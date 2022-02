Juanjo Piedrabuena en la fiesta narco: "No conocía a quien me contrató ni a los presentes"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El concejal santafesino es cantante de cumbia y responde por qué participó de la fiesta que terminó en un triple crimen. Y dice que teme por la seguridad de su esposa y sus hijos.

El concejal santafesino Juanjo Piedrabuena (Unión Federal) responde todos los interrogantes que, como funcionario público, debe ofrecer, tras el triple crimen narco ocurrido durante el fin de semana en un casamiento del que participó como artista junto a su banda.

-Usted participó como artista del denominado casamiento narco que terminó con un triple crimen. Fue a cantar pero, a su vez, usted es concejal de Santa Fe y tiene un rol institucional no menor. Muchos están pidiéndole explicaciones, ¿cuál es la suya?

-Simplemente se me contrató como me contratan todos los fines de semana para que ofrezca un show. A la gente le gusta mi música, así que fuimos y trabajamos. Demoramos un poco en entrar porque nos pidieron los datos y el pase sanitario. Llegamos, armamos todo, tocamos, terminamos, nos pagaron y nos fuimos. Simplemente eso.

-¿Conocías a los novios y su entorno?

-No, la verdad que no los conocía. Yo fui contratado a través de mi productor, que es Marcos Alberto Couri, que es quien me representa. Así que no conocía a nadie de los presentes en esa fiesta.

-¿Ustedes van a realizar su show para cualquier persona que los contrate?

-Claro, es nuestro trabajo.

-¿Quién los contactó y quién les facturó por el show?

-Eso lo tiene que explicar mi productor, Couri. A mí me dicen “Flaco, tenemos que tocar en tal fecha, hacer tal show y lo hago. Él maneja mi agenda de trabajo. Siempre vamos a muchísimas fiestas y eventos privados. Y nos sacamos fotos con el público que se acerca y me saluda. Vivo y trabajo gracias a la gente. Mi familia come gracias a la gente.

-¿Para usted esta era como cualquier otra fiesta?

-Totalmente. Yo tenía la gira programada para Rosario. La fiesta justo quedaba ahí cerca. Entonces el muchacho que contrató a mi productor para que toque mi banda pidió un presupuesto y así fue como llegamos, “sin querer queriendo” a esta fiesta.

-¿Les pagaron o actuaron ad honorem?

-Nos pagaron.

-Dice usted que desconocía el entorno de esta fiesta. Ahora bien, pasaron varios días y se conoció todo esto. ¿Le pidió explicaciones a su productor? Porque lo sucedido le está generando un costo.

-No, porque esto recién explotó. Mi productor me vende (su show). No le pregunta a quien nos contrata si tiene causas (penales). Entiendo que hoy soy una persona que me debo a mi ciudad, a la que estoy representando en el Concejo (Municipal) y por ello es que estoy acá dando las explicaciones del caso.

-¿Su productor le aseguró que hubo una facturación en blanco?

-Calculo que sí. Por ahí se factura y por ahí no, depende el lugar y el origen de la fiesta.

-En adelante, ¿le solicitará a su representante que tome los recaudos necesarios?

-Absolutamente. Le voy a pedir que tome todas las precauciones que sean necesarias y que se fije, que indague bien a dónde vamos a ir a trabajar y para quién.

-A esta altura, ¿usted desconoce si existe una factura de este trabajo que realizó?

-Calculo que tendría que haber. Seguramente él (Marcos Alberto Couri) ya va a salir a hablar y dará las explicaciones necesarias.

-Por su presencia en esa fiesta, usted es testigo de un triple crimen. ¿Vio algo que le haya llamado la atención?

-No, no. No soy testigo de nada. Yo fui a trabajar, en mi camioneta, con mi sonidista en su camioneta, mis músicos y mi viejo, que es quien siempre me acompaña y levanta la recaudación de los show. Entramos, actuamos, nos pagaron y nos vinimos.

-¿Era una fiesta fastuosa?

-Yo la vi sencilla, como cualquier otra fiesta.

-¿Está dispuesto a colaborar con la justicia, presentarse y contar lo que sucedió, y cómo fue ese vínculo contractual con usted?

-No hay ningún vínculo.

-Hubo un contrato.

-Está bien, pero eso no es un vínculo. Te repito: no conozco a la pareja ni a la gente que estaba ahí. Me pidieron fotos y me las saqué, como lo hago siempre a donde voy. Porque yo como gracias a la gente. No me puedo dar el lujo de decirles “no me saco esta foto”, porque como gracias a ellos.

-¿Usted asegura que su representante no los conocía?

-No los conocía, sino no nos mandaba, quedate tranquila que en una ocasión así no nos manda. ¿Qué íbamos a saber que ocurriría esta desgracia? Yo recién me enteré cuando estábamos por (la zona del club) Unión, que es a donde bajaron los chicos (músicos).

Más adelante Piedrabuena dijo: “Yo entré a la política por el espacio político “Unión Federal”, se me ofreció ese partido. Y entré porque es mucha la necesidad que hay en todos los barrios de mi Santa Fe. Estaría bueno que así como hoy me están siguiendo para que de explicaciones de esto, que lamentablemente no sabíamos que iba a pasar, cuando yo necesite de todos los medios (de comunicación) para que me acompañen por los barrios, lo hagan, porque están necesitando muchas cosas”.

-Unión Federal es un espacio cercano al oficialismo en la provincia de Santa Fe.

-Sí, hoy por hoy hay que apoyar a todos. Soy muy nuevo en todo esto. La verdad es que estoy muy feliz porque estos días arranqué en el Concejo, que es a donde debería estar en este momento, recibiendo gente de los barrios, y en un rato tengo que llevar a mi hijo a vacunar, porque le toca la tercera dosis. Es un niño que nació con malformación cerebral, muy especial.

-Es usted la voz de un sector popular de la ciudad. Ahora quedó “salpicado” por este suceso. ¿Se arrepiente de algo?

-No, no. Porque yo fui e hice mi trabajo, como lo hago todos los fines de semana. De hecho, este fin de semana trabajo el viernes y sábado. Arranco el viernes en Santo Tomé y el sábado tengo previsto un show en Gálvez, sigo en el club República del Oeste en Santa Fe y termino en la que yo digo es mi segunda casa, Paraná.

-Por su rol como concejal, en adelante ¿será más cuidadoso en sus contrataciones artísticas?

-Sí, absolutamente. A mí se me piden explicaciones y las tengo que dar. Es mi obligación. Pero nadie se pone a pensar si a mi familia le puede llegar a ocurrir algo por todo esto.

-¿Teme por su seguridad?

-Por mi esposa y por mis hijos. Y por mi banda. El fin de semana voy a salir a trabajar y no se con qué me voy a encontrar.

Sobre el final de la entrevista, Piedrabuena dijo que los periodistas, antes de hablar y de preguntar, “primero deberían asesorarse bien sobre cómo ocurrieron las cosas”.

-Lo mismo deberían haber hecho ustedes: asesorarse bien quién los iba a contratar.

-Está bien -contestó Piedrabuena-. Ahora, yo te pregunto: Si te contratan para que hagas un trabajo, ¿preguntás a dónde vas?

-Verifico quién me contrata.

-En la música eso es difícil, muy difícil.