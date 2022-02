https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Parque Federal, el Jardín Botánico de Aristóbulo del Valle y algunas plazas de Santa Fe sufren un gran deterioro y falta de mantenimiento. La ciclovía tiene tramos intransitables y los postes de luz cables sin tapar. Por la noche, la inseguridad se incrementa con la oscuridad de estos lugares.

Ciudad de Santa Fe Espacios verdes olvidados: cables al descubierto, inseguridad y poca iluminación

En una ciudad donde no abundan los espacios verdes y lugares de recreación, donde las construcciones siguen creciendo y la inseguridad no da respiro, algunos parques y plazas parecen quedar en el olvido y puede notarse su deterioro. El Litoral recorrió el Parque Federal, el ex Jardín Botánico y las plazas Escalante y San Martín para dar cuenta de esto. Lo que más preocupa: los cables de los postes de luz al descubierto y al alcance de los niños.

La recorrida de este medio comienza en el Parque Federal. Llaman la atención los postes de luz, no por no andar o no tener focos, sino por su peligroso estado. Los cables de electricidad de cada columna luminaria quedan al descubierto por la falta de las tapas que deberían cubrirlos y abrirse únicamente para un eventual arreglo. Solo algunos cuentan con dicha protección y en ciertos casos, amarrada con cinta aislante al caño para que no se abra en vez de estar atornillada.

El problema es aún mayor si se tiene en cuenta que los cables están en la parte inferior o media del poste, es decir, al alcance de niños e incluso de perros, en el lugar más elegido por los santafesinos para sacarlos a pasear.

Esta problemática se reitera en otros puntos de la ciudad como son la plaza Escalante y en menor medida en la plaza San Martín. Por su parte, en el ex Jardín Botánico, ubicado en Aristóbulo del Valle al 4700, la preocupación no son los cables de la luz sino la falta de luces.

“Yo salgo de trabajar y estoy regalado”, expresó uno de los trabajadores de los carribares ubicados en calle Luciano Torrent a la vera del Jardín Botánico. “Cerramos tipo 3, ya no queda gente, no hay luces y en la calle no pasa nadie”, continuó. Además, al ser consultado por el mantenimiento del lugar, expresó que solo hacen cortar el pasto los vecinos con sus propios jardineros.

Sin embargo, la inseguridad, los cables al descubierto y la falta de iluminación no son las únicas problemáticas presentes en los espacios verdes de Santa Fe. El poco mantenimiento se extiende a los juegos para niños e incluso a la ciclovía que cruza el Parque Federal de norte a sur y viceversa.

En este sentido, la Plaza Escalante es la más deteriorada. La cancha de básquet solo cuenta con un aro, falta uno de los sube y baja, tres hamacas y una de las tres que quedan no está apta para usar. A su vez, en el Parque Federal y en el Jardín Botánico, se observan a simple vista zonas con los pastos muy altos y los tachos de basura repletos.

Ciclovía intransitable

Lo que debería ser una solución para que los ciclistas viajen seguro y más rápido por un lugar donde no haya vehículos motorizados, se convirtió en algo, tal vez, más peligroso. La ciclovía que cruza el Parque Federal de norte a sur y de sur a norte tiene zonas intransitables, con pozos y levantamiento del asfalto. A esto se le suma la cantidad de motos que la transitan y las personas que la utilizan para correr. Se transformó así en un camino más lento y peligroso que por las noches es una boca de lobo.

Contraste con plaza céntrica

Los grandes inconvenientes que presentan estos espacios verdes, están lejos de la realidad de las plazas céntricas, como por ejemplo, la plaza San Martín, conocida también como “la plaza de los bomberos” ya que se encuentra frente al cuartel de Bomberos Zapadores ubicado en calle 9 de julio. En este espacio público la realidad es diferente, se encuentra con buen mantenimiento. Limpia, iluminada y con juegos nuevos.

Puesta en valor

La Municipalidad de Santa Fe tiene en proyecto poner en valor tres plazas importantes de la ciudad: España, de las Banderas y la del Soldado. Además, a través de un empréstito autorizado por el Concejo Municipal se propone restaurar otros espacios públicos: Plaza Las Flores I; Plaza Barrio Esmeralda Este; Plaza de los Niños, y plazas de Barrio Los Hornos, tales como Islas Malvinas, Fournier y Abreu.