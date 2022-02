¿Cuál es la postura de cada agrupación para la asamblea de Unión?

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Tate campeón" va por el sí, aunque "con pasivo sujeto a revisión". Triunfo Tatengue va por el no pero asistirá al acto, mientras que Glorioso '89 anunció que no convalidan ni se harán presentes en la asamblea. La deuda a Spahn sigue siendo una "cuestión de estado".

Se viene una asamblea general ordinaria que en este momento de división política en Unión ha generado revuelo, posturas diversas y nuevas críticas, sobre todo en lo que se refiere a la tan mentada deuda del club con el presidente Luis Spahn, que, en junio venidero, cumplirá 13 años ininterrumpidos al frente de la institución.

El principal foco es la deuda, que por normas contables no está especificada claramente en el balance. En varias ocasiones, el presidente habló de una cifra que supera los 5 millones de dólares, pero en el balance se encuentra en pesos y a valores históricos. Varias veces se explicó que para saber cuánto se le debe, hay que remontarse a calcular el valor del dólar en cada momento que se llevó a cabo el aporte.

En el pasivo no corriente está contenida la deuda, pero a valores históricos, lo que hace imposible que se pueda tomar como medida para justificar los más de 5 millones de dólares de los que habla el presidente Spahn. A todo esto, la situación se torna más compleja si se parte de la base que la documentación del club se encuentra en manos de la Justicia, luego de los allanamientos que se realizaron hace más de dos años.

Veamos cuál será la postura de cada agrupación política que forma parte del arco opositor a la actual dirigencia:

"Yo pido la asistencia a la asamblea. El motivo es significativo. Aprobar Memoria y Balance es muy importante para la institución. Estamos analizando y buscando zanjar las dudas que tenemos respecto de algunos tópicos. La convocatoria debe ser amplia, más allá de los agrupamientos políticos internos y las opiniones diversas", señaló Marcelo Martín, principal referente de Tate Campeón. Américo Giménez, uno de los integrantes de ese grupo político, señaló que "insistimos en la necesaria condición de continuar dejando el Pasivo Financiero sujeto a revisión, por lo que deberán dejarla plasmada en Actas tal como sucedió en la última asamblea. El motivo es que no se cuenta con los datos precisos para poder aseverar que la deuda, fundamentalmente con el señor Presidente y su familia, sea la que figura en los Estados Contables, manteniendo la posibilidad de ser revisada y ajustada cuando estén dadas las condiciones para hacerlo. A esto lo venimos señalando desde dos ejercicios atrás. La postura que llevará Tate Campeón es la de aprobar el balance".

Por su parte, tanto Triunfo Tatengue, liderado por Leonardo Simonutti, como Glorioso '89, con Carlos Ghisolfo a la cabeza, también señalaron sus posturas a través de sendos comunicados.

En el caso de Triunfo Tatengue, la decisión tomada es concurrir a la asamblea. La de Glorioso '89 parece ir por un camino distinto, que es el de la no concurrencia.

Por el lado de Triunfo Tatengue, la decisión tomada va en consonancia con la asumida en los dos últimos balances: no convalidarlos. Apuntan a que "existen pruebas para la Justicia Provincial y, por consiguiente, se ha imputado al presidente Luis Spahn por administración fraudulenta e infiel; que en la Justicia Federal hubo al menos una transacción internacional, post allanamiento al club, de un jugador del club subvaluada en el balance; que se hace hincapié en la falta de documentación e información cuando esa información está disponible en copias en la Justicia; que no se pueden convalidar retiros de fondos del club hacia la familia Spahn sin documentación respaldatoria; no se puede dar válido lo que está sospechado de veracidad e integridad legal desde hace varios ejercicios y por ese motivo es nuestra responsabilidad lo que ha sido constatado por la auditoría de socios que esta comisión se negó a formar parte y por los peritos contables". Como conclusión, la decisión de Triunfo Tatengues es no aprobar el balance del ejercicio cerrado el 30 de junio del año pasado y culminan señalando que "todo esto demuestra que al socio se le ha mentido, y al socio no se le miente".

Glorioso '89, en tanto, también elaboró un comunicado bastante crítico hacia el momento que vive el club y la gestión del actual presidente. "En el balance está disimulada, como en los anteriores, la supuesta deuda de Unión con el presidente Luis Spahn. Y va a solicitar a los socios que convaliden lo que la auditoría y la justicia ya comprobaron que no existe", arranca el comunicado emitido por la agrupación que lidera Carlos Ghisolfo.

"... No le cree la auditoría que no encontró nada de lo que el presidente dice que se le debe. No le cree la Justicia penal provincial que lo imputa por defraudación de las arcas del Club Unión de Santa Fe. Y no le cree la Justicia Federal, que investiga su gestión al frente de la institución por lavado de dinero y defraudación al Fisco. Poco para agregar. Le pedimos por notas a la Comisión Directiva y a la Revisora de Cuentas que resolvamos este tema como tatengues y personas de bien. Nada contestan...", continúa el comunicado, antes de señalar que no van a avalar la viciada convocatoria ni participar de la asamblea. En el final, advierten que seguirán adelante la vía administrativa y judicial "hasta que a Unión lo maneje alguien confiable...", en el marco de fuertes acusaciones hacia el presidente.

En consecuencia, se observa por un lado al oficialismo que, naturalmente, votará a favor de la aprobación de la Memoria y Balance. Luego, en el arco opositor, nos encontramos con Tate Campeón, que también votará la aprobación aunque con la aclaración de dejar el pasivo a revisión; Triunfo Tatengue irá a la asamblea pero votará en contra de la aprobación del balance y Glorioso '89 directamente anunció que no concurrirá al acto institucional de este viernes en la sede del club.