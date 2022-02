El entrerriano Federico Bruno fue medalla de plata y logró dos récords en 1.500 metros llanos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El atleta de Concordia (Entre Ríos) fue segundo en la prueba de medio fondo bajo techo en el Gran Premio Internacional de Atletismo "Ciudad de Valencia 2022"; con el tiempo empleado en recorrer los 1.500 mts., batió la marca nacional y la sudamericana.

El entrerriano Federico Bruno ganó ayer la medalla de plata en la prueba de 1.500 metros llanos bajo techo en el Gran Premio Internacional de Atletismo "Ciudad de Valencia 2022", en su primera presentación del año en España.

Bruno, oriundo de Concordia y de 28 años, quedó en el segundo puesto con un tiempo de 3m39s09/100 detrás del portugués Isaac Nader, que ganó con 3m38.08.

Con ese tiempo, Bruno estableció un nuevo récord argentino bajo techo en 1.500 metros llanos al quebrar la marca de Pedro Ángel Cáceres (3m47s0) en Bloomington, del 7 de febrero de 1987; y sudamericano al batir el registro del brasileño Thiago Do Rosario André (3m39s13/100) del 8 de febrero de 2020 en Torun, Polonia.

"Estoy súper contento y conforme pero con gusto de que se puede más. Siento que estoy muy sólido en esta prueba", expresó Bruno en declaraciones desde España después de la competencia.

La marca mínima exigida para el mundial de Belgrado, Serbia (indoor) del 15 de marzo es de 3m39s00, mientras que para el torneo ecuménico de aire libre de Oregon, Estados Unidos, de julio, es de 3m35s/00.

"Me quedó una espinita porque quedé muy cerca de la marca mínima para el Mundial de Belgrado pero no se dio. Ojalá se dé la semana que viene en Barcelona. Esto me deja positivo para encarar el próximo evento", puntualizó.

Bruno, que el pasado 8 de enero ganó la 48va. edición de la Corrida Internacional de San Fernando, en Uruguay, prueba de diez kilómetros, en su primera actuación del año, competirá el martes 8 en Barcelona.

El concordiense es el líder del ranking argentino permanente de 1.500 metros con una marca de 3m36s18/100, que logró en Castellón, España, el 29 de junio de 2021.

Con ese registro, Bruno (tres veces campeón argentino de 1.500 en la categoría mayores, en 2012, 2013 y 2021) se colocó en el séptimo puesto del ranking sudamericano permanente, que lidera el brasileño Hudson Santos de Souza con 3m33s25/100, del 28 de agosto de 2005 logrado en Rieti, Italia.

Federico Bruno compitió cuatro veces en campeonatos sudamericanos de mayores: ganó la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros en Asunción en 2017; y las preseas de plata en la misma distancia en los de Cartagena 2013; Lima 2015 y Guayaquil 2021.

En Ecuador, Bruno ganó en mayo del año pasado la medalla de plata en 1.500 metros en la jornada inaugural del 52do. Campeonato Sudamericano de Guayaquil.

El atleta argentino quedó segundo con una marca de 3m38s25/100 en la prueba que ganó el brasileño André Thiago Do Rosario, con 3m37s92/100.

Además, logró el primer puesto en los Juegos Odesur 2014 de Chile, en 1.500 metros, y en la misma prueba conquistó la presea de oro en el Sudamericano indoor de Cochabamba 2020, con una marca de 3m:56s88/100.