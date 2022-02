https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.02.2022 - Última actualización - 16:21

16:11

Nayra fue violada y asesinada en diciembre de 2021. Ahora, las autoridades ratificaron que un sospechoso que acusó a terceros y luego se suicidó fue el culpable. La Fiscalía de Bahía presentó una petición para que los padres pierdan la guarda de su otra hija, de seis años. El papá es argentino.

Tenía 14 años y estaba "abandonada" por sus padres La policía de Brasil resolvió el crimen de Nayra Gatti, la adolescente pedida en adopción por Giselle Itié Nayra fue violada y asesinada en diciembre de 2021. Ahora, las autoridades ratificaron que un sospechoso que acusó a terceros y luego se suicidó fue el culpable. La Fiscalía de Bahía presentó una petición para que los padres pierdan la guarda de su otra hija, de seis años. El papá es argentino. Nayra fue violada y asesinada en diciembre de 2021. Ahora, las autoridades ratificaron que un sospechoso que acusó a terceros y luego se suicidó fue el culpable. La Fiscalía de Bahía presentó una petición para que los padres pierdan la guarda de su otra hija, de seis años. El papá es argentino.

Era una noche de tormenta en Caraíva, un rincón paradisíaco en la costa del estado brasileño de Bahía. De repente, se fue la luz. Tardó 36 horas en volver. En el lapso de tiempo en que las farolas tardaron en volver a iluminarse, la pequeña Nayra Gatti desapareció. La adolescente española de 14 años, que vivía con su familia en Brasil desde hacía años, no volvería a ser vista con vida. Era principios de diciembre, y hasta la semana pasada la policía no resolvió el crimen.





Este pequeño pueblo de poco más de mil habitantes, repleto de cocoteros y pequeñas 'pousadas' para el turismo, despertó conmocionado. El cuerpo fue encontrado al poco tiempo, en medio de unos manglares. Tenía marcas de estrangulamiento y violencia sexual. Los vecinos y los amigos de Nayra del jiu-jitsu, deporte que practicaba, hicieron una protesta pidiendo justicia.





Durante la investigación, la policía interrogó a más de 25 personas. El principal sospechoso, Renan Oliveira, apareció colgado de un árbol en el patio de su casa. Antes de suicidarse había mandado tres audios de WhatsApp inculpando a otras personas.





"Antes de quitarse la vida negó cualquier vínculo con el crimen y aceptó ofrecer material genético para que fuera comparado con el que fue recopilado en el cuerpo de la víctima. Levantó las sospechas de la policía al salir del barrio el mismo día que se encontró el cuerpo de la joven, como si estuviera huyendo", explicaba a la prensa local el comisario Moisés Damaceno.





Días después, los resultados del laboratorio no dejaban dudas; había sido él. Las muestras de ADN no apuntaban la participación de otras personas en la violación y asesinato. Otro hombre que había sido detenido como sospechoso fue puesto en libertad.





Mientras tanto, la Fiscalía de Bahía presentó una petición para que los padres de Nayra pierdan la guardia potestad de la hija menor, alegando negligencia del padre e incapacidad de la madre, que estaría demostrada por la vulnerabilidad de las niñas.





No está claro qué relación tenían las niñas con sus padres, pero hay indicios de que las cosas no iban bien. Tras el crimen, la actriz Giselle Itié, que conocía a las hermanas, insinuó su arrepentimiento por no haberla adoptado. "Supliqué, pedí, peleé, me callaron, me callé, creí en otros. Me quedé embarazada y me desconcentré", decía en un post en sus redes sociales.

En una entrevista con la revista Glamour, la actriz contó que las niñas "estaban siendo maltratadas" y que se desconocía el paradero de la madre. Además, creó con unos amigos un grupo en una red social para indagar sobre su padre, un argentino que se dedica a la jardinería.

La actriz mexicana radicada en Brasil, Giselle Itie, había pedido adoptar a las Nayra y su hermanita de 6 años - Foto: Pinterest



Llegó a pedir ayuda a una ONG que daba asistencia a la familia para adoptar a las niñas, pero al final, con su embarazo y la pandemia, desistió de esos planes, aunque siguió teniendo contacto con ellas por las redes sociales. "Me siento culpable, mucho, y quien conocía a Nayra si no se siente culpable no sabe nada de la vida", confesaba amargamente la actriz.

Con información de El Mundo