemos por nosotros mismos. Y no sólo lo decimos sino lo que lo hemos demostrado en nuestros acuerdos salariales”.

Lista Amarilla

La Agrupación 19 de Agosto nació en 2003 como un grupo de trabajadores municipales autoconvocados. Desde entonces, la Lista Amarilla ganó todas las elecciones sindicales de la ASOEM -Santa Fe-.

Para Juan R. Medina no se trata de “una improvisación por estas elecciones sino que es un proyecto político-sindical definido por todos los trabajadores y trabajadoras que estamos en ASOEM. A partir de esta cuestión, hemos enarbolado una manera diferente de hacer sindicalismo”.