https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 02.02.2022 - Última actualización - 17:07

16:58

En exclusiva con El Litoral, Carina, madre del ex jugador nacido en Progreso, habló sobre el caso que derivó en el fallecimiento de su hijo.

Mirá las mejores frases La mamá de Emiliano Sala rompió el silencio: cómo se enteró, sus dudas sobre el caso y el juicio final En exclusiva con El Litoral, Carina, madre del ex jugador nacido en Progreso, habló sobre el caso que derivó en el fallecimiento de su hijo. En exclusiva con El Litoral, Carina, madre del ex jugador nacido en Progreso, habló sobre el caso que derivó en el fallecimiento de su hijo.

Emiliano Sala volaba de Nantes a Cardiff para ser nuevo jugador del equipo que militaba en la Premier League. Sin embargo, por razones que aún se desconocen, el avión cayó al agua y el delantero santafesino apareció días después sin vida.



A tres años de la tragedia y a pocos días del juicio final, Carina, madre de Emiliano habló por primera vez sobre el caso en exclusiva con El Litoral.



Su última charla:



-Cuando estaba en el aeropuerto… Me dijo: “Mamá, en dos horas llego a Inglaterra y te vuelvo a llamar”… Y la llamada nunca llegó… Lo primero que pensé es que estaba muy cansado y se había dormido…



El momento en el que se enteró:



-Estábamos en mi casa y mi hijo, Darío, pega un grito aterrador… Ese grito todavía resuena en mis oídos, no me lo puedo sacar, lo siento a cada momento… Darío me grita: “¡Mamá, Emiliano desapareció!”… Muy doloroso… No sabía qué hacer, no podía creerlo, me parecía mentira… Me negaba.



​

Sobre el accidente:



Ese avión no estaba en condiciones y el piloto que nunca apareció y no sabemos nada… ¡Es extraño porque se lo buscaba a los dos y la familia del piloto nunca se comunicó conmigo!



¡A Emiliano le fallaron!



Hay varios para apuntar…



Sobre el avión:



Emiliano no lo contrató, se lo contrataron… Yo desconfío y sólo quiero que se haga justicia.

Su sospecha



Encontraron a Emiliano pero no al piloto… ¿Por qué estaba Emiliano y el piloto no?… Me dieron muchas explicaciones pero no me terminan de convencer



Condena y justicia



¡¿Dieciocho meses de prisión para un tipo que organiza un viaje con un avión en esas condiciones y con ese piloto…?!… No estoy conforme para nada.



Llega la parte final del juicio y quiero que se haga justicia, que el mundo sepa la verdad…



Sobre Emiliano



-¡Un amor de persona…! Cuando se fue a jugar a Francia, era mi bebé que se iba… Lo extrañé un montón… Y lo extraño horrores…



-… Me imagino que en cualquier momento va a aparecer, que en algún momento voy a sentir su llamada… Mi deseo más grande es que se haga justicia.